Die allerletzte Siegesparade der Alliierten in Berlin (FOTOS)

Alliierten-Parade am 8. Mai 1946 Deutsche Fotothek‎ (CC BY-SA 3.0) Deutsche Fotothek‎ (CC BY-SA 3.0)

Kurz nach der Kapitulation von Nazideutschland veranstaltete jedes alliierte Land mindestens eine grandiose Parade. Begleitet von Militärtechnik marschierten Zehntausende Soldaten auf den Straßen von Moskau, New York, London und des befreiten Berlin.

Bei den gemeinsamen Feierlichkeiten der Alliierten lief es jedoch nicht so solidarisch. Inspiriert vom „Marschall des Sieges“ Georgi Schukow musste die gemeinsame Parade in der deutschen Hauptstadt am 7. September 1945 ein bemerkenswertes Ereignis sein. Es versammelte insgesamt 5.000 Soldaten aus den legendären Militäreinheiten, die in der Normandie landeten und in Berlin, in den Ardennen und Nordafrika kämpften sowie Polen und Frankreich befreiten.

Das feierliche Ereignis wurde jedoch durch das Verhalten der obersten Kommandeure der Westalliierten (Dwight Eisenhower - USA, Jean de Lattre de Tassigny - Frankreich und Bernard Montgomery - Großbritannien) getrübt, die die Einladung zunächst annahmen und dann ablehnten. Stattdessen schickten sie weniger wichtige Generäle zur Parade.

Nach dieser „Vergessenen Parade“, wie sie in der Geschichte einging, marschierten die alliierten Truppen am 11. November desselben Jahres gemeinsam zu Ehren der Eröffnung des riesigen sowjetischen Kriegerdenkmals im Tiergarten in Berlin.

Am 8. Mai 1946 fand die allerletzte gemeinsame Parade der Alliierten statt. Es wurde noch mehr vergessen als die vorherigen: Es blieben nicht viele Details übrig.

Was wir wissen ist, dass die sowjetischen, französischen, amerikanischen und britischen Soldaten vom Brandenburger Tor über den Tiergarten und bis zum Kriegerdenkmal marschierten.

Dort wurden sie vom Befehlshaber der sowjetischen Truppen in Berlin, Generalmajor Alexander Kotikow, und seinen Kollegen begrüßt: dem französischen General Charles Lançon, dem US-Generalmajor Frank A. Keating und dem britischen Generalmajor Eric P. Nares.

An dieser bescheidenen Parade, an der nur Hunderte von Soldaten teilnahmen, nahmen weder Luftfahrt noch Militärtechnik teil.

Eines der letzten gemeinsamen Ereignisse der Siegermächte wurde bald vergessen, da man sich bereits auf die Konfrontationen des beginnenden Kalten Krieges vorbereitete. In den darauffolgenden Jahren marschierten nur sowjetische Truppen über die Straßen in Berlin, genauer gesagt in Ost-Berlin.

