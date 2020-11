Gegen wen kämpfte Russland im Ersten Weltkrieg im Iran?

In einem neutralen Iran fanden sich die Gegner im Ersten Weltkrieg plötzlich in einem Kampf wieder, der die Geschichte ganz West- und Südasiens hätte verändern können.

Kriegsschauplatz Iran

Der Iran hatte keine Pläne, sich am Ersten Weltkrieg zu beteiligen. Das Land, das durch innenpolitische Zwistigkeiten, wirtschaftliche Probleme, endlose Aufstände und Unruhen geschwächt war, hoffte, Außenstehender des Konflikts zwischen der Entente und den Mittelmächten bleiben zu können.

Die strategische Position des Iran war jedoch zu wichtig. Der starke Einfluss, den Russland und Großbritannien dort hatten, war nichts, was das Osmanische und das Deutsche Reich, die ihre Rivalen aus der Region verdrängen wollten, tolerieren konnten.

Die Türkei war hauptsächlich besorgt über die Anwesenheit russischer Truppen im Nordwesten des Iran (dem sogenannten iranischen Aserbaidschan). Sie waren dort vom Zaren eingesetzt worden, um russische Untertanen während eines Bürgerkriegs im Iran im Jahr 1909 zu schützen und blieben trotz wiederholter Appelle der iranischen Regierung bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs dort. Im Oktober 1914 teilte die Türkei dem Iran offiziell mit, dass sie unter diesen Umständen seine Neutralität nicht respektieren könne.

Nachdem sich das Osmanische Reich am 2. November dem Krieg angeschlossen hatte, begann es nicht nur im Kaukasus, sondern auch in Persien mit Feindseligkeiten gegen Russland. Anfang 1915 gelang es den Türken, den größten Teil der Provinz mit seiner Hauptstadt in Täbris zu erobern. So konnte der Feind den direkten Zugang zu den Ölfeldern in Aserbaidschan sichern, was zu dieser Zeit Teil des Russischen Reiches war.

Die Russen erkannten die Gefahr und starteten nahezu umgehend eine Gegenoffensive, die die türkischen Truppen zum Rückzug zwang. Die Parteien wechselten zum Grabenkrieg, während der Iran gezwungen war, abzuwarten, um nicht zwischen die Fronten zu geraten.

„Heiliger Krieg“

Nachdem die Türkei und Deutschland keinen militärischen Erfolg erzielen konnten, konzentrierten sie sich stattdessen auf Propaganda und Spionage. Sie begannen anti-russische und anti-britische Stimmung in der lokalen Bevölkerung zu schüren und riefen die Iraner zu einem „heiligen Krieg“ gegen die beiden Mächte auf, die ihr Land unterdrückten. Türkische und deutsche Geheimdienstoffiziere wurden heimlich in das Land eingeschleust.

Die wichtigste Einflussquelle der Deutschen im Iran waren lokale Gendarmerieeinheiten, die der Schah nach europäischem Vorbild mit Hilfe Schwedens geschaffen hatte. Nur dass die schwedischen Offiziere, die sie befehligten, vor dem Krieg von den Deutschen als ihre Agenten rekrutiert worden waren. Interessanterweise gab es ein Gegengewicht zu den Gendarmen in Form von persischen Kosakenabteilungen, die unter russischer Beteiligung errichtet und russischen Offizieren unterstellt wurden, die dem Schah dienten.

Die Geheimdienste der Mittelmächte waren auch im Süden des Iran aktiv, wo die britischen Truppen im Oktober 1914 landeten. Die Briten begründeten diesen Verstoß gegen die Neutralität des Iran mit dem Wunsch, die Ölfelder der anglo-persischen Ölgesellschaft zu schützen, an der die britische Regierung eine Mehrheit hielt.

Infolge der Aktivitäten deutscher und türkischer Agenten nahm der Einfluss der Mittelmächte im Iran zu. Die Gendarmerie stellte sich offen auf die Seite der Gegner der Entente und stieß mit persischen Kosaken zusammen. Das Osmanische Reich, das bereits die Neutralität des Iran verletzt hatte, wagte es dennoch nicht, eine vollständige Invasion zu starten. Istanbul und Berlin versuchten, den Schah durch diplomatischen Druck davon zu überzeugen, auf ihre Seite zu wechseln.

Russische Expeditionstruppe

Nachdem die Alliierten erkannt hatten, dass durch die türkischen und deutschen Interventionen die Region wie ein Streichholz hätte aufflammen können, begannen sie zu handeln. Im Oktober 1915 landete eine russische Expeditionstruppe mit rund 8.000 Soldaten und 20 Kanonen unter der Führung von General Nikolai Baratow im iranischen Hafen von Anzali am Kaspischen Meer.

Das russische Korps machte schnelle Fortschritte im Süden des Landes und zerstörte Einheiten der persischen Gendarmerie, pro-deutsche und pro-türkische Streitkräfte. Da es keinen numerischen Vorteil gab (allein die Gendarmen zählten mehr als 7.000 Mann), machte die russische Truppe dies mit Geschwindigkeit und Überraschung wieder wett. Der Schah blieb neutral.

Im Dezember 1915 marschierte eine chorassanische Einheit von 1.000 Soldaten aus dem zentralasiatischen Teil des russischen Reiches in den Iran ein. Nachdem sie sich mit den britischen Truppen zusammengetan hatten, wurden sie beauftragt, deutsch-türkische Kommandos aufzuspüren und zu eliminieren, die versuchten, nach Afghanistan durchzubrechen.

Bis zum Frühjahr 1916 wurden die wichtigsten pro-deutschen und pro-türkischen Streitkräfte im Iran entweder zerstört oder auf osmanisches Gebiet zurückgedrängt. Im November 1916 retteten die russischen Truppen das Regime des iranischen Herrschers Ahmad Shah Qajar, als in Teheran ein Aufstand gegen seine Herrschaft begann. Währenddessen versteckte sich der Schah in der russischen Botschaft.

Rückzug aus dem Iran

1917 sollte die russische Expeditionstruppe an einem gemeinsamen Feldzug mit den Briten gegen Mosul teilnehmen, doch die Februarrevolution in Russland machte diese Pläne zunichte.

Die von der neuen Regierung eingeleitete sogenannte „Demokratisierung der Armee“ führte zu einem raschen Zerfall der russischen Armee, von dem auch Baratows Soldaten in Persien betroffen waren. Nach der bolschewistischen Revolution und dem Rückzug des Landes aus dem Krieg gab es in der Region keine russischen Truppen mehr.

1920 kehrte das neue Sowjetrussland in den Iran zurück. Nachdem die Bolschewiki im Hafen von Anzali gelandet waren und die dort stationierten britischen Truppen besiegt hatten, unterstützten sie einen Aufstand gegen den Schah, in der Hoffnung, den Iran in ein sozialistisches Land zu verwandeln. Doch der Plan ging nicht auf.

