Frankfurter Buchmesse: Russische Literatur und vieles mehr

Russland präsentiert sich auch in diesem Jahr auf der Frankfurter Buchmesse (19. bis 23. Oktober) mit einem großen Stand und einem reichhaltigen Programm.

Der vom Moskauer Institut für Übersetzung im Auftrag der Föderalen Agentur der Russischen Föderation für Pressewesen und Massenkommunikation betreute Gemeinschaftsstand präsentiert auf rund 150 Quadratmetern zahlreiche Neuerscheinungen mit insgesamt etwa 900 Titeln aus mehr als 50 Verlagen. Ob man klassische Literatur oder zeitgenössische Werke favorisiert - am russischen Stand gibt es Bücher für jedes Alter und jeden Geschmack. Wer ins Detail gehen möchte, kann das umfangreiche und über die Literatur hinausgehende Angebot an Workshops, Präsentationen, Podiumsdiskussionen, Literaturpreisverleihungen und Gesprächen mit Schriftstellern wahrnehmen.

Russische Filme spielen in diesem Jahr eine wichtige Rolle. Nach der Präsentation neuer Bücher über den bekannten russischen Dichter des frühen 20. Jahrhunderts Ossip Mandelstam (Mittwoch, 19. Oktober, 16:30–17:30 Uhr) anlässlich seines 125. Geburtstages wird ein dem Dichter gewidmeter Film von Roman Liberow „Save my speech forever“ aufgeführt (Mittwoch, 19. Oktober, 17:30 Uhr).

Am Samstag, den 22. Oktober, von 16 bis 17 Uhr, stellt der russische Gegenwartsautor Evgenij Vodolazkin seinen neuen Roman „Aviator“ („Der Flieger“) vor. Wie auch in seinem früheren Roman „Laurus“ beschäftigt er sich auf unkonventionelle Art und Weise wieder mit dem Phänomen Zeit. Russia Beyond The Headlines schrieb dazu: „Es ist eine weitere Rebellion gegen die Zeit von einem inzwischen renommierten und international anerkannten Autor.“ Evgenij Vodolazkin selbst erwidert: „Das kann nur Literatur schaffen – die kleinen Details, die für immer weg sind, zu retten. Dafür ist sie da.“

Die Szenenbilder aus dem Dokumentar- und Animationsfilm „Dark sky. White clouds“ lassen die Zuschauer in die Welt der Kindheitserinnerungen eintauchen (Sonntag, 23. Oktober, 14:00 Uhr). Beeinflusst von den Werken der großen Kinderbuchautorin Astrid Lindgren spielen sich die Szenen parallel in Schweden und Sibirien, dem Wirkungsort der Regisseure, Pawel Golowkin und Denis Welinski, ab. Der durch den SWR, den Sender ARTE und das Schwedische Institut geförderte Film erzählt, wie man die Kindheitsgefühle trotz aller Lebensvorgänge in der Seele behalten kann.

Neben diesen Veranstaltungen erwarten die Besucher am Russland-Stand noch viele weitere Überraschungen.

Offizieller Medienpartner des Standes auf der Frankfurter Buchmesse ist Russia Beyond The Headlines, ein globales Medienprojekt der russischen Tageszeitung „Rossijskaja Gaseta“ mit Sitz in Moskau.