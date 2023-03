Die USA schickten während des Kalten Krieges Hunderte von Spionageballons gegen die Sowjetunion

Die U.S. Air Force startete das Programm für Spionage-Höhenballons kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Trotz zahlreicher Komplikationen erwiesen sich die Spionageballons als wirtschaftlicher und effektiver Weg, um Informationen über die Sowjetunion zu sammeln, und ebneten den Weg für den Einsatz von Spionageflugzeugen in großer Höhe, die 1960 einen diplomatischen Skandal auslösten.

Spionageballons

In den 1950er Jahren, als sich die Spannungen mit der Sowjetunion im Kalten Krieg zuspitzten, benötigten die USA ein Aufklärungsinstrument, um den Feind unbemerkt beobachten zu können.

Als die US-Luftwaffe entdeckte, dass Höhenströmungen im Allgemeinen von Westen nach Osten verlaufen, kam sie zu dem Schluss, dass von Westeuropa aus startende Höhenballons hypothetisch nach Osten fliegen würden, d. h. sie würden höchstwahrscheinlich die UdSSR überfliegen und dann US-Militärbasen in Japan erreichen, wo es möglich wäre, die Daten auszuwerten.

Spionageballon. Public domain Public domain

Sollte die Vermutung stimmen, wären die US-Spionageballons in der Lage, wertvolle Informationen über das Militär der UdSSR zu sammeln, insbesondere über die nuklearen Fähigkeiten des Landes, und – was am wichtigsten ist – außerhalb der Reichweite der sowjetischen Luftverteidigung zu bleiben, da sie in einer Höhe von 15.000 Metern über dem Meeresspiegel fliegen.

Spionageballon beim Verlassen des Decks der USS Norton Sound (AVM-1) am 31. März 1949. Public domain Public domain

Am 10. Januar 1956 ließ das US-Militär acht Spionageballons von der Türkei und einen von der Bundesrepublik Deutschland aus starten. In den folgenden Wochen stieg die Zahl der erfolgreichen Starts auf satte 448 Spionageballons in Richtung Osten.

Spionageballon. Public domain Public domain

Das Auftauchen von Hunderten von Spionageballons im sowjetischen Luftraum blieb von der Führung des Landes nicht unbemerkt. Am 4. Februar 1956 richtete die UdSSR auf diplomatischem Wege eine formelle Protestnote an die USA, in der sie diese der Verletzung des sowjetischen Luftraums und der Souveränität beschuldigte. In der Zwischenzeit überlegten die sowjetischen Militärs, wie sie die Bedrohung neutralisieren könnten.

Bald entdeckten die sowjetischen MiG-Piloten, dass die Spionageballons nachts ihre Höhe verloren und in ihre Angriffszone hinabstiegen. Diese grundlegende Entdeckung erwies sich als äußerst wirkungsvoll: Schätzungsweise 90 Prozent der US-Spionageballons wurden entweder von den Sowjets abgeschossen oder stürzten an unbekannten Orten ab, bevor sie das riesige Gebiet der UdSSR verlassen konnten.

Spionageballon. Public domain Public domain

Der Bruchteil der verbliebenen Spionageballons, der alle Gefahren überlebte und die US-Militärbasen erreichte, lieferte jedoch unschätzbare Informationen über etwa 2,5 Million Quadratkilometer chinesisch-sowjetischen Territoriums.

Mit der Zunahme der Spannungen im Kalten Krieg entwickelten sich jedoch auch die Technologien, die die USA einsetzten, um einen Blick hinter den Eisernen Vorhang zu werfen.

Der U-2-Zwischenfall

In den späten 1950er Jahren gingen die USA von Spionageballons zu einem fortschrittlicheren und zuverlässigeren Spionageinstrument über: dem Höhenaufklärungs- und Überwachungsflugzeug Lockheed U-2.

Das U-2-Flugzeug, das dem Flugzeug ähnelt, das Gary Frances Powers 1960 flog. Getty Images Getty Images

1956 begannen die USA, heimlich U-2-Flugzeuge zu Aufklärungsflügen über sowjetisches Gebiet zu schicken. Man ging zu Recht davon aus, dass die Sowjets nicht in der Lage waren, diese Flugzeuge in einer Höhe von 21.000 Metern abzuschießen. Präsident Eisenhower bestand jedoch darauf, jeden Flug persönlich zu genehmigen, da die sowjetische Reaktion nicht absehbar war.

Das sowjetische Militär entdeckte die Flugzeuge, konnte sie aber mit den vorhandenen Boden-Luft-Raketen nicht erreichen. Interessanterweise beschuldigte der sowjetische Staatschef Nikita Chruschtschow die USA nicht öffentlich, da ein solcher Protest die Unfähigkeit des sowjetischen Militärs, in großer Höhe fliegende Flugzeuge abzuschießen, offenbart hätte.

S-75 Boden-Luft-Raketensystem. Russisches Verteidigungsministerium Russisches Verteidigungsministerium

Am 1. Mai 1960 – zwei Wochen vor dem Treffen von Präsident Eisenhower mit dem sowjetischen Führer Chruschtschow in Paris – genehmigte das Weiße Haus einen weiteren U-2-Flug über sowjetischem Gebiet. Für die Amerikaner endete dieser Flug in einem Debakel.

S-75 Boden-Luft-Raketensystem. Russisches Verteidigungsministerium Russisches Verteidigungsministerium

Eine Flugabwehrrakete vom Typ S-75, die von einem neu installierten sowjetischen Luftabwehrsystem abgefeuert wurde, traf das Flugzeug. Die Maschine stürzte ab und der amerikanische Pilot, Francis Gary Powers, wurde von den Sowjets gefangen genommen.

Wrack des amerikanischen Spionageflugzeugs U-2, das am 1. Mai 1960 über Swerdlowsk abgeschossen wurde. Russisches Verteidigungsministerium Russisches Verteidigungsministerium

Der U-2-Zwischenfall führte zur Absage des bevorstehenden Pariser Gipfels und zerstörte die aufkeimenden, wenn auch verfrühten Hoffnungen auf eine friedliche Beilegung des Kalten Krieges.

Der Pilot Francis Gary Powers wurde 1960 von einem sowjetischen Gericht wegen Spionage verurteilt. Getty Images Getty Images

Interessanterweise kam das US-Spionageballonprogramm den Sowjets auf eine ungewöhnliche Weise zugute. Bei der Untersuchung der abgestürzten Ballons entdeckten die sowjetischen Wissenschaftler, dass der in den USA hergestellte und in den Kameras verwendete, Film in der Lage war, hohen Temperaturen und Strahlung standzuhalten. Dies machte ihn für die Sowjets zu einem perfekten Werkzeug, um 1959 die Rückseite des Mondes zu fotografieren.

