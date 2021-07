Wie die CIA Jagd auf sowjetische Eisdriftstationen in der Arktis machte

Sowjetischer Polarforscher an der Station Nordpol-8.

Am 28. Mai 1962 sprangen zwei Amerikaner mit dem Fallschirm aus einem B-17 Flying Fortress-Bomber ab und landeten auf Sewerni Poljus-8 (Nordpol-8, oder NP-8), einer verlassenen sowjetischen Forschungsstation, die auf einer Eisscholle im Arktischen Ozean trieb. Dies war der Beginn einer der ungewöhnlichsten Operationen der CIA, die unter dem Codenamen „Operation Coldfeet“ in die Geschichte einging.

Auf der Suche nach sowjetischen Sendern

Eine treibende Station war für die russischen Polarforscher nur bis zu dem Moment von Nutzen, in dem die Eisscholle, auf der sie sich befand, zu zerfallen begann. Zu diesem Zeitpunkt würden die Wissenschaftler evakuiert werden und die verlassene Station würde bis zu ihrer endgültigen Zerstörung weiter im Ozean treiben.

Traktor rettet behindertes Auto an einer der Beobachtungsstationen, die von Wissenschaftlern der Sowjetunion auf einer Eisscholle in der Arktis eingerichtet wurden. Getty Images Getty Images

In den frühen 1960er Jahren starteten die CIA und das Office of Naval Research des United States Department of the Navy eine regelrechte Jagd auf verlassene sowjetische Stationen. Man glaubte, dass auf ihnen Geräte zur akustischen Ortung von amerikanischen U-Booten installiert waren.

Ursprünglich war das Ziel die Station NP-9, die im Mai 1961 von einem Aufklärungsflugzeug entdeckt wurde. Die Operation verzögerte sich jedoch und die Station wurde zu weit in den Ozean hinausgetragen.

Im Frühjahr 1962 wurde 970 km von einem Stützpunkt der kanadischen Luftwaffe entfernt unerwartet eine weitere verlassene treibende Station - die NP-8 - gesichtet. Es war eine Gelegenheit, die man nicht verpassen wollte.

„Skyhook“

Wie sich herausstellte, konnte ein Eisbrecher das Packeis in diesem Bereich nicht durchdringen, ein Hubschrauber hätte die Stelle nicht erreichen können und für ein Flugzeug war es einfach zu gefährlich, auf der zerfallenden Scholle zu landen. Man entschied sich, Spezialisten per Fallschirm abzusetzen. Doch die Frage, die sich dann stellte, war, wie man sie wieder von der Scholle holen sollte.

Schließlich entschied man sich für ein System zur Evakuierung von CIA-Agenten aus feindlichem Gebiet, bekannt als „Skyhook“, das von Robert E. Fulton in den späten 1950er Jahren entwickelt worden war. Es erforderte einen kleinen, lenkbaren, heliumgefüllten Ballon, ein 150 Meter langes Hubseil und ein niedrig fliegendes Flugzeug.

Station Nordpol-9. Lew Polikaschin/Sputnik Lew Polikaschin/Sputnik

Während der Heliumballon auf die gewünschte Höhe aufstieg, wartete der Spezialist, der am Seil befestigt war, am Boden. Das herannahende Flugzeug benutzte spezielle Vorrichtungen, ähnlich einer Gabel, um das Seil einzuholen und den Ballon loszulassen. Das Seil wurde automatisch auf einer Winde aufgerollt und der Mann an Bord gehievt.

Auf der Eisscholle

Major James Smith, ein erfahrener Fallschirmjäger und Russisch-Experte, und sein Kollege, Leutnant Leonard A. LeSchack, ein Experte für U-Boot-Überwachungssysteme, bekamen drei Tage Zeit, um die Station zu untersuchen. Mehrere Kisten mit wichtiger Ausrüstung wurden zusammen mit den Agenten auf der Eisscholle abgesetzt.

B-17 Fliegende Festung. Uli Elch (CC BY-SA 4.0) Uli Elch (CC BY-SA 4.0)

Wie die Amerikaner erwartet hatten, hatten die sowjetischen Wissenschaftler die Station NP-8 in aller Eile verlassen, ohne Zeit zu haben, ihre gesamte Ausrüstung mitzunehmen. Den Agenten gelang es, mehr als 80 Dokumente zu entdecken, Fragmente der verlassenen sowjetischen Ausrüstung zu sammeln und etwa hundert Fotos zu machen.

Zum vorgesehenen Zeitpunkt ihrer Evakuierung verschlechterte sich das Wetter an der Station drastisch. Die Sicht nahm stark ab und ein eisiger Wind kam auf. „Ich war sofort in einer Situation, die man sich wie das Fliegen im Nichts vorstellen kann", erinnert sich Connie W. Seigrist, der Pilot des Flugzeugs, das die Agenten abholen sollte.

Während das Flugzeug die Trophäensammlung mit dem „Skyhook“-System problemlos aufnehmen konnte, gestaltete sich die Bergung der Männer schwieriger. Der Wind zerrte LeSchack fast 100 Meter über das Eis. Es gelang ihm, sich schließlich an einem Eisblock festzuhalten. Er musste zehn Minuten in der Luft hängen, bevor es gelang, ihn an Bord des Flugzeugs zu nehmen.

Major Smith an Bord der B-17 von Intermountain, 2. Juni 1962. Lieutenant LeShack befindet sich in der unteren rechten Ecke. Public Domain Public Domain

Smith hatte alles beobachtet und ließ seinen Ballon los. Er hielt sich so lange wie möglich an einem sowjetischen Traktor fest, der neben der Station stand. Schließlich gelang es, ihn ohne besondere Schwierigkeiten zu bergen. „Lasst euch Zeit, ich liege hier und entspanne mich im Schnee. Das ist das erste Mal seit etwa einer Woche, dass ich mich entspannen kann", funkte er scherzhaft an die Piloten.

Als Ergebnis der „Operation Coldfeet“ entdeckten die Amerikaner, dass die Sowjetunion beträchtliche Fortschritte in der polaren Meteorologie und der polaren Ozeanographie erzielt hatte. Außerdem wurde der Beweis erbracht, dass die Russen Geräte zur akustischen Ortung amerikanischer U-Boote in der Arktis einsetzten. „Im Allgemeinen spiegeln die bemerkenswerten sowjetischen Errungenschaften in ihren Driftstationen ihre lange Erfahrung auf diesem Gebiet und die große Bedeutung wider, die ihre Regierung ihm beimisst“, bemerkte der Kommandant der Operation, Captain John Cadwalader.

