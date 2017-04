Was bedeutet das Türkei-Referendum für Russland?

Die Türkei hat sich entschieden: Im Verfassungsreferendum am vergangenen Sonntag stimmten 51,4 Prozent der Wähler für eine Verfassungsänderung. Sie sieht eine radikale Reform des Regierungssystems vor: Aus der parlamentarischen Republik wird ein Präsidialsystem. Das heißt konkret, dass die Befugnisse des Präsidenten erweitert werden und der Posten des Ministerpräsidenten abgeschafft wird.

Für einen Teil der türkischen Gesellschaft, der für die Verfassungsänderung stimmte, ist der Wechsel zum Präsidialsystem nur eine weitere, konsequente Etappe in der Entwicklung des Landes. Eine starke Türkei sei nur mit einem starken Präsidenten möglich, sagen die Ja-Wähler. Ihre Gegner – immerhin 48,6 Prozent – sehen in der kommenden Reform dagegen die Verwandlung in einen autoritären Staat, die Abkehr von Europa und weitere Repressionen gegen die Opposition.

Reaktionen aus Russland

Russland hat den Ausgang des türkischen Referendums mit Spannung erwartet. Fast alle Zeitungen, Internetportale und TV-Sender berichteten darüber. Die erste offizielle Reaktion kam von Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, der auf einer Pressekonferenz erklärte, Moskau würde das Referendum als innere Angelegenheit der Türkei bewerten. „Unserer Meinung nach ist die Willenserklärung des türkischen Volkes zu respektieren“, sagte Peskow.

Der russische Präsident Wladimir Putin gratulierte am Dienstagabend seinem türkischen Amtskollegen „zu einer erfolgreichen Durchführung des Referendums über die Verfassungsänderung“, wie auf der Homepage des Kremls zu lesen ist.

Ein weiterer Glückwunsch kam von Wladimir Schirinowski, dem populären Chef der Liberal-Demokratischen Partei Russlands und selbst Turkologe, der oft die russisch-türkischen Beziehungen kommentiert. In seinem Telegramm an Erdoğan verlieh Schirinowski seiner Hoffnung auf eine kontinuierliche Verbesserung der bilateralen Beziehungen Ausdruck. Der Politiker betonte, dass die beiden Staaten ihre Beziehungen im Format Nord-Süd entwickeln müssten – das sei eine wichtige Voraussetzung für die Verbesserung in den kommenden Jahrzehnten, die im Herbst 2016 ihren Anfang genommen habe.

Konstantin Kosachev, Vorsitzender des Komitees für internationale Beziehungen im Oberhaus des russischen Parlaments, dem Föderationsrat, kommentierte das Referendum auf Facebook. Erdoğan, so bemerkte der Politiker, strebe nach mehr persönlicher Macht und scheine auf die europäische Integration verzichten zu wollen. Mögliche Folgen des Referendums für Russland erwähnte Kosachev nicht.

Differenzen in bilateralen Beziehungen

Moskau und Ankara sind in einigen politischen Fragen verschiedener Ansicht. Vor allem die Krise in Syrien ist ein ständiges Streitthema: Trotz der Zusammenarbeit im Rahmen des Friedenprozesses in Astana und der ständigen Kooperation der Außen- und Verteidigungsministerien können sich die Länder bezüglich der syrischen Kurden und des Assad-Regimes nicht einigen. Die Türkei ist gegen jegliche Beteiligung von Kurden an den Friedensgesprächen. Russland dagegen unterstützt die Kurden und besteht auf ihre Teilnahme zur Beilegung des Konflikts. Vor dem Giftgas-Angriff in Idlib schlug die Türkei noch versöhnliche Töne an und pochte zumindest nicht mehr auf einen Rücktritt Assads. Doch nach dem Vorfall nahm die Türkei diese Rhetorik wieder auf.

Die Verluste für die russische Wirtschaft infolge der Lieferbeschränkungen von Getreide, Öl und anderen Agrarprodukten werden für 2017 auf etwa 1,3 bis 1,5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Das geht aus einem gemeinsamen Bericht der Russischen Akademie für Volkswirtschaft und Öffentlichen Dienst beim Präsidenten der Russischen Föderation, dem Gaidar-Institut für Wirtschaftspolitik und der Allrussischen Außenhandelsakademie hervor.

Beobachter glauben, dass das Referendum in der Türkei kaum einen Einfluss auf die russisch-türkischen Beziehungen haben wird oder gar Differenzen wird ausräumen können. „Die Machtverhältnisse in der Türkei bleiben unverändert, neue Befugnisse wird erst der nächste Präsident erhalten, der im November 2019 gewählt wird“, erklärte Ilschat Sajetow, Turkologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter des Zentrums für Nahost- und Mitteloststudien am Institut für Orientalistik der Russischen Akademie der Wissenschaften.

„Größere Gefahren bergen die Syrien-Krise und die türkisch-US-amerikanische Annäherung in der Assad-Frage. Das Verhältnis zwischen Russland und der Türkei wird einen Zick-Zack-Kurs fahren – in Phasen der Krise wird es sich zuspitzen, dazwischen wird sich die Wirtschaft erholen können“, führte Sajetow weiter aus.

Auch Leonid Sluzki, Vorsitzender des Komitees für internationale Beziehungen in der Staatsduma, ist überzeugt, dass das türkische Referendum keine Auswirkungen auf die Beziehungen mit Russland haben wird. „Das Verhältnis zur Türkei ist nicht einfach, aber auf jeden Fall partnerschaftlich sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik. Es gibt keine Zweifel, dass das nach dem Referendum so bleiben wird“, erklärte er auf Anfrage von RBTH.