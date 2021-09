Musta-Tunturi-Gebirge: Bollwerk gegen die Deutschen im Zweiten Weltkrieg

Im Jahr 1941 überquerten die deutschen Truppen die sowjetische Grenze fast auf ihrer gesamten Länge und drangen innerhalb weniger Wochen tief in das Gebiet der UdSSR ein. Nur an einem Grenzabschnitt, ganz im Norden des Landes, im Bereich des Musta-Tunturi-Gebirges, gelang es den Deutschen bis zum Kriegsende nicht, die Verteidigungsanlagen der Roten Armee zu durchbrechen.

Die Offensive

In der sowjetischen Arktis begann der Krieg eine Woche später als im Rest der UdSSR. Erst am 29. Juni 1941 überquerten deutsche und finnische Truppen die Grenze und starteten eine Offensive in Richtung Murmansk und Kandalakscha.

Die Bewegung der Panzerkolonne der Panzerabteilung 40 während des Angriffs auf die Murmansker Eisenbahn, 1941. Finnish Wartime Photograph Archive Finnish Wartime Photograph Archive

Einheiten des norwegischen Gebirgsschützenkorps von General Eduard Dietl stießen entlang der Küste des Nordpolarmeeres vor. Ihre Aufgabe war es, die Halbinseln Sredny und vor allem Rybachy zu erobern. „Wer Rybachy und Sredniy hält, hält die Kola-Bucht. Ohne die Kola-Bucht kann die Nordflotte nicht existieren", so Admiral Arseni Golowko.

Nach der Zerschlagung mehrerer Grenzvorposten und der Zurückwerfung von Einheiten des 95. Infanterieregiments erreichten die Deutschen den sechs Kilometer von der Grenze entfernten Musta-Tunturi-Rücken, hinter dem sich eine Landenge und ein direkter Weg zu den Halbinseln befand. Die Deutschen hofften, diesen Gebirgskamm im Vorbeimarsch einnehmen zu können. Doch wie sich bald herausstellte, war dies nicht der Fall.

Zunächst glaubte die sowjetische Führung, dass der Feind die Halbinseln eher vom Meer als vom Land aus angreifen würde, und so wurden die Hauptkräfte in Erwartung einer deutschen Landung auf Rybachy zusammengezogen. Als die Wehrmacht den Bergrücken angriff, waren die sowjetischen Truppen, die ihn verteidigten, fast eins zu fünf unterlegen.

Maschinengewehrschützen an einer Schussposition im Gebiet Musta-Tunturi. Robert Diament / Sputnik Robert Diament / Sputnik

Dennoch gelang es den sowjetischen Soldaten bis zum Eintreffen von Verstärkung aus Musta-Tunturi, den Deutschen erbitterten Widerstand zu leisten. Sie errichteten Schießstände direkt auf den Felsen, verlegten Stacheldraht und legten Minen. Sie kämpften um jeden Meter, um jede Steinabdeckung.

Wo es den deutschen Truppen dennoch gelang, den Kamm zu erklimmen und den Abhang zur Landenge hinunterzusteigen, wurden sie von der sowjetischen Artillerie und den Zerstörern Uritski und Kuibyschew, die sich dem Ufer genähert hatten, beschossen.

Public domain Public domain

Die erbitterten Kämpfe um Musta-Tunturi dauerten bis Mitte September 1941. Nachdem die Deutschen eine Niederlage nach der anderen erlitten hatten, stellten sie ihre Versuche, den Berg einzunehmen, ein und begannen, sich in hinter ihren Linien zu verschanzen.

Uneinnehmbare Bastion

„An den nördlichen Hängen des Bergrückens, die in der Mitte steil und im Westen und Osten weniger steil waren, befanden sich unsere Vorposten in sieben Festungen. Der Feind befand sich an den südlichen Hängen, die weniger steil waren und eine günstigere Position boten. Zwischen dem Feind und unseren Festungen befand sich ein Streifen Niemandsland, der nur 50-60 Meter breit war, an manchen Stellen sogar nur 25-30 Meter - nicht mehr als einen Handgranatenwurf. Jeden Tag fanden Granatengefechte statt. Jede Seite konnte alles hören, was auf der anderen Seite geschah", erinnert sich Generalleutnant Sergej Kabanow.

Da die Deutschen auf den Kommandohöhen standen, hatten sie einen guten Überblick über die Rückseite der sowjetischen Truppen. Die Lieferungen von Lebensmitteln, Munition und Baumaterial an die Stellungen für den Bau von Befestigungsanlagen mussten unter schwerem feindlichen Beschuss erfolgen. „Für jeden Holzscheit, der nach Musta-Tunturi geliefert wurde, musste ein Mensch sterben oder wurde verwundet", erinnert sich Pionier Nikolai Abramow. - Wie kann man eine Festung 50 Meter von der gegnerischen Verteidigungslinie entfernt errichten? Beim geringsten Geräusch könnte dich eine Granate am Kopf treffen."

Gebirgsarmeekorps "Norwegen". Bundesarchiv Bundesarchiv

Die Deutschen ärgerten sich besonders über das sowjetische Grenzzeichen A-36, das sich auf dem Bergkamm befand. Vor dem sowjetisch-finnischen Krieg (Winterkrieg) befand sich dort die Staatsgrenze, die durch den Moskauer Friedensvertrag von 1940 etwas weiter nach Westen verlegt wurde. „Mit Stolz erinnere ich mich daran, wie hartnäckig wir unsere sowjetische Grenzmarkierung verteidigt haben, die auf dem Musta-Tunturi verblieb. Es war vielleicht das einzige Grenzzeichen, das nicht von den Nazis erbeutet wurde. Die Deutschen unternahmen viele Versuche, es zu erobern, scheiterten aber jedes Mal. Verbittert über ihre Misserfolge nahmen die Deutschen die Verteidiger unter gnadenlosem Beschuss. Manchmal gelang es dem Feind, das Schild abzuschießen, aber die Matrosen stellten es wieder auf", schrieb Marineinfanteriekapitän Wassili Kisljakow in seinen Memoiren „Jenseits des Polarkreises“.

Polarregion. Kämpfe auf der Halbinsel Rybatschi. Georgi Zelma / Sputnik Georgi Zelma / Sputnik

Bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Rote Armee die Deutschen Ende 1944 aus dem Polarkreis vertrieb, blieb der Musta-Tunturi-Rücken wie ein Knochen im Hals der Nazis. All ihre Versuche, die sowjetischen Verteidigungsanlagen zu durchbrechen, endeten ergebnislos.

