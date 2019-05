Wie das zaristische Russland seine Flugzeugträger verlor

Archivbild Archivbild

Neben Frankreich und Großbritannien gehörte Russland zu den Pionieren beim Bau der ersten Flugzeugträger. Kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieg in Dienst gestellt, wurden sie während des Konflikts von allen Kriegsparteien eingesetzt.

In der Regel dienten umgebaute Kriegsschiffe oder zivile Passagier- und Frachtschiffe als erste Flugzeugträger.

Flugzeugträger aus dem Ersten Weltkrieg hatten wenig gemein mit den heutigen Modellen. Sie verfügten über kein Flugdeck, weswegen die Wasserflugzeuge in einem oder mehreren Hangars stationiert wurden. Mithilfe spezieller Mechanismen wurden die Flugzeuge auf die Wasseroberfläche gebracht und auf das Schiff gehoben.

Das Kriegsschiff “Almas” (zu Deutsch “Diamant”), der erste Flugzeugträger der Kaiserlich-Russischen Marine, nahm am Russisch-Japanischen Krieg von 1904-1905 teil. Gleich zu Beginn des Ersten Weltkriegs wurde der Kreuzer in einen Wasserflugzeugträger verwandelt.

Während des gesamten Konflikts setzte die russische Marine acht Flugzeugträger an der Ostsee und am Schwarzen Meer ein. Bemerkenswert war es, dass vier von ihnen aus rumänischen Transportschiffen umgebaut wurden. Als Verbündeter der Entente verlieh sie Rumänien an Russland.

Zu ihren Hauptaufgaben gehörten Aufklärungsmissionen, Landungsoperationen und Bombenangriffe auf feindliche Kriegsschiffe und Häfen.

Mit 14 Wasserflugzeugen übten russische Flugzeugträger am 6. Februar 1916 einen massiven Angriff auf den osmanischen Hafen von Zonguldak aus. Dies war einer der ersten großen Bombenanschläge auf eine Stadt, ausgeführt von der Marineluftwaffe.

Der einzige russische Flugzeugträger an der Ostsee war das Schiff “Orliza” (zu Deutsch “Adlerweibchen”), das vor 1915 als Fracht- und Passagiertransportschiff unter dem Namen “Imperatriza Alexandra” (“Kaiserin Alexandra”) diente.

Die beiden Hangars an Bord von “Orliza” konnten vier Wasserflugzeuge aufnehmen. Das Schiff war mit einem Lager für Munition und Flugbenzin ausgestattet. Es war durch ein eigenes Flugzeug, zwei 75-mm-Geschütze und zwei Maschinengewehre geschützt.

Am 17. Juli 1916 starteten vier M-9-Wasserflugzeuge vom Flugdeck der “Orliza”. Sie wurden in ein Luftduell mit vier deutschen Wasserflugzeugen verwickelt, wobei zwei von ihnen abgeschossen wurden. Im heutigen Russland feiert man an diesem Tag den Geburtstag der Marineflieger der Seekriegsflotte.

Nach der Revolution von 1917 hörte die russische Flugzeugträgerflotte auf, zu existieren. Die vier rumänischen Schiffe kehrten nach Rumänien zurück. Die Schiffe “Imperator Alexander” (“Kaiser Alexander”) und “Imperator Nikolai I.” (“Kaiser NIkolai I.”) landeten in Frankreich und segelten als Passagier- und Frachtschiffe in Südostasien. Beide sanken 1942.

Die “Almas” wurde 1934 an eine französische Firma verkauft. Umbenannt in “Sowet”, diente “Orliza” als Passagierschiff im russischen Fernen Osten. Erst 1964 wurde das obsolete Schiff verschrottet.

