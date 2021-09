Stahl-Stadt Magnitogorsk: Wie Deutsche und andere Ausländer das industrielle Herz der UdSSR schufen

Das „stählerne Herz des Vaterlandes“ - so wurde Magnitogorsk, das Hauptzentrum der sowjetischen Eisen- und Stahlindustrie, im 20. Jahrhundert genannt. Für russische Verhältnisse ist diese Stadt an der Grenze zwischen Europa und Asien recht klein - nur 413.000 Einwohner - aber schon in den ersten Jahren ihres Bestehens kamen Fachleute aus Europa und den USA nach Magnitogorsk. Der Zweck ihres Besuchs war die Beteiligung am Bau des Magnitogorsker Eisen- und Stahlwerks [russische Abkürzung: MKK sowie der Bau von Wohnungen für die Hüttenarbeiter.

Eine Stadt am Berg Magnitnaja

"Magnitka". Das Metallurgische Kombinat Magnitogorsk. Dmitri Baltermants/MAMM/MDF

Die Stadt verdankt ihre Existenz dem Berg Magnitnaja. Nach heutigen Schätzungen waren vor Beginn des Abbaus fast eine halbe Milliarde Tonnen hochwertiges Eisenerz auf einer Fläche von etwa 25 km² konzentriert. Die besten Erze enthielten bis zu 70 Prozent Eisen. Heute ist der größte Teil des Berges dem Erdboden gleichgemacht und es gibt fast kein Eisenerz mehr.

Anderthalb Jahrhunderte lang war die Gewinnung von Rohstoffen in diesem Gebiet primitiv und unwirtschaftlich, bis die sowjetischen Behörden 1929 einen Erlass über den Bau eines Hüttenwerks unterzeichneten. So entstand in der Uralsteppe die Industrieanlage, die zum Flaggschiff der Eisen- und Stahlindustrie des Landes werden sollte.

Schneller als die Amerikaner

Das Hochofenwerk des Hüttenkombinats. Boris Klipinitser/Southern Urals historical museum

Tausende von Menschen aus der gesamten UdSSR waren an dem Bau beteiligt. Ausländische Ingenieure, vor allem amerikanische und deutsche, wurden mit der Planung der wichtigsten Bauwerke beauftragt. Erich Honecker, der spätere Staatschef der Deutschen Demokratischen Republik, arbeitete hier. Auch Tschechen, Slowaken, Bulgaren, Italiener, Finnen, Rumänen, Türken und Polen strömten herbei, um sich an dem gigantischen Bauprojekt zu beteiligen.

Am 14. März 1930 wurde ein Vertrag mit einem amerikanischen Unternehmen aus Cleveland, Arthur G. McKee & Co, über die Planung des Hochofens Nr. 1 unterzeichnet.

Die Amerikaner glaubten nicht, dass das Projekt schnell umgesetzt werden könnte. Arthur McKee sagte: „Es hat 12,5 Jahre gedauert, das größte Stahlwerk der Welt zu bauen - unser amerikanisches Gary-Stahlwerk. Dazu kommen noch einmal 11 Jahre für die Planung. Und Sie erwarten, dass Sie Ihr Werk in drei Jahren in Betrieb nehmen können!"

Die Erbauer von Magnitka [wie MKK inoffiziell genannt wurde] stützten sich auf ausländisches Fachwissen und füllten die Lücken in ihrem eigenen technischen Know-how rasch aus. Der erste Hochofen wurde in nur drei Monaten konstruiert, und am 1. Juli 1930 wurde das Fundament gelegt. Und bereits am 1. Februar 1932 produzierte der Hochofen Nr. 1 sein erstes Roheisen. Das MKK betrachtet dieses Datum als den Beginn der regulären Produktion im Werk.

Die Stadt selbst datiert ihre Anfänge auf den 30. Juni 1929, als der erste Zug auf dem örtlichen Bahnhof einfuhr.

Die Deutschen kommen

Die ersten Arbeiterwohnungen in der Sondersiedlung Zentralny. Historisches Museum des Südurals

Die ersten Bewohner von Magnitogorsk wurden in einfachen Arbeiterwohnheimen untergebracht. Die Behörden des Landes waren sich jedoch darüber im Klaren, dass Hunderttausende von Quadratmetern standardisierter Wohnungen, die innerhalb kurzer Zeit errichtet werden konnten, benötigt werden würden, um den Bedarf der wachsenden Stadt zu decken. Das war nicht nur in Magnitogorsk ein akutes Problem: Die Politik der beschleunigten Industrialisierung führte zur Nachfrage nach Wohnungen für die Arbeiter im ganzen Land. Deutsche Fertigbauwmethoden erregten die Aufmerksamkeit der Führung des Landes. Während man in der UdSSR in den 1920er Jahren noch mit Ziegeln baute, wurden in Deutschland bereits Häuser aus großen vorgefertigten Mauersteinen errichtet, was einfacher, billiger und schneller war.

Die sozialistische Stadt. Wladislaw Mikoscha/MAMM/MDF

Der Architekt Ernst May aus Frankfurt am Main wurde 1930 nach Moskau eingeladen. Er kam mit einer Gruppe gleichgesinnter Architektenkollegen, um die Prinzipien des Rationalismus auf den Großbaustellen von Magnitogorsk, Nischni Tagil, Nowokusnezk und einem guten Dutzend weiterer Städte umzusetzen.

In Mays Entwurfsprozess war alles wie am Fließband von Ford organisiert. Und die vorgefertigten Schablonen für den Bau von Wohnsiedlungen ermöglichten es, den Grundriss künftiger Siedlungen zu planen und schnell ganze Entwürfe für allgemeine Stadtentwicklungsprogramme zu erstellen. In der Folge wurde die von May entwickelte Methode zur Planung von Wohnprojekten von den sowjetischen Stadtplanern übernommen und auf die gesamte Sowjetunion ausgedehnt.

Viertel Nr. 1. Schutz des Kulturerbes der Region Tscheljabinsk

Tatsächlich versuchte die UdSSR, das ohnehin schon billige Bauen noch billiger zu machen, und so wurden Mays Häuser in Magnitogorsk ohne Wasseranschluss, Kanalisation oder Küche (die nicht Teil des Entwurfs waren) und manchmal auch ohne innere Trennwände vermietet. Das machte den Architekten natürlich sehr unglücklich.

May ist es zu verdanken, dass das Wohnviertel Nr. 1 in der Pionerskaja-Straße entstand: Es bestand aus mehr als 30 vierstöckigen, standardisierten Gebäuden, die in Reihen senkrecht zu den Verkehrsadern der Stadt angeordnet waren.

Magnitogorsk verfügt auch über ein so genanntes „Deutsches Viertel", das nach dem Zweiten Weltkrieg von deutschen, ungarischen, rumänischen und anderen Gefangenen errichtet wurde (insgesamt kamen etwa 10.000 ausländische Kriegsgefangene nach Magnitogorsk). Sie bauten zwei- und dreistöckige, mit Stein verkleidete Häuser in einem für Deutschland und Osteuropa typischen Stil. Heute betrachten die Einwohner von Magnitogorsk diesen Bezirk als den malerischsten der Stadt.

Das Deutsche Viertel. Olga Gatschkowa Olga Gatschkowa

An die ersten Wohnhäuser der Stadt erinnert das 1966 enthüllte Denkmal „Die erste Zelt".

Lokomotiven aus italienischer Produktion

1932 stellte das Werk Savigliano in Turin eine Serie von 26 Diesellokomotiven für den Bedarf des MMK-Werks her. Einige dieser Lokomotiven sind noch immer in Betrieb und gelten als die ältesten funktionierenden Lokomotiven auf dem Gebiet der ehemaligen UdSSR.

Heute ist Italien der wichtigste Abnehmer der MMK-Produktion in Europa. Auf dieses Land entfallen 24 Prozent des gesamten Exportvolumens des Unternehmens.

Das Hinterland für die Front

Statistisch gesehen wurde jede dritte sowjetische Granate und jeder zweite Panzer im Zweiten Weltkrieg aus Magnitogorsker Metall hergestellt. Das Denkmal „Hinterland für die Front" wurde in der Stadt aufgestellt, um an den Beitrag der Hüttenarbeiter zum Sieg zu erinnern.

Denkmal "Das erste Zelt". Wladimir Georgiew/Historisches Museum Südural Wladimir Georgiew/Historisches Museum Südural

Das 1979 errichtete Denkmal ist das erste eines Triptychons, das die drei wichtigsten sowjetischen Siegesdenkmäler umfasst. Das in Magnitogorsk geschmiedete Schwert, so heißt es, wird von der Statue im „Mutter Heimat ruft“-Denkmal gehoben und vom Denkmal „Befreier“ im Treptower Park in Berlin wieder gesenkt.

Magnitogorsk ist nach wie vor bei ausländischen Ingenieuren beliebt, die regelmäßig hierher kommen, um von den russischen Erfahrungen zu lernen. Jeder, der den romantischen Reiz von Industriestandorten schätzt, wird diese Stadt faszinierend finden: Ihre Straßen, Häuser, Denkmäler und Industriestandorte sind ein Lehrstück für die Geschichte der Entwicklung der Schwerindustrie in der UdSSR.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.