Warum trugen in der UdSSR so viele Menschen Gold im Mund? (FOTOS)

Goldzähne oder Goldkronen waren in der Sowjetunion sehr verbreitet, und trotz ihrer aus heutiger Sicht fragwürdigen Ästhetik hatten sie einen sehr hohen realen Wert. Aber wieso bewahrten die Menschen das Gold in ihren Zähnen auf?

Ein Geschenk zum Schulabschluss

Ein Einwohner des Dorfes Kondratiewo im Bezirk Muromtsewo der Region Omsk. Dmitri Feoktistow/TASS Dmitri Feoktistow/TASS

„Als meine Schwester 1985 ihren Schulabschluss in Samarkand machte, bekam ihre Klassenkameradin Dinara von ihren wohlhabenden Eltern ein Geschenk. Es handelte sich um Goldkronen für alle zweiunddreißig Zähne. Das ist kein Scherz. Gesunde, weiße, junge Zähne wurden abgeschliffen und mit Goldkronen versehen“, erinnert sich Bamsuper, ein Nutzer des Forums „Pikabu“.

Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images

Ein solches Geschenk konnte sogar den Schulkindern von gestern gemacht werden. Es war ein bisschen so, wie wenn man heute zum Schulabschluss ein Auto oder eine teure Uhr schenkt - Prestige und Status. Die Tradition, Goldzähne zu wichtigen Ereignissen zu verschenken, war im Kaukasus und in den zentralasiatischen Sowjetrepubliken besonders ausgeprägt. Dort wurden im frühen Jugendalter oft Goldkronen auf gesunde Zähne gesetzt.

Porträt, freundlicher tschetschenischer Mann mit Goldzähnen, Tschetschenien, Kaukasus, Russland. Michael Runkel/Global Look Press Michael Runkel/Global Look Press

Ein weiterer zentralasiatischer Brauch ist es, Mädchen vor der Heirat mit Goldzähnen zu versehen, wenn die Familie das Geld dazu hatte. Auf diese Weise erwies die Familie der Braut der Familie des Bräutigams ihren Respekt. Es gab jedoch auch eine andere Bedeutung: Goldzähne waren das „Kapital“ einer Frau - eine Garantie dafür, dass sie niemals in Armut leben würde, sollte sie von ihrem Mann verlassen werden. Goldkronen konnten verkauft und sogar vererbt werden. In diesen Fällen wurden sie von den Zähnen des Angehörigen abgelöst und eingeschmolzen, um sie an die eigenen Zähne anzupassen.

Geldanlage

Russland, Region Magadan, Stadt Magadan, Marktszene, einheimischer Mann mit Goldzähnen. Wolfgang Kaehler/LightRocket via Getty Images Wolfgang Kaehler/LightRocket via Getty Images

Abgesehen von regionalen Besonderheiten waren Goldzähne in der UdSSR jedoch ein Modeartikel für die erwachsene Bevölkerung - bei Jugendlichen und Kindern außerhalb Asiens und des Kaukasus sah man sie fast nie. Darüber hinaus markierten sie eine bestimmte Schicht von Menschen - diejenigen, die Geld hatten: Spekulanten (kriminelle Aktivitäten in Russland), kriminelle Bosse, Roma und Sinti. Einige sahen darin eine rentable Investition - schließlich konnte Geld entwertet werden, und Gold behielt seinen Wert. Andere versuchten, ihr illegal erworbenes Kapital auf diese Weise zu „waschen“.

Schmutzige Arbeiter mit goldenen Zähnen. David Turnley/Corbis/VCG via Getty Images David Turnley/Corbis/VCG via Getty Images

Im Extremfall konnten sie im Strafvollzug immer mit Gold rechnen, um sich bessere Lebensbedingungen zu verschaffen oder sich von Angriffen freizukaufen. Eine solche „Goldmine“ konnte aber auch zu einer Quelle von Problemen werden, wie Solschenizyn in seinem berühmten Archipel Gulag beschreibt: „Die ‚Banditen‘ auf der Straße waren nicht zimperlich: Wenn sie einen Esten mit Goldzähnen sahen, schlugen sie ihn nieder und schlugen ihm die Zähne mit einem Schürhaken aus“.

Zahnersatz im sowjetischen Stil

Porträt eines Metzgers. David Turnley/Corbis/VCG via Getty Images David Turnley/Corbis/VCG via Getty Images

Schließlich war Gold im Mund auch aus praktischen Gründen beliebt, da es in der UdSSR keinen naturgetreuen Zahnersatz aus Keramik gab. Metallkeramik war in diesem Land überhaupt nicht erhältlich, geschweige denn Keramikkronen. Daher wurden Stahlkronen als Zahnersatz verwendet, und wer Geld hatte, ließ Goldzähne anstelle von Metallzähnen einsetzen.

Juri Maschkow/TASS Juri Maschkow/TASS

„Man hat uns erklärt, dass Gold sogar den Körper reinigt und länger hält als Titan. Man sagte über Titan, dass es mit der Zeit einen Geruch und Geschmack annimmt. Wer es sich leisten konnte, benutzte Gold“, sagt Sarifa Chasanowa, die im Osten Kirgisistans aufgewachsen ist.

Eine Zigeunerin, die in einem Tabor am Rande des im Bau befindlichen Viertels Sarechny in Tjumen lebt. Pawel Lisitzyn/Sputnik Pawel Lisitzyn/Sputnik

Goldzähne wurden seit dem Zusammenbruch der UdSSR seltener, als moderner Zahnersatz eingeführt wurde. Aber man kann sie immer noch in der älteren Generation sehen.

Wiktor Dratschew/TASS Wiktor Dratschew/TASS

