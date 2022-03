Hat Paul I. seinen eigenen Tod vorhergesagt?

Um eines der schrecklichsten Ereignisse in der Romanow-Familie ranken sich viele Legenden. Was ist Legende, was ist wahr?

Großfürst Paul Petrowitsch, der spätere Paul I., hatte die „Gruselgeschichte“, die er bei einem freundschaftlichen Abendessen in Brüssel am 29. Juni 1782 erzählte, oft bereut. Paul und Maria Feodorowna reisten damals inkognito unter dem Namen Graf und Gräfin du Nord durch Europa.

An diesem Abend, nach einem Theaterbesuch, fühlte sich die Großherzogin müde und ging auf ihr Zimmer, während Paul Petrowitsch mit einigen Mitgliedern der Brüsseler High Society den Abend verbrachte, wo er unzweifelhaft den Mittelpunkt der Gesellschaft bildete. Die jungen Leute begannen, „mystische“ Geschichten aus ihrem Leben zu erzählen. Baronin d' Oberkirch, eine enge Freundin des großherzoglichen Paares, erinnerte sich, dass der 27-jährige Großherzog ebenfalls eine solche gruselige Geschichte zum Besten gab. Bei einem nächtlichen Spaziergang in St. Petersburg begegnete er einem großen Mann in Mantel und Hut, dessen Gesicht verhüllt war und von dem eine tödliche Kälte ausging. Der Unbekannte ging einige Zeit neben Paul und antwortete dann auf die Frage, wer er sei:

„Wer bin ich? Armer Paulus, ich bin derjenige, der Dein Schicksal bestimmt und der will, dass du dich besonders von dieser Welt löst, denn du wirst nicht lange in ihr bleiben. Lebe nach den Gesetzen der Gerechtigkeit, und dein Ende wird friedlich sein. Fürchte die Vorwürfe des Gewissens; für eine edle Seele gibt es keine empfindlichere Strafe."

„Wisst Ihr, was das bedeuten sollte, Eure Hoheit?“, fragte der Prinz de Ligne, ein Gast.

„Es bedeutet, dass ich jung sterben werde“, sagte der Großherzog.

Die erfundene „Prophezeiung“ des Mönchs Abel

Das Woskresensky-Tor (Auferstehung) der Michailowski-Burg. Ruffery (CC BY-SA 3.0) Ruffery (CC BY-SA 3.0)

Einer Legende nach birgt das Michailowskij-Palast in Sankt Petersburg, in dem Paul I. in der Nacht des 12. März 1801 ermordet wurde, ein Omen für Pauls Tod. Im Jahr 1800 besuchte Kaiser Paul angeblich den berühmten Wahrsager-Mönch Abel in der Alexander-Newski-Klosteranlage. Auf die Frage des Zaren nach seiner Lebensspanne antwortete Abel: „Die Zahl deiner Jahre ist mit der Zahl der Buchstaben vergleichbar.“

Es wurde angenommen, dass „die Anzahl der Buchstaben“ in Abels Prophezeiung die Anzahl der Buchstaben in der Inschrift über dem Haupttor des Woskresenskij-Tores des Michailowskij-Palastes war: „Дому твоему подобаетъ святыня господня въ долготу дней“, zu Deutsch „Dein Haus soll die heilige Stätte Gottes sein, und seine Tage sollen lang sein“, besteht im Altrussischen aus 47 Buchstaben.

Es gibt jedoch keine dokumentarischen Belege - nicht einmal Briefe oder Memoiren aus jenen Jahren, die diese Geschichte enthalten. Paulus wurde nicht ganz 47 Jahre alt - zum Zeitpunkt seiner Ermordung war er 46 Jahre und fünf Monate alt. Auch in Bezug auf den Mönch Abel stimmen die Fakten nicht überein.

Angefangen bei der Tatsache, dass Mönch Abel in den Jahren 1800 bis 1801 nicht in der Alexander-Newski-Lawra, dem Hauptkloster von St. Petersburg, lebte oder wohnte. 1796, sechs Monate vor Pauls Thronbesteigung, wurde Abel von Alexander Makarow, dem Leiter der Geheimen Expedition, einer Behörde der Staatssicherheit, verhört und anschließend in der Festung Schlisselburg inhaftiert. Doch sobald Paul den Thron bestieg, sorgte er dafür, dass Abel freigelassen und an Gawriil, den Metropoliten von Nowgorod und St. Petersburg, übergeben wurde. In der Alexander-Newski-Klosteranlage wurde Abel (auf seinen eigenen Wunsch hin) zum Mönch geweiht, aber er blieb nicht dort.

Michailowski-Schloss in St. Petersburg. Andrew Shiva (CC BY-SA 4.0) Andrew Shiva (CC BY-SA 4.0)

Schon bald nach der Tonsur verließ Abel die Lawra und ging nach Moskau, wo er sich durch Prophezeiungen Geld verdiente. Dafür wurde er 1798 in das Kloster Walaam verbannt. Im März 1800 wurde in Abels Klosterzelle ein Buch gefunden, „in dem sich ein Blatt befand, das in russischen Buchstaben geschrieben war, aber das Buch ist in einer unbekannten Sprache geschrieben", so Ambrosius, Metropolit von Sankt Petersburg, in einem Schreiben an den Generalstaatsanwalt Oboljaninow. Der Fall wurde dem Zaren gemeldet, und Paulus, vielleicht erzürnt über Abels Verhalten, ordnete an, ihn nach St. Petersburg zu bringen und in der Peter-Paul-Festung einzusperren, was am 26. Mai 1800 geschah.

„Er scheint nur zu schwafeln, und seine Lügen bedeuten nichts weiter; inzwischen glaubt er, mit eingebildeten Prophezeiungen und Träumen etwas herauszuholen. Hat ein unruhiges Gemüt", heißt es in einem Bericht über Abel aus der Festung. Zum Zeitpunkt des Todes von Paul I. befand sich Abel noch dort. Unter Alexander wurde er in das Solowetski-Kloster verlegt.

„Verdrehter Hals“

Michail Kutusow. Józef Oleszkiewicz Józef Oleszkiewicz

Das letzte Abendessen des Kaisers in seinem engsten Kreis fand am Abend des 11. März 1801 statt. Neben 20 anderen Gästen nahm auch General Michail Kutusow teil, dessen Geschichte von seinem Assistenten Graf Langeron erzählt wird: „Der Kaiser war sehr fröhlich und scherzte viel... Nach dem Essen betrachtete sich der Kaiser im Spiegel, der einen Defekt hatte und die Gesichter verzerrte. Er lachte darüber und sagte zu mir: ‚Schau mal, wie lustig der Spiegel ist, ich sehe mich darin mit zur Seite gedrehtem Hals.‘ Das war eineinhalb Stunden bevor er starb."

Aber welche „Prophezeiung“ lässt sich daraus entnehmen? Möglicherweise spielt die Geschichte auf die Mordwaffe an, den Schal, mit dem Paul erdrosselt wurde.

Der Mord an Zar Paul I. von Russland, März 1801. Ein Druck aus "La France et les Français à Travers les Siècles", 1882-1884. Gemeinfrei Gemeinfrei

Iwan Matwejewitsch Murawjew-Apostol, der Erzieher der Zarensöhne Alexander und Konstantin und Vizepräsident des Auslandskollegiums, war bei jenem Abendessen ebenfalls anwesend. Er erinnert sich an das letzte Gespräch zwischen Paul und Kutusow: „Schließlich sprachen sie über den Tod. ‚In die andere Welt zu gehen, heißt nicht, Taschen zu nähen‘ - das waren Pauls letzte Worte an Kutusow.“

„Eine Dummheit, ein Märchen, eine Torheit“

Henriette Louise de Waldner de Freundstein, Baronin von Oberkirch. Gemeinfrei Gemeinfrei

Doch kehren wir zur ersten „Prophezeiung“ zurück, die Paul Petrowitsch selbst bei einem Abendessen in Brüssel erzählte. Mit dieser Geschichte lancierte Paul ein Meme über sich selbst, das bis heute Bestand hat - dass er selbst an seine „Gruselgeschichte“ glaubte. Dieselbe Baronin d' Oberkirch schreibt jedoch in ihren Memoiren weiter, dass Paul bei einem Abendessen in Amsterdam zu ihr sagte: „Ich habe Sie schön reingelegt, nicht wahr? Je faszinierender die Geschichte war, desto faszinierender ist es, dass Sie sie ernst genommen haben.“

Als die Baronin fragte, ob Paul diese „Geschichte, die er erzählte, um ... uns ein wenig zu erschrecken“, wirklich erfunden habe, beharrte der Großherzog nur: „Das war kein echtes Abenteuer, verstehen Sie nicht, es ist bloß eine Torheit, ein Märchen, erzählt, um Sie zu amüsieren, glauben Sie jedenfalls nicht daran.“ Paul Petrowitsch, so die Baronin, war wütend auf sich selbst, weil er diese Geschichte erzählt hatte. „Aber ich bitte Sie alle, meine Herren, meine Geschichte geheim zu halten, denn es wäre sehr unangenehm, wenn sich die Geschichte eines Gespenstes, in dem ich eine Rolle spiele, in ganz Europa verbreiten würde“, sagte Paul.

Kaiser Paul I. von Russland. Wladimir Borowikowsky Wladimir Borowikowsky

Dass die Baronin selbst dieser Geschichte in ihren Memoiren so viel Raum widmete und ihr einen dramatischen Anstrich verlieh, ist ebenfalls erklärbar. Denn Henriette Luisa de Waldner de Freundstein, die Baronin d‘ Oberkirch, lebte nur zwei Jahre länger als Paul: auch sie starb jung, im Alter von 48 Jahren, und sie schrieb ihre Memoiren in ihren letzten Lebensjahren, als sie bereits vom Tod des Kaisers wusste. Wie wir sehen, hat die Baronin das Versprechen, das sie Paul bei jenem Abendessen in Brüssel gegeben hatte, nicht gehalten.

Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: https://t.me/rbth_deu

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.