Das Leben in der UdSSR mit den Augen von Robert Diament (FOTOS)

Die Fotografien Robert Diaments sind sowohl inhaltlich als auch handwerklich einzigartig. Sie wurden in die „Anthologie der sowjetischen Fotografie“ aufgenommen, in den wichtigsten sowjetischen Zeitschriften veröffentlicht und auf Ausstellungen in der gesamten Union und im Ausland gezeigt. Es gelang ihm, das Wesen und die Besonderheit seiner Epoche zu erfassen – und den Betrachter in die entsprechende Situation zu versetzen.

Geboren in Kiew, wurde Diaments Leidenschaft für die Fotografie im Alter von 20 Jahren zu seinem zweiten Beruf – er begann, in lokalen Zeitungen zu veröffentlichen, während er gleichzeitig als Elektriker arbeitete. In Moskau wurde man bald auf sein Talent aufmerksam und 1937 zog er in die Hauptstadt, um für die großen Zeitungen des Landes Bilder von Paraden schießen und über große sowjetische Bauprojekte und die Heldentaten der Arbeiter- und Bauernpartei zu berichten.

In den Kriegsjahren ging Diament zur Nordflotte. Zusammen mit Piloten unternahm er Kampfeinsätze, ging mit der Marine auf Angriffstour, begleitete einen alliierten Konvoi aus Großbritannien und die Einsätze der Aufklärer im Hinterland, wofür er den Spitznamen „Flaggschiff-Fotograf der Nordflotte“ erhielt.

Aber nach dem Krieg konzentrierte er sich auf das gewöhnliche Leben der Sowjetmenschen. Und was ihm eine besondere Note verlieh: Dieses Leben war in Farbe. Die Farbfotografie begann gerade, Schwarz-Weiß abzulösen, und Diaments Arbeiten gehörten zu den ersten Bildern der Sowjetunion in Farbe.

Werfen wir einen Blick auf die Retrospektive der eindrucksvollsten Bilder aus dieser Zeit im Werk des sowjetischen Klassikers.

„In einem Restaurant”, 1950er Jahre. Robert Diament/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

„Nach der Arbeit”, 1950er Jahre. Robert Diament/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

„Das Agitatatoren-Team der Fischer begibt sich Fischzug”, 1950er Jahre. Robert Diament/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

