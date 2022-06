Fünf Frauen, die zu Heldinnen der Sowjetunion wurden

1. Walentina Grisodubowa

Fotopostkarte "Kommandant des Flugzeugs "Rodina" Abgeordneter des Obersten Sowjets der UdSSR Walentina Grizodubowa". Brodsky, Olga Ignatowitsch/ MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Walentina Grisodubowa war die erste Frau, der der Titel „Heldin der Sowjetunion“ verliehen wurde. Vom 24. bis 25. September 1938 legte das Flugzeug ANT-37 „Rodina“ („Mutterland"), deren Kommandantin sie war, in 26 Stunden und 29 Minuten eine Strecke von 6.450 Kilometern ohne Zwischenstopp zurück. Die Co-Pilotin Polina Osipenko und die Navigatorin Marina Raskowa wurden für diesen weiblichen Rekord im Langstreckenflug ebenfalls mit dem Heldentitel ausgezeichnet.

Während des Zweiten Weltkriegs befehligte Grisodubowa das 101. Lufttransportregiment der Langstreckenflieger, das ausschließlich aus Männern bestand. Dennoch erwarb sich die Pilotin schnell den Respekt ihrer Untergebenen als Kampfkommandantin und talentierte Organisatorin. Sie hatte 200 Einsätze, darunter 132 Nachtflüge.

Walentina Grisodubowa erwies sich als besonders effektiv bei der Versorgung von Partisanenabteilungen hinter den feindlichen Linien. Sie wurde dafür mit der Medaille „Partisan des Großen Vaterländischen Krieges“ ausgezeichnet. „Eine sehr tapfere Frau, entschlossen und kühn in der Umsetzung ihrer Pläne“, schrieb Alexander Saburow, Kommandant einer Partisaneneinheit, über sie.

2. Soja Kosmodemjanskaja

Region Moskau. Die sowjetische Partisanin Soja Kosmodemjanskaja (Mitte), die von den Nazis gefangen genommen wurde, vor ihrer Hinrichtung im Dorf Petrischchewo während des Großen Vaterländischen Krieges. Reproduktion eines aufgenommenen Fotos. TASS TASS

Soja Kosmodemjanskaja war eine der berühmtesten sowjetischen Heldinnen des Zweiten Weltkriegs. In der UdSSR wurden ihr zahlreiche Filme, Bücher und Lieder gewidmet.

Während der Schlacht um Moskau im November 1941 wurde das damals 18-jährige Mädchen als Mitglied eines Ablenkungsaufklärungstrupps in eines der vom Feind besetzten Dörfer geschickt. Das sowjetische Kommando befahl, Siedlungen in der Nähe der Hauptstadt in Brand zu setzen, die der Feind als Winterquartiere nutzen könnte.

Soja gelang es, mehrere Häuser anzuzünden, bevor sie gefangen genommen wurde. Weder Folter noch Schläge konnten das Mädchen brechen: Selbst als sie zum Galgen geführt wurde, rief sie die versammelte Dorfbevölkerung weiterhin zum unerbittlichen Kampf gegen den Feind auf. Am 16. Februar 1942 wurde Kosmodemjanskaja posthum der Titel „Heldin der Sowjetunion“ verliehen.

3. Ljudmila Pawlitschenko

„Lady Death“ war der Spitzname, den amerikanische Journalisten Ljudmila Pawlitschenko gaben - der effektivsten Scharfschützin der Geschichte. Die Zahl der von ihr getöteten feindlichen Soldaten und Offiziere überstieg dreihundert Personen.

Die Deutschen organisierten sogar eine regelrechte Jagd auf sie und wählten zu diesem Zweck ihre besten Schützen aus. Doch die Jäger wurden selbst zu den Gejagten: Ljudmila schaltete etwa dreißig deutsche Scharfschützen aus, die hinter ihr her waren.

Im Jahr 1942 besuchte Pawlitschenko als Mitglied der sowjetischen Delegation die Vereinigten Staaten. Die Amerikaner nahmen sie zunächst nicht ernst und überhäuften sie mit Fragen über den Alltag der Frauen an der Front. Schließlich hielt Ljudmila es nicht mehr aus und antwortete den Journalisten, wobei sie es nicht versäumte, auf die wichtige Frage der Eröffnung einer zweiten Front hinzuweisen: „Meine Herren, ich bin 25 Jahre alt. Ich habe bereits 309 faschistische Eindringlinge an der Front vernichtet. Glauben Sie nicht, dass Sie sich schon zu lange hinter meinem Rücken versteckt haben?“

4. Maria Oktjabrskaja

Archivfoto Archivfoto

Nachdem ihr Mann in einer der Schlachten im August 1941 getötet wurde, war Maria Oktjabrskaja von Rache besessen. Allerdings hatte man es nicht eilig, die 36-jährige Funkerin an die Front zu schicken, zumal sie gesundheitliche Probleme hatte. Also beschloss Maria, einen anderen Weg zu gehen.

Sie verkaufte ihr gesamtes Hab und Gut, fand eine Beschäftigung und schickte das Geld, das sie damit verdient hatte, an den Verteidigungsfonds, um den Bau eines T-34-Panzers für die Rote Armee zu finanzieren. Gleichzeitig schrieb sie einen Brief an Stalin, in dem sie ihre Geschichte erzählte: „Ich möchte mich an den faschistischen Hunden für den Tod [meines Mannes] und den Tod aller Sowjetmenschen rächen, die von den faschistischen Barbaren getötet wurden. Ich habe alle meine persönlichen Ersparnisse - 50.000 Rubel - in die Staatsbank für den Bau des Panzers eingezahlt. Ich bitte darum, dass der Panzer ‚Bojewaja Podruga‘ (‚Kämpfende Freundin') genannt wird und dass ich als Fahrerin dieses Panzers an die Front geschickt werde."

Stalin ging auf die Wünsche der Witwe ein. Nach Abschluss der Omsker Panzerschule wurde Maria Oktjabrskaja Mechanikerin und Fahrerin des Panzers, der auf ihre Kosten gebaut worden war, und kämpfte erfolgreich, bis sie am 15. März 1944 an einer Verletzung starb.

5. Walentina Tereschkowa

Sputnik Sputnik

Die Idee, eine Frau ins All zu schicken, kam der sowjetischen Führung nach dem erfolgreichen Flug von Juri Gagarin im Jahr 1961. Während der erste männliche Kosmonaut unter den Militärpiloten gesucht wurde, wählte man die erste weibliche Kandidatin unter Hunderten von Fallschirmspringerinnen aus. Walentina Tereschkowa war die Glückliche.

Der Flug der ersten Kosmonautin begann am 16. Juni 1963 und dauerte fast drei Tage, in denen ihr Raumschiff „Wostok-6“ 48-mal die Erde umkreiste. Tereschkowa ist die einzige Frau in der Geschichte, die allein in den Weltraum geflogen ist - andere sind in Besatzungen mit männlichen Kollegen geflogen.

Nach ihrem Triumph beschloss Walentina Tereschkowa, die als Heldin der Sowjetunion ausgezeichnet wurde, sich der Politik zu widmen. Dort ist sie bis heute aktiv. Sie blieb bis 1997 Mitglied des Kosmonautenteams, flog aber nie wieder ins All.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.