Die 5 beliebtesten Legenden über Grigorij Rasputin, den „Mönch“ der Romanows

Legende 1. Rasputin war der Geliebte der russischen Königin

Kaiserin Alexandra Fjodorowna mit ihren Kindern, Rasputin und der Gouvernante Maria Wischnjakowa. Staatsarchiv der Russischen Föderation / Public Domain Staatsarchiv der Russischen Föderation / Public Domain

„Ra ra Rasputin, Lover of the Russian queen“ sang Boney M. in einem populären Lied über den Beichtvater der Zarenfamilie Grigorij Rasputin. Gerüchte, Rasputin sei der Geliebte der Zarin Alexandra Fjodorowna gewesen, kursierten bereits zu seinen Lebzeiten, seit Anfang 1912. Pornografische Karikaturen, Geschichten und Gedichte zu diesem Thema zirkulierten in verschiedenen Gesellschaftsschichten in St. Petersburg. Diese angebliche Liebesbeziehung war der größte Mythos über Rasputin.

Rasputin prahlte gern mit seinem Einfluss auf die Zarenfamilie, was zu einer Vielzahl von Interpretationen führte. Allerdings gibt es für das Gerücht über eine sexuelle Beziehung mit der Zarin keine Beweise. Lange Zeit wurde ein angeblich persönlicher Brief von Alexandra Fjodorowna an ihren geistlichen Berater als Beleg herangezogen: „Wie langweilig ist es für mich ohne Dich. Ich bin nur dann ruhig, wenn Du, Lehrer, neben mir sitzt und ich Deine Hände küsse und meinen Kopf auf Deine gesegneten Schultern beuge …“, heißt es in einem Brief, der von Priestermönch Iliodor (Sergej Trufanow) in seinem Buch veröffentlicht wurde, mit dem er Rasputin verunglimpfte. Aber selbst wenn dieser Brief echt ist, gibt es keine Aufzeichnungen darüber, dass Rasputin und die Zarin ungestört zusammen waren (ihre Aktivitäten im Palast waren öffentlich).

Korrespondenz der Zarenfamilie findet sich kein einziger Hinweis auf eine Intimität zwischen Rasputin und der Zarin. Dieses Gerücht war sogar für die Außerordentliche Untersuchungskommission der Provisorischen Regierung von Interesse. Sie wurde im März 1917 nach der Abdankung von Nikolaus II. eingerichtet, um die unrechtmäßigen Handlungen des Zaren, seiner Minister, Generäle und Würdenträger zu untersuchen. Auch die Ermittler fanden keine Bestätigung für diese Gerüchte. Vielleicht war der Brief einfach erfunden worden.

Legende 2. Rasputin hatte einen großen Einfluss auf die Politik

Grigorij Rasputin, Generalmajor Putjatin und Oberst Loman. Karl Bulla / Public Domain Karl Bulla / Public Domain

Diese Anschuldigung wurde mehrfach erhoben, auch von Mitgliedern der Staatsduma: Rasputin habe großen Einfluss auf Zar Nikolaus II. und seine Politik gehabt. Sie wird in vielen Büchern und Memoiren erwähnt. Doch so einfach ist es nicht.

In persönlichen Briefen schrieb die Zarin unablässig an Nikolaus II., was Rasputin über den Krieg, Ernennungen von Beamten und andere politische Entscheidungen dachte. In dem Briefwechsel bezeichnete sie ihn als „unseren Freund“, worauf der entsprechende Rat Rasputins folgte. Verschiedene politische Kräfte waren darüber verärgert, dass Rasputins Einfluss nach der ersten russischen Revolution von 1905 aktiv zunahm. Die Macht der Romanows war damals bedroht. Doch inwieweit wurde Rasputins Rat vom Zaren berücksichtigt? Offenbar nicht sehr oft. Der Historiker Sergej Oldenburg untersuchte die Briefe der Zarin an Nikolaus und prüfte, ob der Zar Rasputins Rat befolgte. Die Analyse ergab, dass Nikolaus, der für seine Weichherzigkeit bekannt war, in Grundsatzfragen oft nicht mit dem „Freund der Familie“ übereinstimmte. Dies spricht nicht für die Hypothese, dass Rasputins Einfluss sehr groß war.

Legende 3. Rasputin veranstaltete Orgien am Hof und betrank sich bis zur Besinnungslosigkeit

Rasputin und seine Bewunderer, 1914. Karl Bulla / Public Domain Karl Bulla / Public Domain

Die Polizei ließ den „Zarenmönch“ gezielt überwachen und sammelte Material über Rasputins Verhalten. Dieses enthielt Hinweise auf den Besuch von Prostituierten und Gelage mit Rasputin. Gerüchte, dass er direkt am Hof Orgien unter Beteiligung von Damen aus dem inneren Kreis der Zarenfamilie veranstaltete, haben sich jedoch nie bestätigt. Dies schrieb insbesondere der Ermittler der Außerordentlichen Untersuchungskommission der Provisorischen Regierung Wladimir Rudnjew, nachdem er 1917 alle Beweise gesichtet hatte: „... Es scheint, dass Rasputins amouröse Abenteuer nicht den Rahmen nächtlicher Orgien mit leichtlebigen Mädchen und Chansonnetten und manchmal mit einigen seiner Bittstellerinnen sprengten. Was seine Nähe zu den Damen der oberen Gesellschaft anbelangt, so konnte durch Überwachung und Ermittlungen kein positives Material gewonnen werden.“

Dennoch gaben einige Damen der gehobenen Gesellschaft in ihren Zeugenaussagen eine intime Beziehung zu Rasputin zu, bestritten aber die Gerüchte über Orgien.

Alle diese kompromittierenden Informationen wurden bereits früher Nikolaus II. zur Kenntnis gebracht, aber der König betrachtete dies als unerhörte Einmischung in sein Familienleben, da die Zarenfamilie Rasputin nahezu als Familienmitglied betrachtete. Die Zarin glaubte nicht an diese Geschichten über Gelage des „alten Mannes“. Sie dachte, er sei ein Heiliger.

Legende 4. Rasputin hatte eine heilende Gabe

Der Standbild uas dem amerikanischen Film "Rasputin und die Kaiserin", Reg. Richard Boleslawski. John Kobal Foundation/Getty Images John Kobal Foundation/Getty Images

Über Rasputins Heilung wird nicht weniger berichtet als über seine Orgien. Sein Ruf als Heiler brachte ihn in die Nähe der Zarenfamilie und machte ihn bald zu einer unentbehrlichen Person am Hof. Zu dieser Zeit war die Medizin nicht in der Lage, die Hämophilie, unter der der einzige Sohn des Zaren litt, zu heilen. Jede Prellung verursachte bei dem Jungen innere Blutungen, die mehrere Tage andauern und ihm unerträgliche Schmerzen bereiten konnten. Aber es gibt viele Berichte darüber, wie der Thronfolger nach einem Besuch Rasputins erleichtert war.

„Er [Rasputin] kam in den Palast und machte sich mit seinen Eltern auf den Weg zu Alexej Nikolajewitsch. Nach ihren Schilderungen kam er zum Krankenbett, bekreuzigte den Thronfolger, sagte dessen Eltern, dass es nichts Ernstes sei und sie sich keine Sorgen machen müssten, drehte sich um und ging. Die Blutung stoppte“, erinnert sich Anna Wyrubowa, eine enge Freundin der Zarin.

Aber es gibt eine andere Meinung über die angeblichen Heilkräfte Rasputins. Manche nannten ihn einfach einen Scharlatan, der das Vertrauen der Zarin missbrauchte. Andere, zum Beispiel der Metropolit Weniamin, glaubten, dass Rasputin „kein Hypnotiseur oder Scharlatan war, sondern einfach mit seiner Ausstrahlung auf die Menschen wirkte“. Zeitgenossen bemerkten, dass der „Zarenmönch“ sehr gut darin war, überzeugend zu sein, er hatte das passende Aussehen und einen starken „hypnotischen“ Blick.

Offenbar gelang es Rasputin, die Zarenfamilie und insbesondere den Thronfolger in irgendeiner Weise zu beeinflussen und sie mit Gebeten und Gesprächen zu besänftigen. Aber wir können mit Sicherheit sagen, dass Rasputin Alexej nicht von der Hämophilie geheilt hat. Die Krankheit flammte bei Nikolaus’ Sohn in Tobolsk im Jahr 1918, wenige Monate vor seinem tragischen Tod, wieder auf.

Legende 5. R asputin sagte die Zukunft voraus und prognostizierte den Zusammenbruch des Reiches und der Romanow-Dy nastie

Karl Bulla / Public Domain Karl Bulla / Public Domain

Zu Lebzeiten hatte er den Ruf eines Heilers, aber das Etikett des Visionärs haftete ihm auch nach dem Tod an. Insbesondere wird ihm zugeschrieben, die Revolution und den Tod der Romanows vorhergesagt zu haben.

Bei der Erörterung der Prophezeiungen Rasputins wird häufig auf das Notizbuch der Zarin Alexandra Fjodorowna verwiesen, die dort die Gedanken ihres „geistigen Mentors“ niederschrieb. Oder auf eine 1912 veröffentlichte Broschüre Rasputins mit dem Titel „Fromme Gedanken“. In diesen beiden Quellen werden jedoch keine Vorhersagen getroffen. Die berühmteste Prophezeiung des „Zarenmönchs“, dass sein Tod das Ende der Romanow-Dynastie bedeuten würde, findet sich in Aussagen seiner Tochter Matrona. „Wenn ich weg bin, wird es kein Gericht mehr geben“, soll er gewarnt haben.

Wenn Rasputin dies gesagt haben sollte, kann es sich jedoch auch um eine Manipulation gehandelt haben, die ihm half, im inneren Kreis der Familie zu bleiben, während verschiedene Kräfte versuchten, ihn von dort zu verdrängen.

Man sollte auch bedenken, dass vieles von dem, was Rasputin „prophezeit“ hatte, nie eintraf. So versprach er beispielsweise einen schnellen Sieg im Ersten Weltkrieg und die Thronbesteigung des Zarewitsch Alexej.

