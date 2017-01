Reexporte: Russland verdient am Wiederverkauf von Luxusautos

Die Zahl an Reexporten von Luxusautos nach Deutschland, China und in die USA ist in Russland gestiegen, wie die Agentur Bloomberg am Dienstag berichtete. Grund dafür sei der schwache Rubelkurs. Im ersten Halbjahr 2016 wurden nach Angaben der russischen Marktforschungsagentur Avtostat 1 500 Wagen der Marke Land Rover, 424 der Marke Audi, 356 der Marke Mercedes-Benz und 341 der Marke Lexus weiterverkauft.

Der Hauptgrund sei der starke Abfall des Rubels, der zu Beginn der Krise einsetzte, erklärt Asat Timerchanow, Sprecher von Avtostat. „Die Dollarpreise für die Autos, die in Russland verkauft werden, sind nun viel attraktiver als im Ausland. Deshalb wird viel reexportiert und reimportiert“, sagt Timerchanow.