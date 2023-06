Fakt des Tages: Diese europäischen Städte wurden nach Josef Stalin benannt

Auf dem Höhepunkt des Personenkults um Josef Stalin kam es zu einer weit verbreiteten Praxis, Städte, Dörfer, Straßen, Plätze und sogar Berggipfel umzubenennen, um den sowjetischen Herrscher zu verherrlichen.

In der gesamten Sowjetunion wurden zahlreiche Städte zu Ehren Stalins umbenannt. So wurde Zchinwali in Südossetien in Staliniri umbenannt, Duschanbe in Tadschikistan wurde zu Stalinabad, und Donezk wurde in Stalino umbenannt. Das vielleicht bekannteste Beispiel ist Wolgograd in Russland, das einst als Stalingrad bekannt war. Diese Stadt symbolisierte den sowjetischen Widerstand gegen die Nazis während des Zweiten Weltkriegs.

In Europa wurde die albanische Stadt Kuçovë in Qyteti in Stalin umbenannt, die bulgarische Stadt Warna trug unter der kommunistischen Regierung den Namen Stalin, und die deutsche Stadt Eisenhüttenstadt wurde als Stalinstadt bekannt. Ebenso wurde das ungarische Dunaújváros zu Sztálinváros, das polnische Kattowitz zu Stalinogród und das rumänische Brașov zu Orașul Stalin, was Stalinstadt bedeutet.

Als die sowjetischen Behörden schließlich versuchten, den Personenkult um Stalin abzuschaffen, erhielten die oben genannten Städte ihre historischen Namen bis 1961 oder sogar noch früher.

