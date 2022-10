Mehrfamilienhäuser in Russland: vor 100 Jahren und heute (FOTOS)

Die Schipow-Festung

Dieses Gebäude am Lubjanskaja-Platz im Zentrum Moskaus gehörte Sergej Schipow, einem Mitglied des regierenden Senats. Er erlaubte jedem, dort kostenlos zu wohnen, und führte keine Aufzeichnungen über die Mieter, was dazu führte, dass das Haus zu einem Zufluchtsort für alle Arten von Kriminellen wurde. In den 1880er Jahren wurde es zu einem Wohltätigkeitshaus der Zaristischen Philanthropischen Gesellschaft. Schließlich wurde das Haus 1966 abgerissen.

Das Dreifaltigkeits-Hof-Apartmenthau

Ursprünglich war dieses Haus Eigentum des Dreifaltigkeitsklosters des Heiligen Sergius. Das Haus wurde an Restaurants und Geschäfte vermietet und beherbergte auch Lagerräume und Büros. Im Jahr 1879 wurde das heutige Gebäude als Mehrfamilienhaus errichtet. Bis 1905 war es das höchste Wohngebäude in Moskau.

Das Apartmenthaus der Dreifaltigkeitskirche (Haus mit Tieren)

Ende des 19. Jahrhunderts wurden in Moskau viele Wohnhäuser von wohlhabenden Grundbesitzern gebaut, darunter auch von der orthodoxen Kirche. Dieses Haus gehörte zur nahe gelegenen Dreifaltigkeitskirche, und die Wohnungen darin wurden vermietet. Es wurde 1908 erbaut und mit einzigartigen russischen Flachreliefs von Sergej Waschkow verziert.

Das Perzowa-Apartmenthaus

Dieses 1907 in Moskau erbaute Haus wurde von einem Eisenbahningenieur namens Pjotr Perzow in Auftrag gegeben, der das Haus auf den Namen seiner Frau Sinaida eintragen ließ. Der Besitzer, ein großer Liebhaber der russischen Kunst, wollte Wohnungen an Künstler, Schriftsteller und andere Kreative zu einem sehr bescheidenen Preis vermieten. Das Haus wurde von dem Architekten Sergej Maljutin entworfen, der absichtlich unterschiedlich große Fenster und asymmetrische Fassaden einbaute. Das Haus wurde für die Moskauer Kunstszene zu einem beliebten Treffpunkt.

Das Basin-Apartmenthaus

Dieses Wohnhaus in St. Petersburg wurde 1878-1879 erbaut und ist ein Beispiel für die neorussische Architektur.

Das Solodownikow-Billigapartmenthaus

Dieses Mietshaus wurde von dem russischen Geschäftsmann und Philanthropen Gawriil Solodownikow in Auftrag gegeben und 1907-1909 erbaut. Es war für Menschen mit geringem Einkommen gedacht – die Wochenmiete betrug 1,25 Rubel, während der Tageslohn eines Arbeiters etwa 1,50 Rubel betrug.

Der Usatschowka-Wohnkomplex

Dieser in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre im konstruktivistischen Stil errichtete Komplex in Moskau verfügt über 2-Zimmer- und 3-Zimmer-Wohnungen für die Arbeiterklasse. Er widerspiegelt den dringenden Bedarf an billigem und kompaktem städtischem Wohnraum, den die russischen Städte in den 1920er Jahren angesichts der boomenden Urbanisierung und Industrialisierung des Landes hatten.

Das Narkomfin-Gebäude

Das Narkomfin-Gebäude am Nowinskij-Boulevard 25 in Moskau ist ein berühmtes Beispiel für konstruktivistische Architektur und avantgardistisches Design. Es wurde 1928-1930 für hochrangige Mitarbeiter des Volkskommissariats für Finanzen (Narkomfin) errichtet. Es besteht aus 54 kubischen „Einheiten“, die als Wohnungen genutzt werden. Die Restaurierung des Gebäudes wurde um das Jahr 2020 abgeschlossen.

Das Haus an der Uferpromenade

Dieser 1931 errichtete Wohnkomplex mit 505 Wohnungen und 25 Eingängen besteht aus acht Gebäuden mit einer unterschiedlichen Höhe von neun bis elf Stockwerken. Es war für hochrangige Beamte und die Elite der Kommunistischen Partei gedacht, die in der Nähe des Kremls wohnen. Das Haus wurde nach der Idee des Konstruktivismus gebaut, alle notwendigen Dienstleistungen und Einrichtungen in einem Komplex zu vereinen: Wäscherei, medizinisches Zentrum, Postamt, Kinderkrippe und Kindergarten, Bibliothek, Fitnessraum, Tennisplätze, Kaufhaus usw. Auch eine Kantine, ein Klub und ein Kino waren in dem Komplex untergebracht. Während der stalinistischen Repressionen wurden jedoch viele der hochrangigen Mieter in den GULAG geschickt. Heute ist es immer noch ein Elitekomplex mit einigen der teuersten Wohnungen der Stadt.

Das Gebäude an der Kotelnitscheskaja-Uferpromenade

Dieses von Dmitrij Tschetschulin entworfene Haus ist eine der „Sieben Schwestern“ und wurde 1952 fertig gestellt. Das als Wohnhaus konzipierte Gebäude beherbergte ursprünglich 540 Wohnungen und war u. a. mit einer zentralen Klimaanlage und einer zentralen Luftreinigungsanlage ausgestattet. In diesem stalinistischen Wolkenkratzer wohnten Offiziere der Staatssicherheit, die Elite der Kommunistischen Partei und viele sowjetische Künstler und Filmstars.

Der Typen-Plattenbau 1-515/5

Diese in den späten 1950er Jahren entwickelten Gebäudetypen wurden zu Wohnhäusern für die Mehrheit der russischen Stadtbevölkerung. Das fünfstöckige Gebäude hatte Wohnungen mit 1 bis 3 Zimmern und nur 2,48 Meter hohen Decken. Es gab keine Aufzüge, sondern nur Treppenhäuser.

Der Typen-Plattenbau II-57

Die II-57 wurden in den 1960er Jahren vor allem in der Region Moskau gebaut. Es gab eine 9- und eine 12-stöckige Version, und die Decken in den Wohnungen waren 2,64 m hoch.

Der Der Typen-Plattenbau II-68

Diese von 1970 bis 2000 errichteten Gebäude waren eines der am weitesten verbreiteten Wohngebäude in Russland. Sie hatten in der Regel 16 Stockwerke und wurden aus Blähton-Beton-Platten gebaut.

Das Haus der Flieger

Dieses Haus in der Begowaja-Straße 34 wird auch als Haus mit Beinen bezeichnet. Dieses 13-stöckige Gebäude mit 299 Wohnungen wurde von den Entwürfen Le Corbusiers inspiriert. Das Hauptmerkmal des Gebäudes sind seine Beine – 40 Stahlbetonstützen, die das erste Stockwerk auf das Niveau des vierten anheben. Dies geschah, damit die Abgase des starken Verkehrs auf der Begowaja-Straße nicht die Wohnräume belasten. Das Gebäude wurde 1978 von dem Architekten Andrej Mejerson als Hotel für die bevorstehenden Olympischen Spiele 1980 entworfen und gebaut, wurde dann aber von den Angestellten einer Flugzeugfabrik bewohnt, daher der Name Haus der Flieger.

Der Aerobus-Apartmentkomplex

Dieses 2008 errichtete 32-stöckige Apartmentgebäude im Norden Moskaus ist ein Beispiel für eine moderne „Haus-Stadt“, die vom Kindergarten über ein Spa bis hin zu einem lokalen Wäscheservice und Restaurants alles zu bieten hat.

Das Haus an der Mosfilmowskaja uliza (Mosfilmturm)

Der Mosfilmturm wurde 2011 erbaut. Es ist ein Wohnkomplex, der aus zwei Türmen besteht: einer mit einer Höhe von 213 Metern (54 Etagen) und der andere mit 131 Metern (34 Etagen). Die Gebäude beherbergen 565 Wohnungen und sind ein Paradebeispiel für Hightech-Wohnarchitektur.



