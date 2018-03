Portraits russischer Zarinnen: Macht und Schönheit

Katharina II. (1729 - 1796) kam im Anschluss an einen Staatsstreich, der ihren Ehemann Peter III. verdrängte, an die Macht. Sie war regierende Kaiserin während der Jahre 1762-1796. Ursprünglich war ihr Name Sophie von Anhalt-Zerbst-Dornburg, und ihr Vater gehörte einer regierenden deutschen Familie an. / Portrait Kaiserin Katharinas der Großen, Fjodor Rokotow, 1763.

