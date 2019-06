Expats sind nach Russland gezogen, um Studenten in Tjumen zu unterrichten (VIDEO)

Erika Wolf und David Dusseault arbeiten an der School of Advanced Studies der Universität Tjumen, die als eine der besten Bildungseinrichtungen Russlands gilt. Sie helfen den Studierenden, ihr kritisches Denken und ihre Sozialkompetenz zu verbessern, unterstützen die Gemeinschaft der Expatriates an der Universität und lieben ihren Job. Können Sie sich vorstellen, was sie dazu veranlasste, alles aufzugeben und in das frostige Sibirien zukommen, um Studenten zu unterrichten?