Am 11. August 1959 landete die Passagiermaschine Tu-104 aus Leningrad auf dem Moskauer Flughafen Sсheremetjewo. Am folgenden Tag verkündeten die sowjetischen Zeitungen offiziell die Eröffnung eines neuen Flughafens in der sowjetischen Hauptstadt.

Sсheremetjewo wurde ursprünglich auf dem Gelände des im Oktober 1957 eröffneten Militärflugplatzes Tschaschnikowo errichtet. Die sowjetische Luftwaffe war jedoch gezwungen, dieses Flugfeld zu verlassen.

Man sagt, es war Nikita Chruschtschow, der sich nach seinem Besuch in Großbritannien entschied, einen Flughafen in Moskau ähnlich wie Heathrow in London zu errichten. Im August 1959 wurde dieser Flugplatz der Zivilluftfahrt übergeben.

In seinem ersten Jahr empfing der neue Flughafen mehr als 50 000 Fluggäste, darunter Sportler, internationale Berühmtheiten und Spitzenpolitiker.

Am 1. Juni 1960 fand der erste internationale Flug von Scheremetjewo nach Berlin-Schönefeld statt. Ein paar Jahre später starteten Flüge nach Kuba, Mexiko, Argentinien und Australien.

Zur gleichen Zeit wurde in Scheremetjewo das berühmte Geschäft „Berjoska“ eröffnet, in dem man Waren gegen Fremdwährung kaufen konnte, von denen die Mehrheit der sowjetischen Bürger nur träumte.

1964 wurde ein neues Terminal B mit dem Spitznamen „Schnapsglas“ wegen seiner runden architektonischen Form eröffnet.

In den 1970er Jahren startete „Aeroflot“ Versuchsflüge nach Prag, Warschau, Berlin, Sofia und Taschkent mit dem Überschallverkehrsflugzeug Tupolew Tu-144, einem Konkurrenten der französisch-britischen Concorde. Wegen des hohen Treibstoffverbrauchs und technischer Mängel wurde die weitere Produktion der Tu-144 eingestellt.

Als Austragungsort der Olympischen Sommerspiele 1980 empfing Moskau Athleten aus aller Welt. Ein neues internationales Terminal (heute Terminal F), das von einem sowjetisch-deutschen Konstruktionsbüro entworfen wurde, empfing mehr als 460 000 ausländische Fluggäste.

1985 hatte das jährliche Passagieraufkommen in Scheremetjewo 3,5 Millionen überschritten, während sowjetische Flugzeuge bereits in 97 Länder flogen.

In den 1990er Jahren eröffnete der Flughafen ein neues Terminal A für die private Luftfahrt, wo sich ein Hubschrauberlandeplatz und Flugzeughangars befinden.

Da Russlands Hauptstadt in den letzten Jahren rasant gewachsen ist, benötigte der Flughafen mehr Terminals. 2007 wurde ein neues internationales Terminal C eröffnet, 2009 das Terminal D, das neue Terminal-Hub für Aeroflot, die ihren Sitz in Scheremetjewo hat. Später folgte ein weiteres internationales Terminal E. Gleichzeitig bekam der Flughafen eine schnelle Bahnverbindung zur Innenstadt. Aeroexpress-Züge erreichen den Weißrussischen Bahnhof im Moskauer Zentrum in 35 Minuten.

2018, anlässlich der Fußball-WM, wurde das neue Terminal B anstelle des abgerissenen „Schnapsglas“-Terminals aus Sowjetzeiten eröffnet.

Der Moskauer Flughafen wurde vor kurzem nach dem berühmten Dichter Alexander Puschkin benannt. Mit einem jährlichen Passagieraufkommen von mehr als 40 Millionen Menschen gilt er als einer der besten der Welt. Zu seinen Vorzügen gehören: die pünktlichsten Flüge, das schnellste WLAN und die bequemste Navigation, um nur einige zu nennen.

