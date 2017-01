Bewährte Qualität im neuen Gewand: Aus iparfumerie.de wird Notino

Warum wird das Unternehmen umbenannt? Den ersten Grund kennen Sie bereits. Ein weiterer Grund, der vielleicht noch wichtiger ist, ist, dass Notino nicht nur Parfüms anbietet, wie das anfangs der Fall war, sondern auch Kosmetikprodukten für eine Haar-, Gesichts- und Körperpflege. Für jedes Segment werden sowohl Produkte der bekanntesten, global agierenden Marken wie Biotherm und Vichy als auch die der lokalen tschechischen Marken wie etwa RYOR angeboten. Sollten Sie auch in Sachen Kosmetik auf den Umweltschutz achten, wird Ihnen unser Angebot von Bio-Produkten bestimmt viel Freude bereiten.

Wer Notino kennengelernt hat, der wartet nicht mehr in Warteschlangen vor der Kasse. Notino beliefert seine Kunden nur mit Produkten bewährter Zulieferer, die auch die klassischen Läden mit Ware versorgen. Zugleich wissen Sie, dass Ihr Einkauf stets sicher und reibungslos verläuft, da Notino ein zertifizierter Händler ist, bei dem Sie kein Risiko eingehen. Wenn Sie zu denjenigen gehören, die sich Gedanken machen, wie man unsere Welt besser gestalten könnte, wollen wir Sie wissen lassen, dass Notino auch in dieser Hinsicht aktiv ist. Notino hilft regelmäßig konkreten Menschen in Not und Bedürftigen. In der Hoffnung auf ein besseres Leben.

Beim vorliegenden Text handelt es sich um einen bezahlten Beitrag.