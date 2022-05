Wie das sowjetische Moskau den Tag der Arbeit am 1. Mai feierte (FOTOS)

Paraden zum Tag der Arbeit gab es in Russland schon zu Zeiten des Zarismus. Nach der Revolution wurden die Arbeiter jedoch zur „herrschenden“ Klasse und die Paraden wurden offiziell. In den 1920er Jahren wurde der Tag der Arbeit (der auch „Tag der Internationale" genannt wurde) zu einem landesweiten Feiertag.

Auf dem Plakat steht: „Vorwärts zum Kampf für die Generallinie der Partei!" (Die Generallinie war Kollektivierung und Industrialisierung), 1935.

Am 1. Mai gab es in der Regel eine große Parade von Arbeitern verschiedener Berufe und Militärs. Die beeindruckendste und größte Parade fand 1940 auf dem Roten Platz in Moskau statt.

Musiker, Feuerwehrleute, Sportler - die lange Prozession von Arbeitern, die den Tag der Arbeit feiern, 1950er Jahre.

Frauen mit Blumen und Fahnen während eines Maiaufmarsches in der Nähe des Duma-Gebäudes, 1950.

Fabrikarbeiter, die wie „Star Wars"-Figuren aussehen, stellen sich für eine Parade auf, 1963.

Die beeindruckende Prozession begann am Historischen Museum und führte am Lenin-Mausoleum vorbei zur Basilius-Kathedrale, 1967.

Parade der Feuerwehrleute, 1970er Jahre.

Eine Demonstration mit Porträts von Karl Marx sowie von Wladimir Lenin und anderen sowjetischen Führern, 1971.

Die Tradition der großen jährlichen Paraden zum Tag des Sieges am 9. Mai kam in der UdSSR erst in den 1980er Jahren auf. Davor wurden sie nur bei nennenswerten Jubiläen veranstaltet. Die Militärs marschierten jedoch auch am Tag der Arbeit, 1973.

Auch Kinder nahmen an Paraden teil, und dabei zu sein, galt als eine unglaubliche Ehre, 1973.

Um die Massen und das Fernsehpublikum zu beeindrucken, bildeten Menschen unglaubliche Figuren mit ihren Körpern nach. Sie trainierten vorher wochenlang, um perfekte Synchronität zu erreichen, 1975.

Die Führer der Kommunistischen Partei, die Oberbefehlshaber der Armee und andere wichtige Funktionäre nahmen immer an den Paraden teil und beobachteten sie von der Tribüne des Mausoleums aus, 1975.

„Der Kommunismus wird siegen": Die Paraden waren immer stark ideologisch geprägt, 1976.

Ein Motorradkorso, 1970er Jahre.

Menschen formen mit ihren Körpern den Schriftzug „1. Mai“, 1977.

Eine große Parade, die von einem Porträt von Leonid Breschnew begleitet wird, 1982.

