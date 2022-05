Wie die Europäer das Duellieren nach Russland brachten

Russia Beyond (Gemeinfrei, Moskau Kreml-Museen)

Das Duell war den Russen zunächst fremd. Sie klärten ihre Streitigkeiten vor Gericht. Doch später setzte sich die Praxis des Duellierens durch den russischen Adel auch in Russland durch.

„Das Feld“ - die russische Prüfung durch den Kampf

Das Duell mit Schwert und Dolch, Jacques Callot, 1617. Metropolitan Museum of Art / Gemeinfrei Metropolitan Museum of Art / Gemeinfrei

Während in Europa die Blütezeit des Duellierens im 16. und 17. Jahrhundert lag, wurden Duelle im Moskauer Zarenreich zu dieser Zeit als brutale Handlungen angesehen. Jacques Margeret, ein französischer Söldner, der in Russland unter Zar Boris Godunow diente, bemerkte dazu: „Unter den Russen gibt es überhaupt keine Duelle - erstens, weil sie immer unbewaffnet sind, außer im Krieg oder auf Reisen; zweitens, weil derjenige, der durch Worte beleidigt wird, sich an das Gericht wendet, das die Strafe für die Entehrung festlegt.“ Margeret zufolge war der Grund für das Duell-Verbot, dass die Russen sich nicht „die Macht der Justiz aneignen, die allein das Recht hat, Verbrechen zu verhandeln und zu verfolgen.“

Dieser Zustand wurde in Russland das ganze 17. Jahrhundert hindurch beibehalten, während sich die Europäer unermüdlich duellierten. Pjotr Tolstoi, ein Staatsmann, der 1697 nach Europa reiste, um dort Seefahrt zu studieren, wurde Zeuge eines Duells zwischen polnischen Adligen - und war schockiert. „Die Polen ... sind in allem wie Vieh ... können kein Geschäft machen, ohne zu kämpfen; und dafür gehen sie aufs Feld, um getötet zu werden“, schrieb Tolstoi mit Verachtung.

Hat Tolstoi nicht verstanden, dass es beim Duell um die Ehre geht? Natürlich wusste er es - deshalb verwendet er das Wort „Feld“. Im Russischen war „Feld“ (Russisch: поле - polje) die Bezeichnung für einen Kampf, der ausgerufen wurde, wenn sich Kläger und Beklagter nicht einigen konnten und es keine Zeugen gab, die die Richtigkeit der einen oder anderen Seite bestätigen konnten.

Die Russen zogen es also traditionell vor, komplizierte Streitigkeiten „auf dem Feld“ zu lösen - sie mussten eine Gebühr für den Prozess bezahlen und konnten entweder selbst kämpfen oder - wenn die Ungleichheit zwischen den Gegnern offensichtlich war - einen Kämpfer anheuern. Die Kämpfer durften von Alten, Krüppeln, Minderjährigen, Frauen oder Geistlichen eingesetzt werden. Wenn jedoch eine Frau einen Konflikt mit einer anderen Frau hatte, galt dies nicht.

Das Duell Falck vs. Grelles

Eine Illustration aus einem Fechtbuch von Francesco Fernando Alfieri. Gemeinfrei Gemeinfrei

Das russische „Feld“ war im Grunde genommen eine Prüfung, ein Gottesurteil. Man glaubte in Russland, dass Gott bei einem gerichtlichen Zweikampf auf der Seite des Richtigen stehen würde. Die Praxis des „Feldes“ erreichte im 16. Jahrhundert ihren Höhepunkt und verschwand ab dem 17. Jahrhundert nach und nach wieder. Im neuen russischen Gesetzbuch, dem Sobornoje Uloschenje (Ratsgesetzbuch) von 1649, wird das Duell als Möglichkeit der Streitbeilegung nicht erwähnt. Dennoch fand das erste aufgezeichnete Duell in Russland im Jahr 1637 statt, also noch vor der Verabschiedung des Ratskodex. Dabei standen sich zwei Ausländer gegenüber.

Die Gründe für das Duell waren laut dem Historiker Alexander Sawinow Geldschulden und Alkoholrausch. Am 6. Juni 1637 wurde Peter Falck, ein Deutscher in russischen Diensten, von einem anderen Ausländer, einem Unteroffizier namens Thomas Grelles, aufgesucht, der die Rückzahlung einer Schuld von zwei Rubel forderte. Grelles war betrunken und schlug Falck mit dem Schwertgriff auf den Kopf - nach der damaligen europäischen Tradition bedeutete ein Schlag mit dem Schwertgriff auf die Hand des Gegners eine Herausforderung zum Duell. Es gab keine Zeugen für den Zweikampf, aber Grelles wurde später tot in einer Blutlache aufgefunden.

Nach den damaligen russischen Gesetzen war die Tötung eines Menschen im Duell einem einfachen Mord gleichzusetzen. Die Ermittler pflegten damals mit Folter ein Geständnis zu erpressen, doch Falck blieb standhaft: Grelles, so Falck, habe sich seine Verletzungen selbst zugefügt. Die Untersuchung dauerte fast drei Jahre, und obwohl die direkte Schuld Falcks nicht bewiesen wurde, starb er dennoch im Gefängnis.

Rapier, Amsterdam, Niederlande, Ende des 17. Jahrhunderts. Moskauer Kreml-Museen Moskauer Kreml-Museen

In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts häuften sich die Duelle zwischen Ausländern in russischen Diensten.

Keine Tradition

Ein Paar Pferdepistolen, Italien, Brescia, letztes Viertel des 17. Jahrhunderts. Moskauer Kreml-Museen Moskauer Kreml-Museen

Und was ist mit den Russen? Margeret zufolge war ihnen das Wesen des Duells fremd. „Die Russen mögen es nicht, auf Worten herumzuhacken: Sie sind sehr einfach in ihrer Haltung und sagen zu jedem ‚Du‘; und früher waren sie noch simpler... Aber jetzt, da die Ausländer unter ihnen aufgetaucht sind, entwöhnen sich die Russen der Unhöflichkeit, die zwanzig oder dreißig Jahre zuvor noch üblich war“, schrieb Margeret.

Der Wunsch, die Ausländer zu imitieren, der den Russen von Peter dem Großen auferlegt wurde, trug Früchte: 1702 kam es zum ersten Duell zwischen Russen. Auf einem Fest trat der Unteroffizier des Preobraschenski-Regiments, Iwan Schepotjew, dem Leutnant desselben Regiments, Semen Ismailow, „in den Hintern“. Letzterer reagierte auf die gleiche Weise, es kam zu einem Kampf und einer Herausforderung zum Duell. Beide Rivalen überlebten.

Aber Zar Peter, der von dem Duell erfuhr, war wütend. Im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Gepflogenheiten sollten Duelle in Russland nicht zur Gewohnheit werden - nach Peters Logik gehört das Leben eines Militärs in erster Linie seinem Heimatland, und das konnte nicht einfach in einem Duell aufs Spiel gesetzt werden.

General Patrick Gordon. Gemeinfrei Gemeinfrei

Europäische Duelle fanden in Russland erst im späten 18. Jahrhundert statt, als es für junge Adlige Mode wurde, zum Studium nach Europa zu gehen. Das bedeutete, dass auch der Begriff der Ehre in seinem europäischen Sinne in Mode kam. Dennoch blieb die öffentliche Meinung über das Duellieren zwiegespalten. Im Jahr 1787 wurde ein „Manifest über Duelle“ veröffentlicht, demzufolge Teilnehmer an unblutigen Duellen (einschließlich Ärzte und Sekundanten) mit einer Geldstrafe belegt und der Täter (der Herausforderer) nach Sibirien verbannt werden sollte.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts war das Duellieren in Russland jedoch weit verbreitet, und es wurden zahlreiche Duellgesetze veröffentlicht. Das Duell entwickelte sich zu einer Art exotischer Show mit Zuschauern und Fotografen.

