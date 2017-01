Sibirische Altgläubige schulen das russische Militär

Das russische Militär wagte ein einzigartiges Experiment: Sie ließen Soldaten von sibirischen Altgläubigen für das Überleben in der Wildnis schulen.

Niemand kennt die Taiga besser als die Einsiedler in Sibirien. Quelle:Said Tsarnaev/RIA Novosti

Ende Juli ging in Sibirien eine ungewöhnliche Übung zu Ende: Eine Sondereinsatztruppe der russischen Armee absolvierte einen 100-Kilometer-Streifzug durch die Wildnis – unter der Leitung von Altgläubigen aus der ansässigen Gemeinde. Die sibirischen Altgläubigen, die sonst wenig Kontakt mit der Außenwelt haben, brachten der Spezialeinheit bei, sich in der Taiga zu orientieren und in dem gebirgigen Waldgebiet zu überleben.

Jeder Soldat war mit fünf Patronen ausgestattet, für den Fall, dass sie einem Bären begegnen. Zu unerwarteten Begegnungen mit den gefährlichen Tieren ist es jedoch im Laufe des Streifzugs durch die Wildnis nicht gekommen. Die Militärspitze hält das durchgeführte Experiment für erfolgreich. Unklar ist, ob solche Schulungen ab jetzt zur standardmäßigen Vorbereitung von Soldaten gehören werden.