Die faszinierende Geschichte des Bartes in Russland (FOTOS)

Seit Peter der Große eine Steuer auf Bärte eingeführt hatte, war der Haarwuchs im Gesicht für Russen eine Art Erkennungsmerkmal. Was bedeutete das Tragen oder Nichttragen von Bärten und Schnurrbärten zu verschiedenen Zeiten in Russland?

16.–17. Jahrhundert: „Achtung bei Ausländern“

Bart – alle

Schnurrbart ohne Bart - Litauer oder ein Pole

kein Bart oder Schnurrbart – „Njemtschin“ (jeder Europäer, Katholik, Ausländer)

Ende der 1520er Jahre erschütterte ein Skandal die Moskauer Gesellschaft: Großfürst Wassili III. ließ sich den Bart abrasieren und begann, sich „litauisch“ zu geben, „mit einem Schnurrbart“. Gerüchten zufolge geschah dies, um der 29 Jahre jüngeren Prinzessin Elena aus der Familie Glinsky zu gefallen. Nachdem sie die Frau des Fürsten geworden war, brachte Glinskaja bald einen Erben zur Welt, den zukünftigen Iwan den Schrecklichen. Doch lange Zeit konnten sich die Bojaren und der Adel des Grauens nicht erwehren - in der Tat war es in dieser Zeit den Orthodoxen verboten, sich den Bart abzurasieren.

Zar Alexeо Michailowitsch Romanow mit Bojaren. Sergey Ivanov Sergey Ivanov

In der alten Rus waren Bart und Schnurrbart für alle Männer selbstverständlich. Sogar im Gesetzeskodex „Russkaja Prawda“ war ein besonderer Status des Bartes verankert: Wenn jemand den Bart eines anderen absichtlich beschädigte, musste er eine Strafe zahlen.

Doch mit der Zeit setzte sich offensichtlich die Bestrebung durch, Bärte abzuschneiden - denn in Europa wurde die Bartlosigkeit in der Frühen Neuzeit zu einem Zeichen für hohen sozialen Status. In Russland wehrte man sich gegen die neue Mode: Mit den Vorschriften des „Hundert-Kapitel-Konzils“ von 1551 wurde das Rasieren und Schneiden von Schnurrbärten und Bärten verboten - bei Androhung der Exkommunikation von der Kirche und ihren Sakramenten. Unter den Bedingungen der Konfrontation zwischen Orthodoxie und Katholizismus und den ständigen Versuchen der katholischen Kirche, unter der orthodoxen Bevölkerung zu predigen, war das Rasieren oder Tragen von Bärten auch eine politische Frage.

Ein polnischer Adliger. Alexander Orlovsky Alexander Orlovsky

Ein Bart war im vorpetrinischen Russland nicht nur Quelle des Stolzes, er wurde sogar beschworen. Der Reisende Adam Olearius beobachtete, dass von den Moskauer Bojaren denjenigen mit dicken Bäuchen und langen Bärten der größte Respekt gezollt wurde. „Seine kaiserliche Majestät zeigt solche Männer in feierlichen Audienzen, weil er glaubt, dass die Ausländer dadurch mehr Respekt vor seiner Person bekommen.“

18. Jahrhundert: „Stehenbleiben! Und der Bart?“

Bart - Bauer, reicher Kaufmann, Geistlicher, Altgläubiger

Ohne Bart und Schnurrbart - alle anderen

Ein Mann mit „nacktem Gesicht“ auf einer russischen Straße erregte in jedem Fall Aufmerksamkeit. Der erste Gedanke war: ein Ausländer, ein Deutscher oder ein Litauer! Aber Ende des 17. Jahrhunderts gab es so viele Ausländer, dass bei den jungen Russen der Haarschnitt und, wenn schon nicht das Rasieren, dann doch das Stutzen der Bärte in Mode kam.

Ivan Kramskoy Ivan Kramskoy

Im Jahr 1675 musste der Moskauer Adel durch ein spezielles Edikt daran erinnert werden, „keine fremden deutschen und anderen Sitten anzunehmen und keine Frisuren und auch keine Kleider, Umhänge und Hüte zu tragen und dafür zu sorgen, dass die anderen Angehörigen des Hauses diese Regeln beachten“.

Im Jahr 1698 aber, als Peter gerade von der Großen Gesandtschaft zurückgekehrt war, versammelte er die Bojaren in seinem Haus und begann, während er ihnen vom Feldzug erzählte und die Gäste bewirtete, ihre Bärte zu schneiden. Die schockierende Aktion wurde beim nächsten Fest in Anwesenheit des Zaren wiederholt, und bei einem weiteren...

Porträt von Akinfij Demidow von Georg Christoph Grooth, 1740er Jahre. Demidow war ein berühmter russischer Industrieller. Georg Christoph Grooth Georg Christoph Grooth

Genauso wie ein Mann ohne Bart in Russland wie ein Ausländer aussah, wirkten bärtige Mitglieder russischer Botschaften in Europa wie Wilde. Peter erkannte, dass diese psychologische Barriere beseitigt werden musste, wenn der Handel und der kulturelle Austausch mit Europa Fahrt aufnehmen sollte. Ab 1700 wurde allen Männern außer Geistlichen, Fuhrleuten und Bauern befohlen, „deutsche“ Kleidung zu tragen, und ab 1705 wurde in den Städten die berühmte Bartsteuer eingeführt. Auf dem Lande galt das nicht - die Ackerbauern trugen weiterhin ihren Bart. Betraten sie jedoch die Stadt, mussten sie einen Kopeken für den Eintritt bezahlen.

Wenn Bürger einen Bart tragen wollten, fiel eine hohe Steuer an – Wohlhabende („Händler und Possad-Bürger“) zahlten 60 Rubel pro Jahr, ärmere Bürger 30 Rubel und reiche Kaufleute 100 Rubel pro Jahr. Zum Vergleich: Der jährliche Sold eines Soldaten in der Armee betrug 10 Rubel. Können Sie sich vorstellen, wie teuer es war, einen Bart zu tragen?

An allen Stadttoren gab es eine Bartkontrolle, und Patrouillen liefen in den Straßen auf und ab. Der Historiker Grigorij Esipow beschrieb diese Zeit: „Ein armer Industrieller aus der Kaufmannsschicht oder aus der Bauernschaft bringt Holz, Kohle oder andere Ware in die Stadt; am Stadttor: „Stehenbleiben! und der Bart?“ Ein Dreikopekenstück wird in die Taschen der Vorposten gesteckt. Will er nicht zahlen, wird er zum Gouverneur geschickt, der ihn ins Gefängnis bringt. Er wird eine lange Zeit im Gefängnis verbringen, woher soll der arme Bauer 50 Rubel bekommen? Im Jahre 1723 wurden so viele bärtige Männer in den Gerichtskanzleien zur Rede gestellt, arme Kaufleute und Gewerbetreibende, die mit den unbedeutendsten Waren in die Stadt kamen, dass der Senat per Dekret anordnete, die Bärte zu rasieren und sie gegen Kaution freizulassen...“.

19. Jahrhundert: „Von Seiner Majestät genehmigter Schnurrbart“

Bart - ein Bauer, ein reicher Kaufmann, ein Geistlicher, ein Altgläubiger

Bart kombiniert mit modischer Kleidung - ein Dandy, ein Freigeist und ein Fatzke

Schnurrbart ohne Bart - ein Militär

Ohne Bart und Schnurrbart - ein gewöhnlicher Städter.

1762 schaffte Katharina die Bartgebühr für Zivilisten ab - während sich die Armee weiterhin gemäß den Armeevorschriften rasieren musste. Dennoch war es in der russischen Gesellschaft nicht mehr üblich, einen Bart zu tragen. Altgläubigen hingegen wurde das Recht zugestanden, einen Bart zu tragen, ohne dass sie dafür bestraft wurden.

Nikolaus I. mit dem Thronfolger Alexander Nikolajewitsch im Atelier des Künstlers im Jahr 1854 von Bogdan Villevalde. Bogdan Villevalde Bogdan Villevalde

Mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts und der Ära des Dandytums wurde der Bart zu einem Zeichen der Weltabgewandtheit. Zar Alexander I. selbst sagte, dass er sich einen Bart wachsen lassen und sich nach Sibirien zurückziehen würde, wenn der Krieg mit Napoleon verloren würde.

Ab den 1830er Jahren war der Bart ein Zeichen guter Manieren. Wie das „Damskij Journal“ schrieb, „glaubt so mancher junge Mann, dass er auffällt, wenn er sich einen Bart wachsen lässt, so wie es die Bürger der alten griechischen und römischen Republiken taten“. Allerdings waren solche Dandys in der Gesellschaft nicht beliebt - sie wurden mit „dreckigen Kosaken“, Derwischen und sogar Ziegen verglichen.

Altgläubige von Nischni Nowgorod. Public domain Public domain

Was für eine Überraschung für die Gesellschaft, als es 1832 den Militärs erlaubt wurde, Schnurrbärte und Koteletten zu tragen (auch ein Kinnbart war zulässig). Wie kam es dazu? Ganz einfach - aus irgendeinem Grund wurde der Schnurrbart von Zar Nikolaus I. selbst freigegeben, und um ihn selbst zu tragen, musste er der gesamten Armee erlauben, dasselbe zu tun (Nikolaus Pawlowitsch hatte den militärischen Rang eines Generalingenieurs). Der Zar stellte jedoch bald fest, dass sich die Beamten, vor allem in den Provinzen, Bärte und Schnurrbärte zu leisten begannen. Im Jahr 1837 musste er ein Dekret erlassen, in dem es hieß: „Die Leiter der zivilen Behörden müssen streng darauf achten, dass ihre Untergebenen weder Bärte noch Schnurrbärte tragen, da letztere nur zur Militäruniform gehören“.

Während der Herrschaft von Nikolaus I. war der einzige „offizielle“ Zivilist mit Schnurrbart der Hofmaler Bogdan Willewalde, für den der Zar so oft posierte, dass der Maler das Recht erhielt, seinen prächtigen Schnurrbart zu behalten, den er „einen von seiner Majestät genehmigten Schnurrbart“ nannte.

Porträt eines der Palast-Grenadiere, M. Kulakov, von Wladimir Pojarkow, 1915 Vladimir Poyarkov Vladimir Poyarkov

1874 erlaubte Zar Alexander II. allen Militärangehörigen (mit Ausnahme der Garde, des Gefolges und der höheren Ränge), Schnurrbärte und Bärte zu tragen. Sein Sohn, der bärtige Zar Alexander III., erlaubte unmittelbar nach seiner Thronbesteigung im Jahr 1881 allen, unabhängig von ihrem Rang, einen Bart zu tragen. Die unteren Ränge der Garde und der Grenadiere wurden sogar gesondert angewiesen, „den Bart nicht zu rasieren“. Von diesem Moment an war der Haarwuchs im Gesicht in Russland kein Gegenstand der Gesetzgebung mehr, sondern eine Modeerscheinung, Anhand der Form eines Schnurrbartes und eines Bartes war nicht mehr zu erkennen, welche Art Russen man vor sich hatte.

