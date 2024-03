33 kuriose Fakten über die 33 Buchstaben des russischen Alphabets (TEIL 1)

Alexandra Koroljowa Alexandra Koroljowa

А (A)

Der erste Buchstabe des russischen Alphabets und einer der gebräuchlichsten. Er stammt vom griechischen Α, α (Alpha) ab und es gibt praktisch keine altrussischen Wörter, die mit diesem Buchstaben beginnen. Außer авось (awósj), aber darüber können Sie hier mehr erfahren. Interessant ist auch, dass dieser Buchstabe im Altslawischen Аз (As) genannt wurde, ebenso wie das Pronomen Я (Ja, dt.: ich): Азъ есмь царь (As esmj zarj, dt.: Ich bin der Zar).

Б (B)

Im Lateinischen gibt es keinen solchen Buchstaben, aber es gibt einen Laut – und der gehört zu dem Buchstaben B, abgeleitet vom griechischen Β, β (Beta). Im Russischen hat er eine ganz eigenständige Funktion – mit dem Buchstaben Б wird oft die Konjunktivpartikel бы (by, dt.: würde) abgekürzt. Если б я был султан… (Jesli b ja byl sultán, dt.: Wenn ich ein Sultan wär’), wie in einem Lied in dem sowjetischen Film Entführung im Kaukasus.

В (W)

Dieser Buchstabe ähnelt in seiner Schreibweise dem griechischen Β, β (Beta), liest sich aber wie das deutsche W. Es kommt jedoch häufig vor, dass dieser Buchstabe als F ausgesprochen wird – zum Beispiel im Wort любовь (ljubófj, dt.: Liebe) oder вторник (ftórnik, dt.: Dienstag). Und manchmal wird er überhaupt nicht ausgesprochen! Wie zum Beispiel das erste в in dem Wort чувство (tschústwo, dt.: Gefühl). Außerdem ist в eine Präposition (wie das deutsche in oder nach).

Г (G)

An der Art, wie ein Russe diesen Buchstaben ausspricht, wenn er am Anfang eines Wortes steht, können Sie erkennen, woher er stammt! In den Dialekten der Regionen Tula und Rjasan zum Beispiel wird dieser stimmhafte Laut weicher ausgesprochen (das nennt man G-Frikativ), Südländer aus der Region Krasnodar dagegen sprechen ihn schon deutlich als Ch aus (das nennt man G-Guttural) – das ist zum Beispiel im Ukrainischen die Norm.

Д (D)

Dieser Buchstabe stammt vom griechischen Δ, δ (Delta) ab und wurde im altslawischen Alphabet добро (dobró) genannt. Seine Schreibweise ist in der Schreibschrift und in der Druckschrift unterschiedlich. Und das kleingeschriebene Д sieht aus wie das deutsche g.... Eine weitere Besonderheit ist die stumme Aussprache des D-Lauts am Wortende und vor stummen Konsonanten. Passen Sie also auf und achten Sie darauf, dass Sie erkennen, ob es sich um einen код (kod, dt.: Code) oder einen кот (kot, dt.: Katze) handelt.

Е (Je)

Dieser Buchstabe erschien in dieser Form erst nach der Reform der russischen Sprache durch Peter den Großen und der Einführung der sogenannten Zivilschrift (im Gegensatz zur Kirchenschrift). Früher sah dieser Buchstabe aus wie Є, aber es kam deshalb vor, dass er mit dem Buchstaben Э verwechselt wurde. Er wurde sogar als umgekehrtes Э bezeichnet. Beide Laute klingen übrigens sehr ähnlich. Allerdings wird beim E am Anfang des Lautes noch ein J hinzugefügt.

Ё (Jo)

Dieser Buchstabe wurde erst 1942 offiziell zugelassen, davor gab es 32 Buchstaben im russischen Alphabet. Zuvor wurde das Ё nur als eine Variante des Buchstabens E angesehen. Bis heute wird das Ё jedoch oft diskriminiert und die Punkte werden weggelassen. Die korrekte Aussprache sollte aus dem Kontext ersichtlich sein.

Ж (stimmhaftes Sch)

Der „summendste“ Buchstabe der russischen Sprache. Er steht am Anfang des Wortes жук (schuk, dt.: Käfer) und es gibt ihn gleich dreimal im Wort жужжать (schuschschatj, dt.: summen). Viele Menschen erkennen sogar in seinem Umriss die Form eines Käfers. Im Griechischen gab es keinen solchen Buchstaben, er stammt aus dem Altslawischen und bedeutet nichts anderes als жизнь (schisnj, dt.: Leben).

З (stimmhaftes S)

Der Buchstabe З sah ursprünglich aus wie sein griechisches (Ζ, ζ) bzw. lateinisches (Z, z) Gegenstück aus. Und lange Zeit gab es ihn sogar in zwei Schriftzeichen. Doch im Laufe der Zeit wurde nur noch die З-Variante verwendet. Beachten Sie, dass das stimmhafte S manchmal stimmlos ausgesprochen wird und umgekehrt. Zum Beispiel wird in dem Wort сказка (skáska, dt.: Märchen) vor dem Konsonanten anstelle eines stimmhaften ein stimmloses S gesprochen. In einer großen Anzahl von Präfixen hängt die Verwendung von З bzw. C davon ab, ob ein stimmhafter oder ein stimmloser Laut folgt: бесполезно (bespolésno, dt.: nutzlos), aber безрадостно (besrádostno, dt.: freudlos).

Passen Sie auf, dass Sie diesen Buchstaben beim Sprechen nicht mit dem С, dem stimmlosen S, verwechseln, da sich dadurch ein ganz anderes Wort ergeben kann: коза (kasá, dt.: Ziege), aber коса (kasá, dt.: Sense, Zopf)

И (I)

Abgeleitet vom griechischen Buchstaben Η, η (Ita). Im Altslawischen wurde dieser Buchstabe иже (ísche) genannt, was mit welcher übersetzt werden kann. In der russischen Sprache findet man noch heute den Ausdruck и иже с ними (i ísche s ními, dt.: und ihresgleichen), d.h. ähnliche, gleichgesinnte Menschen. Vor der russischen Sprachreform von 1917 gab es im russischen Alphabet auch den Buchstaben I, wie das griechische Iota, aber die Bolschewiken haben ihn zugunsten des Buchstaben И gestrichen. So bedeutete das Wort мiр (mir) Welt oder Universum, aber мир so viel wie Frieden.

Й (kurzes I)

Dieser Buchstabe ist sehr beliebt in Wortspielen, wenn man sich daran erinnern muss, welche Wörter mit ihm beginnen: йод (Iod), йога (Yoga), йогурт (Joghurt)... Die meisten dieser Wörter sind natürlich Lehnwörter. Offiziell als eigenständiger Buchstabe erschien das Й erst im 20. Jahrhundert, davor wurde es als Й краткое (i krátkoje, dt.: I mit einer Brevis oder kurzes i) bezeichnet. Der Klang dieses stimmhaften palatalen Approximants selbst liegt zwischen einem I und einem J.

К (K)

Dieser Buchstabe wurde vom griechischen Κ, κ (Kappa) entlehnt und ist denjenigen, die das lateinische Alphabet nutzen, vertraut. Nur die Schreibweise des kleinen Buchstabens K unterscheidet sich vom Deutschen (k). Der russische Buchstabe hat keinen markanten Aufwärtsstrich, er ist nur eine verkleinerte Variante des Großbuchstabens, der nicht über die Mittellinie hinausgeht. Es ist fast unmöglich, in ursprünglichen russischen Wörtern die Kombination aus К und Ы bzw. Э zu finden. Diese gibt es nur in Lehnwörtern oder Wörtern aus den Sprachen der Völker Russlands, z.B. акын (Akýn, Volksdichter in Kasachstan und Kyrgystan), кэш (kesch, vom englischen cash oder auch cache).

Л (L)

Offiziell heißt der Buchstabe эль, aber die Schreibweise ähnelt nicht dem lateinischen L, sondern dem griechischen Λ, λ (Lambda). Und so wird er auch in der Schreibschrift dargestellt (Л, л) Aber im gedruckten Text (Л, л) sieht er fast aus wie der russische Buchstabe П (P), allerdings mit einem „Füßchen“. Im 19. Jahrhundert führten die St. Petersburger Drucker diese Schreibweise ein und sie ist auch heute noch die Norm.

М (M)

Das M ist in der Hauptstadt und anderen russischen Städten als großer roter Buchstabe im Stadtbild zu finden – als Zeichen für die Metro. Der Buchstabe wird wie das lateinische M gelesen, aber da er aus dem Griechischen stammt, hat der Kleinbuchstabe eine andere Schreibweise erhalten. Das M wird nach vielen Vokallauten weich ausgesprochen, weshalb es zum süßesten Buchstaben der Sprache geworden ist – eine Katze sagt мяу (mjau) und wir sagen мимими (mimimi), wenn wir gerührt sind.

Н (N)

Dieser Buchstabe ist für die Verneinung und Negation zuständig: Нет (nein),не (nicht), никак (auf keinen Fall). Außerdem ist er der am häufigsten verwendete Konsonant. Abgeleitet vom griechischen Buchstaben Ν, ν (Ny), verwirrt er alle Ausländer, da er nicht als N, sondern als H geschrieben wird. Aber das war nicht immer so. In alten kirchlichen Texten war der Querbalken am Buchstaben schräg, aber in der Mitte zwischen den vertikalen Linien. Zur Zeit von Peter dem Großen wurde der Querbalken schließlich in eine horizontale Position gebracht.



