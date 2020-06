Vom einteiligen Schwimmanzug bis Bikini: Die Evolution der Badekleidung in der Sowjetunion (FOTOS)

Russia Beyond

Es ist schwer, sich eine Arbeiterin oder eine „Kolchosniza“ („Kolchosbäuerin“) in einem Badeanzug vorzustellen - geschweige denn in einem Bikini. Auf diesen seltenen Fotos aus den 1920er und 30er Jahren können wir oft Badeanzüge mit kleinen Shorts sehen und in seltenen Fällen auch dem Bikini ähnelnden Badeanzüge.