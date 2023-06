Die Schlacht bei Mir: Wie die russischen Kosaken Napoleons polnisches Ulanen-Herr zerschlugen

Am 24. Juni 1812 fielen Napoleons Truppen in das Russische Reich ein. Um eine Generalschlacht zu vermeiden, begannen die beiden ungleichen russischen Armeen, sich tief in das eigene Gebiet zurückzuziehen, um sich später zu vereinigen. Ihr Rückzug wurde von leicht bewaffneten, aber mobilen Kosakeneinheiten gedeckt.

Am 8. Juli befahl der Befehlshaber der 2. westliche Armee, Fürst Pjotr Bagration, der den Truppen des jüngeren Bruders des Kaisers, des Königs von Westfalen Jerome Bonaparte, auf den Fersen war, dem Kosaken-Ataman Matwej Platow, in der Nähe von Mir (heute in Zentralbelarus) Stellung zu beziehen und den Feind so lange wie möglich aufzuhalten, bis sich die Hauptstreitkräfte von den Franzosen gelöst hatten.

Überfall der Platow-Kosaken auf die Rückseite der französischen Armee. Solomon Salichman Solomon Salichman

Am 9. Juli traf Platows Kavallerie in der Nähe von Mir auf die polnischen Ulanen der 4. leichten Kavalleriedivision von General Alexander Rozniecki. So begann die Schlacht, die mit dem ersten Sieg der russischen Armee in diesem Krieg endete.

Der Hinterhalt

Die Polen in Napoleons multiethnischer Grand Armée gehörten zu den loyalsten Soldaten – sie hatten ihre Hoffnungen auf die Wiederherstellung ihres Staates in seinen historischen Grenzen bis 1772, als die erste Teilung der polnisch-litauischen Rzeczpospolita stattfand, an den französischen Kaiser geknüpft.

Die Kosaken hatten bereits Bekanntschaft mit den polnischen Lanzenreitern gemacht. Am 23. Juni, am Vorabend des groß angelegten Einmarsches französischer Truppen in das Russische Reich, überquerten dreihundert Polen den Grenzfluss Niemen, um das Gebiet zu erkunden. Hier wurden sie von einer Kosakeneinheit angegriffen, die sich nach einem kurzen Gefecht zurückzog.

Soldaten des 5. Infanterieregiments des Herzogtums Warschau. Jan Chełmiński Jan Chełmiński

Diesmal beschloss Platow, die beliebte Taktik der Kosaken, den Wenterj, gegen den Feind anzuwenden. Er schickte eine kleine Truppe auf den Feind zu, versteckte einige hundert Männer in einem Wäldchen an der Straße und lauerte mit der Haupttruppe in der Nähe von Mir.

Als sie den Feind entdeckten, ließen sich die Kosaken, die die Rolle des Lockvogels spielten, nicht auf einen Kampf ein und zogen sich in Richtung des Dorfes zurück, wobei sie die Lanzenreiter, die sie verfolgten, dadurch animierten, sie zu verfolgen. Platows zahlenmäßig unterlegene Truppe wartete dort bereits auf die Polen. Der Hinterhalt wurde für Hunderte feindlicher Soldaten zur Falle. Am Ende mussten etwa tausend polnische Kavalleristen den Ansturm von dreitausend Kosaken abwehren. Nachdem der Feind mehr als dreihundert Lanzenreiter tot oder verwundet verloren hatte, zog er sich aus Mir zurück. Platows Verluste beliefen sich auf einige Dutzend Männer.

Der Fall der Kosaken von Platow bei Mir am 9. Juli 1812. Wiktor Masurowskij Wiktor Masurowskij

„Ich berichte von einem Sieg, wenn auch einem kleinen, aber nicht so klein, denn er ist noch nicht vorbei, ich verfolge und schlage [sie] ...“ Der Ataman berichtete Bagration: „Es gibt viele Gefangene, ich hatte keine Zeit sie zu zählen und zu berichten, weil es so schnell ging. Aber Gott sei Dank sind unsere Verluste gering, denn wir haben nicht mit dem Feind geplänkelt, sondern ihn mit Drostiki (so nennen die Kosaken Spieße – Anm. d. Red.) angegriffen und sind bald über ihn hergefallen, ohne dass ihn jemand mit Gewehrfeuer unterstützt hätte.“

Die Niederlage

In der Nacht erhielten beide Seiten Verstärkung. Am Morgen hatte Platow vor, den Trick mit dem Hinterhalt zu wiederholen, aber dieses Mal war der Feind umsichtiger. Rozniecki besetzte Mir, das von den Kosaken verlassen worden war, und begann, vorsichtig in südöstlicher Richtung auf Neswisch vorzurücken, wohin sich Bagrations 2. westliche Armee zurückgezogen hatte.

Platow deckte immer noch den Rückzug der Hauptstreitkräfte. Er griff das 7. Ulanenregiment an, das zur Aufklärung ausgeschickt worden war, und bald wurde aus einem kleinen Scharmützel eine große Schlacht. Neben den Kosaken hatten auch die Kiewer Dragoner- und die Achtyrsker Husarenregimenter bereits gegen die polnischen Lanzenreiter gekämpft.

Ataman Matvej Platow. Peter Edward Stroehling Peter Edward Stroehling

Der Ausgang der Schlacht wurde durch einen Angriff der Kosakenbrigade des Generals Dmitrij Kutejnikow auf die Flanke des Feindes entschieden. Da sie dem Angriff nicht standhalten konnten, ergriffen die Lanzenreiter die Flucht. Die Dämmerung und die herannahende Verstärkung bewahrten sie vor einer vollständigen Niederlage. Etwa sechshundert polnische Kavalleristen blieben auf dem Schlachtfeld liegen; Platows Verluste wurden auf fünfzig Tote und hundert Verwundete geschätzt.

Die erfolgreichen Aktionen der Kosaken verzögerten die Offensive der französischen Truppen, so dass sich die 2. Armee von den Verfolgern absetzen und weiterziehen konnte, um sich mit der 1. westlichen Armee von Barclay de Tolly zu vereinigen. „Diese brillante Tat, die den Eifer der polnischen Kavallerie etwas abkühlte, gab den Bewegungen von Fürst Bagration mehr Freiheit“, bemerkte General Alexander Benckendorff.

Wer wird gewinnen? Ein Duell zwischen einem Don-Kosaken und einem polnischen Uhlan. Wiktor Masurowskij Wiktor Masurowskij

Napoleon hatte vor, die russischen Armeen eine nach der anderen zu besiegen, und war wütend über seine Niederlage bei Mir. Nicht zuletzt deshalb verlor der Bruder des Kaisers bald sein Kommando und kehrte nach Westfalen zurück.

In den russischen Truppen löste der Erfolg der Kosaken wiederum eine noch nie dagewesene Begeisterung aus und stärkte das Vertrauen der Soldaten, dass der Sieg im Krieg letztlich ihnen gehören würde.

