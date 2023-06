Fakt des Tages: Wie sowjetische Panzerfahrerinnen gegen die Nazis kämpften

Nachdem ihr Mann an der Front gefallen war, verkaufte die Telefonistin Maria Oktjabrskaja ihr gesamtes Hab und Gut, zahlte das erhaltene Geld für den Bau eines T-34-76-Panzers ein und schaffte es, an der Panzerschule aufgenommen zu werden. Als Mechanikerin und Fahrerin rächte sie sich am Feind für den Tod ihres Geliebten, bis sie im Januar 1944 tödlich verwundet wurde.

Die Traktorfahrerin Maria Roschupkina schloss sich den Panzertruppen an und gab sich als Mann aus. Drei Jahre lang ahnte keiner ihrer Kameraden, dass Saschka, die Mechanikerin und Fahrerin eines T-34-Panzers, eine Frau war. Die Wahrheit kam im Februar 1945 ans Licht, als Roschupkina in der Schlacht in Polen verwundet wurde. Das tapfere Mädchen wurde von ihren Kommandeuren vor einem großen Skandal bewahrt.

Kateryna Petljuk begann den Krieg als Fallschirmspringerin, doch dank ihrer Hartnäckigkeit erlernte sie den Beruf eines Panzerfahrers und Mechanikers. Am Steuer eines leichten Panzers T-60 Maljutka, der mit den Ersparnissen sibirischer Vorschüler (in der russischen Version mit den Ersparnissen von Omsker Vorschülern) gebaut wurde, nahm sie an der Schlacht von Stalingrad und der Erstürmung des Dnjepr teil. Im Frühjahr 1944 wurde Petljuk von der Front abberufen und als Zugführer zur Ausbildung an die Panzerschule abkommandiert.

