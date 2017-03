Gewinnspiel: Katalog der Ausstellung "Revolutionär! Russische Avantgarde"

Russia Beyond The Headlines Deutschland verlost 1 x Ausstellungskatalog „Revolutionär! aus der Sammlung Vladimir Tsarenkov“ von den Kunstsammlungen Chemnitz im Wert von 30,- Euro.

Wenn Sie am Gewinnspiel teilnehmen möchten, schreiben Sie uns bis Freitag, den 3. März 2017 12:00 Uhr CET eine persönliche Nachricht mit Ihrem vollständigen Namen und ihrer Telefonnummer an die Facebook-Seite Russia Beyond The Headlines Deutschland.

Wir setzen uns mit dem Gewinner oder der Gewinnerin telefonisch in Verbindung.

Viel Erfolg!

*Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren, die ihren ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Alle Teilnehmer, die bis zum 3. März 2017 12:00 Uhr CET Ihren vollständigen Namen und ihre Telefonnummer in einer persönlichen Nachricht an die Facebook-Seite Russia Beyond The Headlines Deutschland geschickt haben, nehmen an dem Gewinnspiel teil. Mit dem Einsenden der Nachricht bestätigt der Teilnehmer, dass er die Teilnahmebedingungen gelesen und verstanden hat. Die Teilnahme erfolgt unentgeltlich. Jeder Teilnehmer darf an dem Gewinnspiel nur einmal teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Ermittlung des Gewinners erfolgt nach dem Zufallsprinzip durch Auslosung aus dem Kreis aller zur Verlosung zugelassenen Teilnehmer. Der Gewinner wird nach Abschluss des Gewinnspiels per Telefon benachrichtigt. Der Gewinn ist nicht auf Dritte übertragbar. Eine Barauszahlung des Gewinns ist ausgeschlossen.

**Datenschutz:

Im Rahmen der Teilnahme an dem Gewinnspiel ist die Erhebung, Speicherung und Nutzung des vollständigen Namens und der Telefonnummer des Teilnehmers erforderlich. Die Nutzung der Daten erfolgt ausschließlich zu Zwecken der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels, insbesondere der Kontaktaufnahme zum Gewinner. Alle Daten werden nach Verkündung des Gewinners sowie der Versendung der Preise unverzüglich gelöscht.