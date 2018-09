Russisch-Japanischer Krieg: 15 Plakate zu Russlands katastrophaler Niederlage

Gemeinfrei Gemeinfrei

„Wir werden am Meer sitzen und auf passendes Wetter warten“. Japans Kriegsmarine griff die russische Pazifikflotte ohne Kriegserklärung am 8. Februar 1904 auf dem Stützpunkt Port-Arthur an. Dies war der Beginn des Russisch-japanischen Krieges und der elfmonatigen Belagerung der Basis. Wie die Zeichnung zeigt, wurden die Japaner von Großbritannien und den USA aktiv unterstützt.

Gemeinfrei Gemeinfrei

„Der Kaiser von Japan und seine schlauen Freunde“. Die Westmächte, die Japan in einen Krieg mit Russland stürzen, drängen das Land tatsächlich in die Katastrophe, wie dieses russische Plakat andeutet.

Gemeinfrei Gemeinfrei

„Leutnant Yamanaka, der Richtschütze unseres Schiffes Fuji, feuert heldenhaft während der Seeschlacht bei Port-Arthur", heißt es auf diesem japanischen Plakat.

Gemeinfrei Gemeinfrei

Russland setzte hohe Erwartungen an den Krieg gegen Japan. Die Realität war jedoch nicht so rosig.

Gemeinfrei Gemeinfrei

„Verlasst Korea, rettet eure Flotte! Geht nach Nagasaki!“. Die USA und das Qing-Reich beobachten, wie der Kosake während der Schlacht von Port-Arthur einen japanischen Matrosen bestraft.

Gemeinfrei Gemeinfrei

„Auf der Jagd nach dem Geld“. Uncle Sam war einer der wichtigsten Unterstützer der japanischen Aggression gegen das Russische Reich, wie dieses Plakat zeigt.

Gemeinfrei Gemeinfrei

Ohashi Keykishi, Soldat der japanischen kaiserlichen Garde, versetzt die russischen Kosaken in Schrecken.

Gemeinfrei Gemeinfrei

„Wie ein russischer Matrose die japanische Nase abschneidet“. Das Plakat erzählt allegorisch die Geschichte des russischen Bootes Silnyj (deutsch: Der Starke), das japanische Schiffe daran hinderte, die Blockade von Port-Arthur zu durchbrechen, indem es den Bug des führenden Schiffes mit einem Torpedo zerstörte.

Gemeinfrei Gemeinfrei

Einer der wenigen russischen Erfolge im Krieg gegen Japan. Während der Belagerung von Port-Arthur fanden russische Seeleute heraus, dass zwei japanische Schlachtschiffe – die Hatsuse und die Yashima –bei ihren täglichen Aufklärungsfahrten die gleiche Route absolvierten. Der Minenleger Amur nutzte den Nebel, um diese Route heimlich zu verminen, und die beiden Schiffe wurden am nächsten Tag zerstört.

Gemeinfrei Gemeinfrei

Die japanische kaiserliche Marine ist offenbar unbesiegbar.

Gemeinfrei Gemeinfrei

„Frühstück des Kosaken“

Gemeinfrei Gemeinfrei

„Nachgeben stillt den Zorn“. Ein weiteres Plakat über die Belagerung von Port-Arthur mit Uncle Sam im Hintergrund.

Gemeinfrei Gemeinfrei

„Faust und Peitsche wissen, wen sie schlagen müssen“

Gemeinfrei Gemeinfrei

„Japaner greifen die amerikanische Brieftasche an“

Gemeinfrei Gemeinfrei

„Hilfe für militärische Zwecke”

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.