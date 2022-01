George Koval: Der sowjetische Agent mit legalem Zugang zu US-Atomprojekten

Der Unverdächtige

Das amerikanische Militär tat sein Bestes, um ihr Atombombenprojekt geheim zu halten. Die Einschränkungen im Zentrum von Oak Ridge galten jedoch nicht für die Röntgenoperateure, von denen einer George Koval hieß, den die Militärführung nur als patriotischen Amerikaner kannte. Der 1913 in Sioux-City, Iowa, in einer Familie jüdischer Einwanderer geborene Koval arbeitete vor dem Zweiten Weltkrieg für die Raven Electric Company und wurde 1943 zum Militärdienst einberufen. Die Kommission war auf sein nicht abgeschlossenes Ingenieurstudium an der Universität von Iowa aufmerksam geworden und forderte ihn auf, einen Kurs für Röntgenoperationen am City College of New York zu absolvieren. Er erwies sich als einer der besten Studenten und wurde daraufhin nach Oak Ridge geschickt.

Oak Ridge AP AP

In der Anlage überprüfte Koval die Strahlenbelastung der Arbeiter mit äußerster Gewissenhaftigkeit. Er untersuchte die Ausrüstung und unterhielt sich mit jedem. Im Gegensatz zu den leitenden Angestellten des Projekts, die ständig unter Beobachtung standen, wurde Koval nie auch nur verdächtigt, dabei Hintergedanken zu haben. 1945 wurde er in ein Labor in Dayton, Ohio, versetzt. Nach dem Krieg wurde Koval eine andere Stelle angeboten und er verließ 1948 die Vereinigten Staaten, um, wie er behauptete, am Bau von Elektrizitätswerken in Europa mitzuwirken.

Misstrauen

Die erste sowjetische Atombombe wurde 1949 getestet. Daraufhin wurden die US-Geheimdienste misstrauisch und begannen zu untersuchen, ob es sowjetische Spione im amerikanischen Atombombenprojekt gab. Koval geriet in den Mittelpunkt der Ermittlungen, und jeder, der möglicherweise mit ihm bekannt war, wurde verhört. Die Ermittler fanden schließlich heraus, dass er ein Agent des GRU (der Hauptabteilung für Geheimdienste der UdSSR) gewesen war. Sie fanden sogar eine sowjetische Zeitschrift mit einem Foto der Familie Koval und erkannten George darin.

George Koval (vierter von links in der oberen Reihe) während des Studiums am City College of New York. Rosatom

Die Vereinigten Staaten beschlossen, diese Entdeckung geheim zu halten. Der Forscher und Autor Robert S. Norris erklärte: „Es wäre für die US-Regierung höchst peinlich gewesen, wenn dies bekannt geworden wäre.“ Dies war tatsächlich der Fall, denn Kovals Job im Oak Ridge Center brachte dem sowjetischen Geheimdienst wichtige Erkenntnisse, denn der GRU wusste zwar von der Entwicklung einer Atombombe im Labor von Los-Alamos, doch Oak Ridge war völlig unbekannt.

Koval war zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits wieder in der Sowjetunion. Er hatte rechtzeitig erkannt, dass sich die Schlinge zuzog und ließ sich nicht überreden, länger zu bleiben.

Dayton-Labor, Ohio. Camille Fife/U.S. Library of Congress Camille Fife/U.S. Library of Congress

Wertvolle Erkenntnisse

Koval hat dem sowjetischen Atombombenprojekt einen guten Dienst erwiesen. Er war aufgrund seiner wissenschaftlichen Vorbildung in der Lage, die Funktionsweise all dieser unbekannten neuen Technologien zu verstehen und hatte immer im Blick, was für das sowjetische Atomprojekt nützlich sein könnte.

Koval war in der Lage, amerikanische Atomobjekte und deren Strukturen zu identifizieren. Er war der erste sowjetische Agent, der metallisches Plutonium in den Händen hielt und herausfand, dass die Amerikaner Polonium für ihre Atombomben verwendeten und wie sie es herstellten. Koval schickte die Technologie zur Herstellung eines Polonium-Neutroneninitiators, der die Bombe explodieren ließ, in die UdSSR. Der große sowjetische Physiker Igor Kurtschatow wusste nicht, wer dies alles heimlich entdeckt hatte, aber es trieb ihn bei der Entwicklung einer sowjetischen Atombombe voran.

Der Atompilz nach der Explosion von RDS-1, der ersten sowjetischen Atombombe im Jahr 1949. Russian Federal Nuclear Center Archive Russian Federal Nuclear Center Archive

Kovals Legende

Die US-Militärführung hatte eine wichtige Tatsache übersehen. George Koval hatte acht Jahre lang in der UdSSR gelebt. Sie wusste nicht, dass die Familie Koval, die vor Georges Geburt aus dem Russischen Reich geflohen war, 1932 beschlossen hatte, in die UdSSR zurückzukehren. Sie zogen in die Jüdische Autonome Region und lebten in der Nähe von Birobidshan (6000 Kilometer südöstlich von Moskau). Die Familie erschien sogar auf einem Foto für eine Zeitschrift.

1934 besuchte Koval eine chemische Universität in Moskau und wurde ein hervorragender Spezialist. Danach begann er ein Forschungsstudium, aber der GRU durchkreuzte 1939 Kovals beruflichen Pläne und schickte ihn in die USA.

George Koval. Rosatom

Seine wissenschaftlichen Kenntnisse und sein perfektes Englisch überzeugten den GRU, ihn als verdeckten Agenten in den USA einzusetzen. Er durchlief einen speziellen Vorbereitungskurs und erhielt den Decknamen „Delmar“. Mit gefälschten Dokumenten ausgestattet, machte sich Koval 1940 auf einem sowjetischen Tanker von Wladiwostok nach San Francisco auf. Anschließend ging er nach New York, wo er sich mit sowjetischen Agenten traf und alles Nötige für seine Arbeit in die Wege leitete.

Delmar alias Koval und das Kommando in Moskau erkannten bald, dass es sicherer wäre, wenn er unter seinem legalen Namen agieren würde, zumal Koval seine amerikanische Staatsbürgerschaft behalten hatte. Der GRU verschaffte ihm einen Job bei einer Tarnorganisation namens Raven Electric Company und Koval trat 1943 in die Armee ein.

Der Veteranen-Ausweis des Militärgeheimdienstes von George Koval. Rosatom

Nach seiner Rückkehr in die UdSSR 1949 war es schwer, dort eine Anstellung zu finden, ohne sich als Geheimagent zu identifizieren. Im Jahr 1953 half ein Brief an den GRU, das Problem zu lösen. Koval schrieb: „Ich will Sie nicht behelligen, aber die zehn Jahre in Ihren Diensten sind ein weißer Fleck in meiner Biografie.“

