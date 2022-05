10 Fakten über Zarskoje Selo, den kaiserlichen Landsitz (FOTOS)

Einer der prächtigsten kaiserlichen Paläste in der Nähe von St. Petersburg hat in seiner Geschichte viel erlebt, von der Opulenz des 18. Jahrhunderts bis zur Besetzung durch die Nazis und seiner fast vollständigen Zerstörung.

1. Der Palast der ersten russischen Kaiserin

Der Große Palast von Zarskoje Selo 1755-1761. Kupferstich (Zeichnung von M. Maсhayeц). Staatliches Museum und Kulturerbe von Zarskoje Selo Staatliches Museum und Kulturerbe von Zarskoje Selo

Während des Großen Nordischen Krieges eroberte Zar Peter der Große die Gebiete an den Ufern der Newa und des Finnischen Meerbusens zurück, die zuvor zu Schweden gehört hatten. Im Jahr 1703 gründete er an dieser Stelle St. Petersburg. Südlich der neuen russischen Hauptstadt befand sich ein kleines Landgut, das auf schwedischen Karten als Saaris moisio, also als „Ort auf einem Hügel“, verzeichnet war. Auf Russisch hieß es „Sarskaja manor“ oder „Sarskoje Selo“. Im Jahr 1710 begann Peter dort mit dem Bau eines Palastes für seine Frau, die Zarin Katharina I.

2. Wiederaufbau im Barockstil durch Peters Tochter

Katharina-Palast. Staatliches Museum und Kulturerbe von Zarskoje Selo Staatliches Museum und Kulturerbe von Zarskoje Selo

Zarskoje Selo wurde zur Sommerresidenz der königlichen Familie. Das Herzstück des Anwesens, seine Visitenkarte, ist der Große Katharinenpalast. Ursprünglich, in den 1720er Jahren, sah er viel bescheidener aus, ganz im Sinne des asketischen Stils, den Peter bevorzugte. Sein heutiges Aussehen erhielt er erst in der Mitte des 18. Jahrhunderts.

Katharinenpalast und die Auferstehungskapelle. Legion Media Legion Media

Die Tochter Peters des Großen, Kaiserin Elizaweta Petrowna, baute den Palast in ihrem bevorzugten Barockstil mit seiner charakteristischen opulenten Dekoration um. Mehr als 100 Kilogramm Gold wurden für die Dekoration benötigt.

Eugene Lanceray. Elisabeth von Russland in Zarskoje Selo, 1905. Tretjakow-Galerie Tretjakow-Galerie

Der Italiener Bartolomeo Rastrelli war der Architekt. Er entwarf auch mehrere andere prächtige Barockbauten und -paläste, darunter das Winterpalais und den Großen Palast in Peterhof.

Der Große Saal des Katharinenpalastes. Staatliches Museum und Kulturerbe von Zarskoje Selo Staatliches Museum und Kulturerbe von Zarskoje Selo

Der Palast ist von außen wie von innen gleichermaßen pompös - ein großer Saal mit Spiegeln und Vergoldungen und eine endlose Reihe von prächtigen Wohnräumen, Sälen und Esszimmern. Rastrelli baute auch eine kleine Kirche neben dem Palast.

Der Arabeskensaal. Aleks G (CC BY-SA 3.0) Aleks G (CC BY-SA 3.0)

Später, während der Herrschaft Katharinas der Großen, wurde Zarskoje Selo zu ihrer bevorzugten Sommerresidenz, obwohl sie es für etwas altmodisch hielt und einige Änderungen vornahm. Am Ende ihrer Regierungszeit wurde der Palast als Katharinenpalast bezeichnet. Zuvor wurde oft der Name Großer Palast verwendet.

3. Der Palastpark ist fast 200 Hektar groß

Katharina Park. Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

Während der Regierungszeit Katharinas der Großen wurde ein außerordentlich schöner Palastpark angelegt, der sich über eine Fläche von 170 Hektar erstreckt und bis heute erhalten ist. Er hat sowohl einen französischen als auch einen natürlichen englischen Teil.

Der Pavillon der Eremitage. Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

Der Park verfügt über ein System von Teichen, exquisite Skulpturen und zahlreiche Pavillons, darunter die Grotte und die Eremitage, die beide von Rastrelli gebaut wurden. Später, in den 1780er Jahren, wurde auch die Cameron-Galerie errichtet, benannt nach ihrem Architekten, dem Schotten Charles Cameron.

Die Cameron-Galerie. jimmyweee (CC BY 2.0) jimmyweee (CC BY 2.0)

4. In Zarskoje Selo gibt es einen weiteren Palast und einen Park

Die Gartenfassade des Alexanderpalastes in Zarskoje Selo, Kupferstich, 1840er Jahre. Johann Jakob Meyer Johann Jakob Meyer

Zarskoje Selo besteht nicht nur aus dem Katharinenpalast und seinem Park. In den 1790er Jahren baute ein anderer Italiener, Giacomo Quarenghi, im Auftrag Katharinas der Großen den Alexanderpalast im klassizistischen Stil. Er war für Katharinas Lieblingsenkel, den späteren Kaiser Alexander I., bestimmt. Um den Palast herum erstreckt sich ein gleichnamiger Park, der weitere 190 Hektar einnimmt und an den Katharinenpark angrenzt, so dass ein riesiges Waldgebiet entsteht.

Alexander Park. Staatliches Museum und Kulturerbe von Zarskoje Selo Staatliches Museum und Kulturerbe von Zarskoje Selo

5. Alexander Puschkin studierte am Lyzeum von Zarskoje Selo

Im Flügel befand sich das Lyzeum. Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

1811 wurde das kaiserliche Lyzeum von Zarskoje Selo in einem Flügel des Katharinenpalastes eröffnet. Es wurde zu einer der angesehensten Bildungseinrichtungen des Russischen Reiches. Allerdings blieb es nicht lange dort. 1843 zog es nach St. Petersburg um und wurde in Alexander-Lyzeum umbenannt. Zu den Absolventen der Schule gehörten mehrere dutzend brillante Staatsmänner, Diplomaten und Militärs.

Ilja Repin. Puschkin über das Lyzeum-Examen am 8. Januar 1815 (1911). A.S.Puschkin-Museum A.S.Puschkin-Museum

Der berühmteste Absolvent ist der große russische Dichter Alexander Puschkin, der das Lyzeum in seinen Werken lobte. Heute gibt es ein Museum, in dem die Studentenzimmer und der Klassenraum nachgebildet sind.

6. Hier wurde die erste Eisenbahnlinie Russlands gebaut

Zarskoje Selo-Eisenbahn. Karl Beggrov Karl Beggrov

Im Jahr 1837 wurde die erste Eisenbahnlinie Russlands eröffnet, die St. Petersburg und Zarskoje Selo verband. Die ersten Passagiere waren Zar Nikolaus I. und seine persönlichen Gäste. Dieser sehr einfache Zug legte die Strecke von St. Petersburg zur Vorstadtresidenz des Zaren in 35 Minuten zurück. Die Strecke war auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Dampflokomotiven und Pferde zum Ziehen wechselten sich ab. Im folgenden Jahr wurde die Strecke bis zur Stadt Pawlowsk verlängert, wo sich eine weitere königliche Residenz befand, und hatte eine Gesamtlänge von 27 Kilometern.

7. Zarskoje Selo wurde die ständige Residenz von Nikolaus II.

Die Töchter von Nikolaus II., Großfürstin Olga, Tatjana und Maria im Katharinenpark, um 1900. Staatliches Museum und Kulturerbe von Zarskoje Selo Staatliches Museum und Kulturerbe von Zarskoje Selo

Zarskoje Selo war nur eine Sommerresidenz für die Romanows, die ansonsten hauptsächlich im Winterpalast in St. Petersburg wohnten. Der letzte russische Zar, Nikolaus II., liebte Zarskoje Selo jedoch und zog 1905 mit seiner Familie in den Alexanderpalast, den er zu seinem Hauptwohnsitz machte. Für diese Entscheidung gab es mehrere Gründe, nicht zuletzt die gescheiterte russische Revolution von 1905. Außerdem wollte der Zar seine Frau, Kaiserin Alexandra, an einem sicheren Ort „verstecken“, da sie in der St. Petersburger High Society nicht sehr beliebt war.

Nikolaus II. unter Bewachung in Zarskoje Selo. Gemeinfrei Gemeinfrei

Während des Ersten Weltkriegs wurde im Katharinenpalast ein Lazarett eingerichtet, in dem die Zarin Alexandra und ihre Töchter als Krankenschwestern arbeiteten. Nach seinem Thronverzicht wurde Nikolaus von Februar bis Juni 1917 in Zarskoje Selo unter Arrest gestellt. Bald darauf wurde die gesamte Familie nach Sibirien verbannt, wo sie auf tragische Weise ermordet wurde.

8. Zarskoje Selo wurde während des Zweiten Weltkriegs schwer beschädigt

Der Katharinenpalast wurde von den Nazis zerstört. Iwan Schagin/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Während des Zweiten Weltkriegs besetzten Nazi-Truppen Zarskoje Selo im Rahmen der Belagerung von Leningrad. Die kaiserlichen Residenzen wurden stark zerstört, und die Säle der Paläste wurden als militärische Hauptquartiere genutzt. Vor dem Alexanderpalast wurde ein behelfsmäßiger Friedhof für gefallene Nazisoldaten angelegt.

Das Gelände vor dem Alexanderpalast in Zarskoje Selo wurde von den Nazis als Friedhof genutzt. Wsewolod Tarasewitsch/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Einige der kaiserlichen Kunstsammlungen und unschätzbaren Inneneinrichtungen wurden durch Beschuss beschädigt oder einfach geplündert. Viele Parkskulpturen gingen unwiederbringlich verloren, während die Bäume und anderen Pflanzen des Parks verbrannten oder vernichtet wurden.

Das Haupttreppenhaus des Alexanderpalastes. Archive photo; Edgar El (CC BY 3.0) Archive photo; Edgar El (CC BY 3.0)

In der Sowjetzeit wurde mit der groß angelegten Restaurierung der kaiserlichen Innenräume begonnen. Der größte Teil der Arbeiten ist abgeschlossen, aber einige Räume des Alexanderpalastes werden noch restauriert.

9. Der wichtigste Schatz - das Bernsteinzimmer - ist spurlos verschwunden

Das Bernsteinzimmer - vor dem Krieg und in den 1980er Jahren. Andrei Zeest; Nikolai Naumenkow/TASS Andrei Zeest; Nikolai Naumenkow/TASS

Eine der geheimnisvollsten Geschichten, die sich um Zarskoje Selo ranken, hat mit einem berühmten Zimmer des Katharinenpalastes zu tun, das vollständig mit Bernstein überzogen war. Die abziehenden Nazis entfernten die Bernsteinplatten von den Wänden und brachten sie nach Deutschland zurück. Auf dem Rückzug gingen die Bernsteintafeln jedoch spurlos verloren.

Das restaurierte Bernsteinzimmer in Zarskoe Selo. Alexei Danitschew/Sputnik Alexei Danitschew/Sputnik

Im Jahr 2000 wurde ein kleines Mosaik gefunden, das umgehend an Russland übergeben wurde. Anfang der 2000er Jahre wurde das Bernsteinzimmer von Handwerksmeistern auf der Grundlage von Fotos aus der Vorkriegszeit vollständig rekonstruiert. Dennoch hoffen Forscher immer noch, dass sie den 1944 geplünderten Schatz finden werden.

10. Die Stadt um den Palast wurde zu Sowjetzeiten nach Puschkin benannt

Die Tore des Katharinenpalastes. Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

1808 ordnete Alexander I. an, um das Anwesen herum eine Stadt nach einem Stadtplan zu errichten. So wurde nicht nur das Schloss- und Parkensemble Zarskoje Selo genannt, sondern auch die Stadt selbst, die aus den umliegenden Siedlungen hervorging.

Dank der Romanows in Zarskoje Selo verfügte die Stadt über alle modernen Annehmlichkeiten, einschließlich der Eisenbahn. Unter Nikolaus II. wurde Zarskoje Selo mit einer Wasserversorgung und einer Kanalisation ausgestattet und erhielt auch eine Elektrifizierung.

Nach der Machtergreifung der Bolschewiki in Russland wurden die kaiserlichen Paläste und Parks verstaatlicht und Zarskoje Selo wurde in ein Museum umgewandelt. Im Jahr 1937 beging die UdSSR den 100. Todestag von Alexander Puschkin mit großem Pomp, und die Stadt wurde zu Ehren des großen Dichters und seiner Studienjahre am örtlichen Lyzeum in „Puschkin“ umbenannt.

