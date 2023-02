Wie Maxim Gorkis Adoptivsohn französischer Diplomat wurde

Maxim Gorkis Stiefsohn

Sinowij Swerdlow, der spätere französische Legionär und Freund von Charles de Gaulle, wurde 1884 in Nischnij Nowgorod in einer jüdischen Handwerkerfamilie geboren. Der berühmte russische Schriftsteller Maxim Gorki (bürgerlicher Name Alexej Peschkow) stammte aus derselben Stadt.

Gorki war mit der Familie Swerdlow bekannt und der junge Sinowij, ein wissbegieriger Junge, war ihnen besonders zugetan. Der junge Mann trat schon früh in sein Gefolge ein, wo er viele rebellische Intellektuelle kennenlernte und sich für revolutionäre Ideen begeisterte. Es heißt, dass Swerdlow, nachdem er zum orthodoxen Glauben übergetreten war, von seiner jüdischen Familie verstoßen und zum Adoptivsohn Gorkis wurde, der ihm seinen richtigen Nachnamen gab. Im Alter von zwanzig Jahren verließ Sinowij Peschkow Russland auf der Suche nach einem Abenteuer und einer interessanten Arbeit.

Freund de Gaulles

Kanada, die Vereinigten Staaten, Neuseeland... Im Ausland arbeitete Peschkow als Hafenarbeiter, in einer Ziegelei, einer Pelzfabrik, einer Druckerei. Er versuchte sich im Handel, scheiterte aber. Relativ erfolgreich arbeitete er in einem russischen Verlagshaus in den USA. Dann führte ihn das Schicksal nach Frankreich, wo er in den Ersten Weltkrieg verwickelt wurde.

Im Gegensatz zu seinen in Russland verbliebenen Mitrevolutionären wünschte er Russland und seinen Verbündeten keine Niederlage. Ohne zu zögern, eilte Sinowij zum Rekrutierungsbüro. Ausländer durften nicht in die französische Armee eintreten und so landete Maxim Gorkis Stiefsohn in der Fremdenlegion.

Im Jahr 1915 wurde Peschkow bei einem Angriff in der Nähe von Arras am Arm verwundet. Die Sanitäter hielten ihn für einen hoffnungslosen Fall und wollten ihn auf dem Schlachtfeld zurücklassen. Leutnant Charles de Gaulle bestand darauf, den Verwundeten zu evakuieren. Sinowij wurde in das amerikanische Krankenhaus in Neuilly eingeliefert.

Der Arm musste amputiert werden, aber der Patient zeigte Durchhaltevermögen und lernte, mit einer Hand auszukommen. Im selben Jahr wurde dem russischen Legionär auf Befehl von Marschall Joffre im Invalidenhaus das Militärkreuz mit Palmenzweig verliehen. Und mit seinem Retter de Gaulle sollten sie Freunde werden. Ein neuer Krieg lag vor ihnen.

Auf gegenüberliegenden Seiten der Barrikaden mit seinem Bruder

Es ist bekannt, dass sowohl Sinowij als auch sein Bruder James anfangs revolutionären Ideen zugeneigt waren, dass sie aber schließlich auf entgegengesetzten Seiten der Barrikaden landeten und zu ideologischen Feinden wurden. Sinowij akzeptierte die Oktoberrevolution nicht, mit ihrer Gewalt, ihrem Wunsch, alles zu enteignen und zu verteilen. „Vielmehr kann man von der revolutionären Romantik sprechen, die damals für die Jugend dieser Epoche charakteristisch war. Und es ist kein Zufall, dass er nach 1917 nicht nach Russland zurückkehrte, obwohl die Möglichkeit zweifellos bestand. Peschkow hatte schon lange andere Werte und Ideale. Deshalb stellte er sich im Bürgerkrieg auf die Seite der Weißen Armee“, meint der Schriftsteller und Journalist Armen Gasparjan, Autor zahlreicher Bücher zur russischen Militärgeschichte.

Und Bruder Jakob wurde einer der Anführer des Roten Terrors, der Initiator der Repressionen gegen die Kosaken und nicht der letzte Mann im Falle der Hinrichtung der Zarenfamilie... Jakob sagte sich von seinem Bruder, der zum „Agenten der Entente“ geworden war, offiziell los. Und Anfang 1919 schickte Sinowij ein Telegramm an Jakow: „Jaschka, wenn wir Moskau einnehmen, werden wir zuerst Lenin hängen und dann dich, für das, was du Russland angetan hast!“ Doch schon im März desselben Jahres starb Jakow an einer Grippeerkrankung. Dies ist jedoch die offizielle Version. Es ist bekannt, dass Lenin gefährliche Rivalen sehr verabscheute.

Russisch-französischer Agent

Scharfsinn und Gerissenheit, die Fähigkeit, leicht die nötigen Kontakte zu knüpfen, eine kluge und überzeugende Rhetorik, die Fähigkeit, andere auf seine Seite zu ziehen – diese Talente Sinowijs wurden von den richtigen Leuten in Frankreich sofort bemerkt. So begann Peschkow seine diplomatische Karriere. Es dauerte nicht lange, bis er zu sehr ernsten und manchmal geheimen Aufträgen in verschiedene Länder geschickt wurde.

Während des russischen Bürgerkriegs gehörte Peschkow zu einer französischen diplomatischen Mission. Er half aktiv den Hungernden. So organisierte er den Versand von Waren aus Le Havre und Marseille. Er half seinen Landsleuten bei der Evakuierung aus dem vom Bürgerkrieg gezeichneten Russland.

Trotz Peschkows antibolschewistischer Haltung behielten die französischen Staatssicherheitsbehörden ihn im Auge: Sein Bruder in Russland war ein prominenter bolschewistischer Aktivist, sein Vater, wenn auch nicht sein leiblicher, war ein von den sowjetischen Behörden protegierter Schriftsteller. Heute sind sich die Forscher jedoch sicher: Es gab keinen Grund für einen Verdacht. „Peschkow arbeitete definitiv nicht für das 7. Direktorat des NKWD (den Geheimdienst) der UdSSR. Moskau hatte andere Informationsquellen in Frankreich. Aber der Verdacht, der aufkam, ist verständlich. Die Presse war damals voll von Enthüllungsberichten über bolschewistische Gangster in Paris. Viele Emigranten standen unter Verdacht, ganz zu schweigen von so schillernden Persönlichkeiten wie Peschkow. Aber soweit ich weiß, hat die Sûreté nicht einen einzigen Hinweis auf seine möglichen Verbindungen zu Moskau gefunden“, meint Armen Gasparjan.

Loyalität gegenüber Frankreich

1940 erkannte Sinowij die Autorität der Nazi-Besatzer nicht an und weigerte sich, unter den Deutschen zu dienen. Er wurde verhaftet und das Militärgericht verurteilte ihn zum Tode. Aber auch hier rettet ihn sein Talent als Diplomat und seine Kampferfahrung in Krisengebieten: Es gelang ihm, den Wachmann zu überreden, die ihm von Maxim Gorki geschenkte Golduhr gegen eine Granate einzutauschen, dann den Kommandanten als Geisel zu nehmen, ein Flugzeug zu entführen und zu de Gaulle zu fliegen.

Der alte Freund wusste sehr wohl um Peschkows Talent und vertraute ihm ernste Aufträge an. So wurde Sinowij Leiter der französischen Mission in China und später in Japan und schließlich zum Botschafter Frankreichs befördert.

Während des Zweiten Weltkriegs erhielt Peschkow zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen und wurde Brigadegeneral in der französischen Armee. 1950 wurde er mit zahlreichen Orden dekoriert, darunter mit dem Großkreuz der Ehrenlegion. Er ging in den Ruhestand und zog sich nach Frankreich zurück.

Im Alter von 82 Jahren starb Peschkow in Paris und wurde auf dem Friedhof Saint-Genevieve-de-Bois beigesetzt. Prominente französische Militärs und Politiker kamen, um sich von ihm zu verabschieden. Seinem Testament zufolge wurden auf seinem Grabstein die einfachen Worte Sinowij Peschkow, Legionär eingraviert.

