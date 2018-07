Heilige Orte Russlands

Die Kirche der Heiligen Dreieinigkeit, Polenowo (Bechowo), Region Tula // Die Kirche der Heiligen Dreieinigkeit in Bechowo (1904-1906) wurde von Wasilij Polenow (1844-1927) entworfen, dem bedeutendsten russischen Landschaftsmaler des 19. Jahrhunderts. Stilistisch erinnert die Kirche in erster Linie an die Architekturtraditionen des 12. Jahrhunderts in den nordwestlichen Regionen Russlands.

aerialphoto.ru