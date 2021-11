Flutwelle: Wie eine sowjetische Stadt binnen weniger Minuten vom Erdboden verschwand

Am frühen Morgen des 5. November 1952 wurden die Bewohner von Sewero-Kurilsk durch starke unterirdische Erschütterungen geweckt. Es war genau 3.58 Uhr.

Die Wände der Häuser knackten und schwankten, der Putz löste sich, die Deckenlampen klapperten und Geschirr, Bücher und Fotos fielen zu Boden. Die Menschen sprangen vor Schreck aus ihren Betten und eilten nach draußen. Ein Vulkanausbruch? Das war zu erwarten: Auf der Insel Paramushir im Pazifischen Ozean, auf der Sewero-Kurilsk liegt, gibt es 23 Vulkane, von denen fünf als aktiv gelten.

1952 Verheerender Tsunami auf der Insel Paramusсhir. P.P. Shirshov Institut für Ozeanologie RAS P.P. Shirshov Institut für Ozeanologie RAS

Doch an diesem Morgen waren die Vulkane inaktiv und hatten mit dem Geschehen nichts zu tun. Die Stadt sollte nur noch 40 Minuten existieren.

„Ich gab den Befehl, das Feuer mit Handfeuerwaffen zu eröffnen und zu schreien.“

NASA NASA

Die starken Erschütterungen wurden durch ein starkes Erdbeben im Pazifik mit einer Stärke von 8,3 auf der Richterskala ausgelöst. Das Epizentrum lag unter dem Meeresboden in 30 km Tiefe und 200 km von der Küste entfernt. Die Erschütterungen hielten noch eine halbe Stunde lang an.

1952 Verheerender Tsunami auf der Insel Paramusсhir. P.P. Shirshov Institut für Ozeanologie RAS P.P. Shirshov Institut für Ozeanologie RAS

Die Schäden waren beachtlich, aber nicht katastrophal. Es wurde niemand verletzt. Später schrieb der Leiter der Polizeidirektion Sewero-Kurilsk, P. M. Deryabin, in seinem Bericht über die Geschehnisse: „Auf dem Weg zur Bezirkspolizeibehörde konnte ich fünf bis 20 Zentimeter breite Risse im Boden sehen. Als ich dort ankam, sah ich, dass das Gebäude durch das Erdbeben in zwei Teile zerbrochen war."

Bald wurde die Stille durch ein lautes Rauschen und Krachen unterbrochen, das vom Meer kam, das 150 Meter von der Polizeistation entfernt war. „Als wir hinübersahen, sahen wir, dass sich eine hohe Wasserwand vom Meer her auf die Insel zubewegte. (...) Ich gab den Befehl, mit Handfeuerwaffen das Feuer zu eröffnen und zu rufen Das Wasser kommt!'‘, während wir uns gleichzeitig auf die Hügel zubewegten", schrieb Deryabin.

Die erste Welle war nicht sehr hoch, nur etwas über einen Meter. Sie überflutete und zerstörte die ersten Häuser, die dem Meer am nächsten waren. Etwa 10 bis 15 Minuten später begann das Wasser zurückzugehen, und viele Menschen kehrten in ihre Häuser zurück, um ihre letzten Habseligkeiten zu holen. Das war ein fataler Fehler.

Das Ende von Sewero-Kurilsk

Staatsarchiv der Region Sachalin Staatsarchiv der Region Sachalin

Das Meer zog sich zurück, doch dann wurde die Stadt von einem zweiten Tsunami getroffen, der eine verheerende 10 Meter hohe Welle erzeugte. Das Wasser strömte mit großer Geschwindigkeit in das Landesinnere. Innerhalb weniger Minuten wurde eine ganze Stadt mit 6.000 Einwohnern weggespült. Dann kam eine dritte Welle. Sie war schwächer als die zweite und beendete die Zerstörung.

Danach schrieb B. E. Piip, Leiter der vulkanologischen Station Kamtschatka der Akademie der Wissenschaften der UdSSR, in sein Tagebuch: „Ein kleiner Teil der Stadt, der sich auf den Terrassenabschnitten befand, sowie das Kraftwerk und die Funkstation haben überlebt. Die Funkstation sendete ständig ein SOS, aber in einer etwas unzusammenhängenden Art und Weise, so dass Petropawlowsk-Kamtschatski nichts verstehen konnte.“ Einen Tsunami-Warndienst gab es in der UdSSR zu dieser Zeit noch nicht. „Lange Zeit trieb das Meer die Leichen der Verstorbenen an und übersäte die Küste mit ihnen“, schrieb Piip.

Eine Tragödie, von der niemand etwas erfuhr

Staatsarchiv der Region Sachalin Staatsarchiv der Region Sachalin

Ein Flugzeug, das am frühen Morgen auf Paramushir eintraf, stellte fest, dass Sewero-Kurilsk weggefegt worden war. Sofort wurde eine Evakuierung aus der Luft und vom Meer aus angeordnet. Die Evakuierung von Grenzschutz- und Armeeeinheiten, die sich in der Stadt aufgehalten hatten, führte nach Ansicht von Forschern dazu, dass die Katastrophe von Sewero-Kurilsk totgeschwiegen wurde.

Persönliches Archiv von P.I. Arschantsew Persönliches Archiv von P.I. Arschantsew

Die „Prawda“, die Zeitung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, druckte kein einziges Wort über die Katastrophe. Auch die „Iswestija“ schwieg. Die Regionalzeitung „Kamtschatskaja Prawda“, die sich bewusst war, dass ihre Leser die Folgen der Verwüstung mit eigenen Augen hätten sehen können, erschien am 8., 9. und 10. November nicht im Druck. Am 11. November gab es wieder Nachrichten, aber ganz andere: „Mit großer Freude und Begeisterung hat das sowjetische Volk den 35. Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution gefeiert“, war zu lesen.

Staatsarchiv der Region Sachalin Staatsarchiv der Region Sachalin

Die Fakten über die Katastrophe wurden erst Anfang der 2000er Jahre teilweise freigegeben, als der Zugang zu den offiziellen Unterlagen der Marine gewährt wurde (die Unterlagen des Verteidigungsministeriums sind immer noch unter Verschluss). Den Archiven zufolge kamen bei der Katastrophe auf den nördlichen Kurilen insgesamt 2.336 Menschen ums Leben. Gleichzeitig gehen Historiker davon aus, dass der Tsunami vom 5. November 1952 mindestens 8.000 Menschenleben forderte und dass fast 2.000 davon Kinder und Jugendliche waren, während nur Zivilisten und nur diejenigen, deren Leichen gefunden und identifiziert wurden, in die Statistik aufgenommen wurden.

Die Nachwirkungen

Die Katastrophe hatte eine wichtige Konsequenz: Im Jahr 1956 richtete die UdSSR einen seismischen und meteorologischen Dienst ein, zu dessen Aufgaben die Erkennung von Erdbeben auf See und die Frühwarnung vor Tsunamis gehörten.

Neu Sewero-Kurilsk. Familienarchiv von G.I.Davydkin Familienarchiv von G.I.Davydkin

Die Stadt Severo-Kurilsk selbst erlebte nach dem Tsunami schwierige Zeiten. Viele Menschen, die evakuiert worden waren, beschlossen, nicht mehr zurückzukehren, da die Fischverarbeitungsbetriebe und Depots, die wichtigsten Arbeitgeber der Stadt, schwer beschädigt wurden und geschlossen werden mussten.

Viktor Morozow (CC BY-SA 2.5) Viktor Morozow (CC BY-SA 2.5)

Die Stadt wurde wieder aufgebaut, aber sie wurde näher an die vulkanischen Hügel verlegt - auf die alte Meeresterrasse, die mehr als 20 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Aber auch diese Lage ist nicht ideal, denn Severo-Kurilsk befindet sich jetzt im Bereich der Schlammlawinen, die bei Ausbrüchen des Vulkans Ebeko entstehen. Die Stadt hat heute 2.691 Einwohner und ist das einzige bewohnte Gebiet auf der gesamten Insel.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.