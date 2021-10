Fünf berüchtigte russische (und sowjetische!) Hacker

1. Murat Urtembajew - Der erste sowjetische Hacker

Als ein junger Absolvent der Moskauer Staatsuniversität und Angestellter der VAZ-Autofabrik 1983 in eine finanzielle Notlage geriet, wandte er sich an seinen Arbeitgeber und bat um Hilfe. Die Werksleitung riet Murat Urtembajew davon ab, sich eine andere Stelle zu suchen, und versprach ihm eine Beförderung und eine Gehaltserhöhung.

Doch mit der Zeit erkannte Urtembajew, dass er von der Unternehmensleitung betrogen wurde. Daraufhin schmiedete er einen Racheplan. Er würde das Programm, mit dem ein Fließband betrieben wurde, heimlich verändern und mit einem bösartigen Fehler infizieren. Daraufhin würde er eingreifen und das Problem beheben, um von der Fabrikleitung die Anerkennung zu erhalten, die seiner Meinung nach längst fällig war.

Durch Urtembajews Eingreifen wurde die Fabrik drei Tage lang lahmgelegt. Da dies nicht in seiner Absicht lag - er wollte das Problem nur herbeiführen, um es sofort zu beseitigen - legte er bei der Betriebsleitung ein Geständnis ab.

Da das sowjetische Strafgesetzbuch keine Vorschriften für Cyberkriminalität enthielt, wurde Urtembajew des Rowdytums für schuldig befunden und erhielt eine Bewährungsstrafe sowie eine saftige Geldstrafe. Er war auch der erste sowjetische Hacker, der gefasst wurde.

2. Stepanow, Petrow und Maskakow - Die ersten in Russland verurteilten Hacker

In den Jahren 2013 und 2014 sahen sich britische Online-Buchmacher mit Erpressungen in einem noch nie dagewesenen Ausmaß konfrontiert. Inmitten wichtiger Wettkämpfe und Spiele erhielten die Unternehmen Droh-E-Mails. Unbekannte Hacker drohten damit, ihre Websites mit DDoS-Angriffen zu zerstören - und damit die Gewinnströme zu stoppen -, wenn die Unternehmen nicht Zehntausende von US-Dollar auf ein obskures Konto in einem Drittland überweisen. Die Weigerung, der unrechtmäßigen Forderung nachzukommen, führte zu enormen finanziellen Verlusten für das britische Wettbüro.

Eine einjährige Untersuchung der britischen Polizei führte zu einigen Personen in Russland. Die britischen Behörden setzten sich mit der russischen Polizei in Verbindung und baten um Unterstützung. Die russischen Strafverfolgungsbehörden nahmen drei Personen fest und klagten sie wegen Cyberkriminalität an. Die Täter - drei Technikexperten in den Zwanzigern, die durch Erpressung etwa vier Millionen Dollar erlangt haben sollen - erhielten jeweils eine Strafe, die einige für zu hart hielten: acht Jahre in einem Hochsicherheitsgefängnis.

3. Wladimir Lewin - Ein Hacker, der angeblich 100 Dollar in 10 Millionen Dollar verwandelte

1994 transferierte ein Hacker in betrügerischer Absicht mehr als 10 Millionen Dollar von den Konten der US-amerikanischen Citibank, um das Geld in verschiedenen Ländern der Welt abzuheben.

Als die Komplizen von Lewin, die versucht hatten, die Gelder abzuheben, auf Ersuchen des FBI festgenommen wurden, wiesen sie auf ihn, einen Angestellten einer kleinen St. Petersburger Handelsfirma namens AO Saturn. Damals, 1994, enthielt das russische Strafgesetzbuch keine Klausel gegen Cyberkriminalität, und Lewin - der gerade um 10 Millionen Dollar reicher geworden war - war in den Augen der russischen Strafverfolgungsbehörden technisch gesehen eine unschuldige Person. Der Hacker war auch immun gegen Auslieferungsanträge der US-Behörden, da das russische Recht die Auslieferung russischer Staatsbürger verbietet.

Es bedurfte einer Anstrengung seitens der Bank und der ausländischen Behörden, um Lewin nach Großbritannien zu locken, wo er verhaftet und an die USA ausgeliefert wurde, wo er vor Gericht stand.

Nachdem das US-Gericht Lewin zu vier Jahren Haft verurteilt hatte, kamen Gerüchte auf, wonach Lewins technische und computergestützte Fähigkeiten für einen Diebstahl von derartigem Ausmaß und technischer Eleganz viel zu gering seien. Eine Theorie, die durch anonyme Enthüllungen im Internet genährt wurde, besagt, dass Lewin nicht der Drahtzieher des Raubes war, sondern dass er sich lediglich für 100 Dollar von einer Gruppe russischer Hacker Zugang zum Bankensystem verschafft hat, die ohne böswillige Absicht, sondern aus Neugier und dem Wunsch heraus, Schwachstellen in den Citibank-Servern zu erkunden, eingebrochen sind. Lewin war jedoch derjenige, der die Strafe erhielt.

4. Jewgenij Bogatschew - Ein Hacker, auf den ein Kopfgeld von drei Millionen Dollar ausgesetzt ist

„Vom FBI gesucht“, steht auf einem Plakat, das einen Mann mittleren Alters mit kahlgeschorenem Kopf und einem etwas finsteren Lächeln im Gesicht zeigt. Es handelt sich um den russischen Staatsbürger Evgeniy Bogatschew, einen der berüchtigtsten Hacker der Welt.

Die vom US-Außenministerium ausgelobte Belohnung in Höhe von drei Millionen Dollar für Informationen, die zur Verhaftung oder Verurteilung von Bogatschew führen, ist ein Beweis dafür, dass diese Person zu den meistgesuchten Cyberkriminellen der Welt gehört.

Bogatschew, der im Internet unter den Pseudonymen „lucky12345“ und „slavik“ auftritt, entwickelte und nutzte eine bösartige trojanerähnliche Software namens „Zeus“ und „GameOver Zeus“, um angeblich ein „weitreichendes kriminelles Unternehmen“ zu betreiben, wie das FBI erklärte.

Es wird geschätzt, dass Bogatschews Aktivitäten zu finanziellen Verlusten von mehr als 100 Millionen Dollar geführt haben. Noch immer gehen im FBI-Büro in Pittsburgh regelmäßig Hinweise auf seinen Aufenthaltsort ein. Aber kein einziger davon führte zur Verhaftung des berüchtigten russischen Hackers, der vorerst untergetaucht zu sein scheint.

5. Fancy Bear - Die Hacker hinter dem DNC-Skandal

Auf dem Höhepunkt der US-Präsidentschaftswahlen 2016 wurde eine Sammlung von E-Mails des Demokratischen Nationalkomitees (DNC) gestohlen und in einem Cyberangriff von noch nie dagewesener Kühnheit geleakt. Die anschließende Untersuchung ergab, dass die Hacker hinter der Gruppe Fancy Bear mit dem russischen Militärgeheimdienst in Verbindung standen. Die russischen Behörden haben diese Anschuldigung jedoch mehrfach zurückgewiesen.

Unabhängig von ihrer Zugehörigkeit ist die Gruppe für ihre fortschrittlichen und hochentwickelten Methoden und eine breite Palette von Zielen bekannt. Im Laufe der Jahre sollen verschiedene Regierungen und Nichtregierungsorganisationen Opfer von Fancy Bear geworden sein. Die Hacker verwenden Berichten zufolge eine Schadsoftware namens X-Agent, die es ihnen ermöglicht, die infizierten Computer unbegrenzt zu kontrollieren, Screenshots zu erstellen, Tastatureingaben zu überwachen und Passwörter zu stehlen.

