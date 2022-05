Spirituelle Suche: Tolstois Besuche im Optina-Pustyn-Kloster

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte der russische Chemiker und Fotograf Sergej Prokudin-Gorski ein komplexes Verfahren für lebendige, detaillierte Farbfotografie. Zu seinen berühmtesten Fotografien gehört ein Farbporträt von Leo Tolstoi, das im Mai 1908 auf seinem Anwesen in Jasnaja Poljana aufgenommen wurde. Für Prokudin-Gorsky, wie für so viele andere Russen, war Tolstois Anwesen in Jasnaja Poljana ein Leuchtfeuer der Gerechtigkeit in einer Zeit, in der das russische Reich vor großen Herausforderungen stand. Und während sein Werk Millionen von Lesern auf der ganzen Welt Freude und Weisheit brachte, waren seine letzten Jahre eine Zeit des persönlichen Aufruhrs und der Entfremdung von seiner treuen Frau Sonja.

Schriftsteller mit gequälter Seele

In seinen letzten Lebensjahren war Tolstoi zunehmend verzweifelt über die seiner Meinung nach mangelnde Sympathie für seine sozialen und moralischen Ansichten seitens seiner Frau Sonja, die ihn zutiefst liebte, ihm 13 Kinder geboren hatte (von denen acht das Erwachsenenalter erreichten) und ihr Leben seiner Arbeit und seinem Wohlergehen gewidmet hatte.

Diese tragische Feindschaft wurde von einigen der engsten Vertrauten Tolstois noch verstärkt, die sich für eine öffentliche Geste wie das Verlassen von Jasnaja Poljana aussprachen. Der prominenteste dieser Gefährten war Wladimir Tschertkow, eine umstrittene Figur, die Tolstois Vertrauen gewann und sich unermüdlich für die Verbreitung des Spätwerks und der Lehren des Schriftstellers einsetzte.

Zu den Spannungen trug auch Tolstois öffentliche Kritik an der orthodoxen Kirche und seine Ablehnung bestimmter grundlegender Glaubenslehren bei. Daraufhin wurde er 1901 von der Kirche exkommuniziert.

In den frühen Morgenstunden des 28. Oktober 1910 stand Tolstoi nach einer schlaflosen Nacht auf, verabschiedete sich von seiner Tochter Alexandra (Sascha) und verließ Jasnaja Poljana mit seinem Leibarzt Duschan Makowitzki. Aus Angst, entdeckt zu werden, nahmen sie einen beschwerlichen Weg zum kleinen Bahnhof von Schtschekino, wo sie einen Zug zum 140 km westlich gelegenen Bahnhof Kozelsk bestiegen. Nachdem sie Telegramme an Tolstois Tochter Sascha und an Tschertkow geschickt hatten, legten sie die kurze Strecke von Kozelsk nach Optina Pustyn zurück.

Tolstoi war das Kloster nicht fremd: Zwischen 1877 und 1890 war er dreimal mit Pater (Starets) Ambrosius zusammengetroffen, der als Vorbild für Pater Zosima in Dostojewskis letztem Roman, „Die Brüder Karamasow“, gilt. Viele Schriftsteller und Intellektuelle des 19. Jahrhunderts fühlten sich von dem Präsentationskloster angezogen.

Ein ehrwürdiges Kloster mit mittelalterlichen Wurzeln

Optina Pustyn gehört zu den am meisten verehrten spirituellen Stätten Russlands. Das Kloster liegt in einem majestätischen Kiefernwald über dem kleinen Fluss Schizdra in der Nähe der Stadt Kozelsk (etwa 250 km südwestlich von Moskau).

Der Legende nach stammt der Name von Opta, einem Räuber, der seinem Unwesen abschwor. „Pustyn" ist mit dem Wort für „Wildnis" verwandt und wurde oft für kleine klösterliche Gemeinschaften in Wäldern verwendet.

Im 15. Jahrhundert nahm das Kloster sowohl Männer als auch Frauen auf, die in getrennten Bereichen lebten, aber von einem gemeinsamen geistlichen Vater betreut wurden. Diese Praxis wurde durch das Kirchenkonzil von 1503 verboten, und die Optina-Gemeinschaft wurde als Optina-Pustyn-Kloster der Darstellung nach nur für Männer neu gegründet. Das Kloster, das im 16. und 17. Jahrhundert nur knapp überlebte, war zu Beginn des 18. Jahrhunderts verarmt und wurde Mitte der 1720er Jahre kurzzeitig geschlossen.

Im 19. Jahrhundert wurde das Kloster weithin für seine Weisen bekannt, die die Bezeichnung „Starets“ oder „Älteste" erhielten. Obwohl das Konzept des „starchestvo“ in den 1820er Jahren von der kirchlichen Hierarchie in das Kloster eingeführt wurde, entstand die Bezeichnung Starets in erster Linie durch den Respekt des Volkes vor bestimmten Mönchen, die in der Einsiedelei ein asketisches Leben führten und bei denen sich Charisma mit tiefer spiritueller Weisheit verband. Die Kirche verehrt alle 14 Mönche, die den Status eines Starets in Optina Pustyn erlangt haben.

Heiliger Mönch unglücklich über den Stolz des Schriftstellers

Nach Besuchen in den Jahren 1877 und 1881 kehrte Tolstoi 1890 zurück, um sich mit Starets Ambrosius zu treffen, ein Jahr vor dessen Tod. Das Treffen war offensichtlich angespannt und schwierig für den älteren Mönch, der von Tolstois Stolz genervt war. Diese Episoden endeten ohne spirituelle Lösung.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Tolstoi öffentlich mit der orthodoxen Kirche und ihren Ritualen gebrochen und die grundlegenden Lehren des christlichen Dogmas angegriffen. Dennoch kehrte er 1896 auf Drängen seiner Schwester Maria (1830-1912), die 1891 in das nahe gelegene Schamordino-Kloster eingetreten war, nach Optina Pustyn zurück. Während dieses Besuchs traf der große Schriftsteller mit Starets Joseph zusammen, dessen ruhige Großzügigkeit des Geistes ihm vorübergehend ein gewisses Maß an Frieden verschaffte.

Tolstois turbulente spirituelle Suche sollte jedoch nicht nachlassen. In Begleitung seines Arztes Duschan Makowizki kam Tolstoi gegen Abend des 28. Oktober 1910 in Optina Pustyn an. Während der schwierigen Reise erkundigte er sich häufig nach den Starets in Optina Pustyn. Obwohl er sich weigerte, sich mit der Kirche zu versöhnen, suchte er in seiner Not offensichtlich die Weisheit und den Trost, den sie ihm geben konnten.

Nachdem er die Nacht im Kloster verbracht hatte, näherte sich Tolstoi am Morgen des 29. Oktober erneut der Mönchssiedlung. Doch jedes Mal kehrte er um, weil er Zweifel hatte und befürchtete, nicht aufgenommen zu werden. Viele haben über seine Beweggründe für diesen unerwarteten Besuch spekuliert, aber es gibt nur wenige eindeutige Beweise für seine möglichen Absichten, sich mit der orthodoxen Kirche auszusöhnen.

In diesem kritischen Moment, am 29. Oktober, machten sich Tolstoi und Makowizki auf den Weg zum Schamardino-Kloster, zwölf Kilometer nördlich von Optina Pustyn. Dort besuchte Tolstoi seine Schwester Maria, die 1891 ihr Gelübde abgelegt hatte.

Tolstois Tod betrübt die klösterliche Gemeinschaft

In einer letzten tragischen Wendung wurde Tolstois Zögern und sein Rückzug aus der Einsiedelei schnell unter den Mönchen in Optina Pustyn bekannt, wo die Nachricht mit Bestürzung aufgenommen wurde. Starets Varsonofy reiste nach Astapowo, Tolstois letzter Aufenthaltsstätte, wurde aber trotz wiederholter Bitten nicht zu Tolstoi vorgelassen. Tolstois engste Vertraute hatten kein Interesse an einem solchen Treffen. Tolstoi starb hier am 20. November 1910.

Im Januar 1918, wenige Monate nach der bolschewistischen Revolution, wurde Optina Pustyn geschlossen. Vertreibung, Hinrichtungen und Exil folgten. Während der Sowjetzeit ging der größte Teil der kirchlichen Kunstwerke verloren oder wurde zerstört. Das Kloster in Schamardino wurde 1923 geschlossen und erst 1990 wieder eingeweiht.

Das Kloster Optina Pustyn wurde 1987 an die orthodoxe Kirche zurückgegeben, und 1988 wurden die Gottesdienste wieder aufgenommen. Im Jahr 1990 wurde auch die Skite St. Johannes der Täufer an das Kloster zurückgegeben. Damit begann ein Prozess der Restaurierung, dessen Ergebnisse heute eindrucksvoll sichtbar sind.

