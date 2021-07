Wissen Sie, dass es in Russland 9 „Heldenstädte“ gibt? (FOTOS)

Der Titel „Heldenstadt" wurde zwölf Städten in der Sowjetunion verliehen, für Heldentum und Tapferkeit ihrer Verteidiger und die Wehrhaftigkeit im Kampf gegen die Nazis und ihre Verbündeten im Laufe des Zweiten Weltkriegs. Neun davon liegen in der heutigen Russischen Föderation, zwei in der Ukraine und eine in Weißrussland. Dort befindet sich auch die Festung Brest, der ein einzigartiger Titel verliehen wurde - der einer „Heldenfestung".

Smolensk

Festungsmauer von Smolensk. Legion Media Legion Media

Mitte Juli 1941 brach die deutsche Heeresgruppe Mitte nach Smolensk durch und nahm den größten Teil der Stadt ein. Drei sowjetische Armeen befanden sich gleichzeitig im Kessel und leisteten tapfer weiter heftigen Widerstand.

Auf jeder Straße und in jedem Gebäude tobten blutige Kämpfe. Anfang August verließen die sowjetischen Armeen Smolensk endgültig und durchbrachen unter schweren Verlusten die Barriere. Doch auch der Feind war am Ende und verlor wertvolle Zeit, die er dringend brauchte, um seinen Plan zu erfüllen, vor dem Kälteeinbruch auf Moskau vorzurücken.

Murmansk

Denkmal „Den Verteidigern der sowjetischen Arktis während des Großen Vaterländischen Krieges“ in Murmansk. Legion Media Legion Media

Nur einige hundert Kilometer von der finnischen Grenze entfernt gelegen, wurde der große, nicht zugefrorene Hafen von Murmansk von der deutschen Führung als leichte Beute angesehen. Die klug kalkulierte Verteidigung durch die Rote Armee und erfolgreiche Operationen der Nordflotte sabotierten jedoch den deutschen und finnischen Angriff.

Nachdem der Feind besiegt war, unterzog er Murmansk einem massiven Bombardement. Die schiere Menge und Dichte dieses Bombardements wurde nur noch in Stalingrad übertroffen. Im Oktober 1944 drängte die Rote Armee die Wehrmacht erfolgreich zurück.

St. Petersburg (Leningrad)

Siegesplatz in Sankt Petersburg. Legion Media Legion Media

Am 8. September 1941 wurde die zweitwichtigste Stadt der Sowjetunion von den Armeen der Heeresgruppe Nord und ihren finnischen Verbündeten vollständig von Land aus blockiert. Die einzige Verbindungsader zwischen Leningrad und dem restlichen Land war die Wasserpassage über den Ladogasee.

In den 872 Tagen, die Leningrad unter Belagerung stand, musste es zahlreiche Luftangriffe, Artilleriebeschuss und eine brutale Hungersnot überstehen, die 600.000 seiner Einwohner das Leben kostete. Dennoch überlebte die Stadt, die sich zu einer mächtigen Festung entwickelt hatte, bis zur vollständigen Aufhebung der Blockade am 27. Januar 1944.

Moskau

Siegespark in Moskau. Legion Media Legion Media

Am 30. September 1941 waren die Truppen der Heeresgruppe Mitte auf dem Weg zur Durchführung der Operation Taifun, um Moskau zu erobern. Der Fall dieses wichtigsten politischen Zentrums und großen Verkehrsknotenpunktes des Landes hätte für die Sowjetunion unabsehbare Folgen gehabt und das Überleben der UdSSR in Frage gestellt.

Die Hauptstadt wurde sowohl von regulären Soldaten der Roten Armee als auch von der Zivilbevölkerung verteidigt, die mit dem Bau von Verteidigungsanlagen an den Zugängen zur Hauptstadt beschäftigt war. Nachdem die Deutschen in erbitterten Kämpfen erschöpft und die Ankunft von Verstärkungen aus Sibirien und dem Fernen Osten erfolgreich abgewartet worden waren, starteten die sowjetischen Streitkräfte am 5. Dezember eine groß angelegte Gegenoffensive. Der überwältigte Feind - der sich seines Erfolges so gut wie sicher war - wurde auf einer Frontlinie von 100 bis 250 km zurückgedrängt.

Sewastopol

Denkmal „Soldat und Matrose“ in Sewastopol. Legion Media Legion Media

Im Oktober 1941 hatte die Verteidigung von Sewastopol, dem Hauptstützpunkt der Schwarzmeerflotte, begonnen und dauerte 250 Tage. Die Stadt, die von den Hauptstreitkräften abgeschnitten war, wehrte sich tapfer gegen den Feind, der ihr zahlen- und waffenmäßig sowohl zu Wasser als auch zu Lande überlegen war.

Den Verteidigern gelang es, zwei Angriffe abzuwehren, aber nach dem dritten Versuch wurde klar, dass die erschöpften sowjetischen Truppen die Stadt nicht halten konnten. Im Juli 1942 war Sewastopol verloren und erst zwei Jahre später, am 9. Mai 1944, konnte die Rote Armee die Stadt zurückerobern.

Tula

Gedenkkomplex „Für die Verteidiger des Himmels von Mutterland“ in Tula. Legion Media Legion Media

Die südlich von Moskau gelegene Stadt Tula und die Hauptstadt erlebten beide die schlimmsten Tage des Krieges im Oktober und November 1941 - den Höhepunkt des deutschen Taifun-Angriffs. Die Stadt stand kurz davor, komplett vom Feind umzingelt zu werden. Aber dank des tapferen Widerstands der sowjetischen Truppen und der ständigen Gegenangriffe blieb ihr ein schreckliches Schicksal erspart.

Die erfolgreiche Verteidigung von Tula band einen Teil der deutschen Kräfte und verhinderte, dass die 2. Panzergruppe von Heinz Guderian Moskau von Süden her erreichen konnte. Am 6. Oktober 1941 gingen die sowjetischen Streitkräfte zu einer groß angelegten Gegenoffensive über und drängten die Deutschen etwa 130 km von der Stadt zurück.

Kertsch

Obelisk der Herrlichkeit auf dem Berg Mithridat in Kertsch. Legion Media Legion Media

Diese alte Stadt im Osten der Halbinsel Krim wurde im Laufe des Krieges mehrmals zum Schauplatz blutiger Auseinandersetzungen. Im November 1941 wurde Kertsch von Erich von Mansteins 11. Armee erobert, aber schon am 30. Dezember landete ein sowjetischer Landungstrupp auf der Halbinsel und eroberte sie zurück. Im Mai 1942 musste die Stadt erneut aufgegeben werden und blieb bis zum 11. April 1944 unter Nazi-Besatzung.

Im Verlauf der Schlacht wurde Kertsch fast vollständig zerstört. Der Schriftsteller und Kriegsberichterstatter Petr Pawlenko, der die Stadt 1942 besuchte, erinnerte sich: „Als ich Stalingrad sah, schockierte es mich nicht mehr, denn ich hatte bereits Kertsch gesehen.“

Noworossijsk

Denkmal „Malaja Zemlja“ in Noworossijsk. Legion Media Legion Media

Im September 1942 gab es heftige Kämpfe um einen wichtigen sowjetischen Schwarzmeerhafen - Noworossijsk. Den Deutschen gelang es nie, die gesamte Stadt einzunehmen, so dass der südöstliche Teil in den Händen der sowjetischen Streitkräfte blieb.

Im Winter 1943 gab es die ersten größeren Versuche, die Stadt zu befreien. Am 4. Februar ging der sowjetische Landungstrupp im südlichen Teil der Stadt an Land. Den sowjetischen Truppen gelang es, den 30 Quadratkilometer großen Brückenkopf einzunehmen und 225 Tage lang zu halten. Am 16. September 1943 befreite die Rote Armee die Stadt vollständig.

Wolgograd (Stalingrad)

Denkmal-Ensemble „Helden der Schlacht von Stalingrad“ in Wolgograd. Legion Media Legion Media

Die Tatsache, dass die Deutschen im Häuserkampf gefangen waren, nutzte die Rote Armee am 19. November 1942 zu einer überraschenden groß angelegten Gegenoffensive, kesselte die 6. Armee der deutschen Wehrmacht ein und vernichtete sie. Nie zuvor hatte das Dritte Reich eine so katastrophale Niederlage erlebt. Es war die Schlacht von Stalingrad, die zum Wendepunkt des Krieges an der Ostfront wurde.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.