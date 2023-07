Der letzte, der auf den russischen Thron verzichtete, war NICHT Nikolaus II. Aber wer sonst?

Nikolaus II. wird in der Regel als der letzte russische Zar bezeichnet, und das war auch tatsächlich der Fall. Technisch gesehen gab es jedoch eine andere Person, die auf den Thron verzichtete. Sein Name war Michail, genau wie der des ersten Zaren der Romanow-Dynastie.

Er war nicht an Politik interessiert. Er liebte Frauen und Autos. Er war gut aussehend, reich, gebildet, aber bescheiden. Er hatte jedes Recht auf den russischen Thron, verzichtete aber freiwillig darauf. Die Rede ist von Michail Alexandrowitsch Romanow, dem jüngeren Bruder von Nikolaus II.



Der jüngere Bruder von Nikolaus II.

Nikolaus war der älteste Sohn von Alexander III. und bestieg den Thron nach dem Tod seines Vaters. Michail war der vierte Sohn und so weit hinten in der Thronfolge, dass er nie damit rechnete, den Thron zu besteigen. Aber Nikolaus hatte lange Zeit keinen Erben, und seine und Michails mittlere Brüder starben. Nach dem Gesetz der Thronfolge war es Michail, der als nächster den Thron besteigen sollte.

Bis 1904, als Nikolaus II. seinen lang erwarteten Sohn Alexej zur Welt brachte, war Michail der offizielle Thronfolger. Aber auch danach hatte Michail das Recht, Regent für seinen Neffen zu werden, wenn Nikolaus II. vor der Volljährigkeit seines Sohnes starb. Und angesichts der schwachen Gesundheit Alexejs hatte Michail alle Chancen auf die Krone des Russischen Reiches.

Das Enfant terrible der kaiserlichen Familie.

Michail Romanow kann in mancher Hinsicht mit dem englischen König Edward VIII. (und mit Prinz Harry) verglichen werden. Was sie gemeinsam haben, ist ihre Liebe zu Frauen, die überhaupt nicht standesgemäß waren und keiner königlichen Familie angehörten.

Michail verliebte sich in die Tochter des Moskauer Anwalts Natalia Scheremetewskaja. Sie war verheiratet, sogar zweimal, und hatte eine Tochter. Auf dem Ball, auf dem sie sich kennenlernten, missachtete der Großfürst den Anstand und lud sie zu einer Mazurka ein, woraufhin sie Gerüchten zufolge die Abendgesellschaft gemeinsam verließen.

Nilolaus war gegen die Affäre seines Bruders, aber Michail entschied sich für die Liebe. Ihm wurde ein sanfter Charakter nachgesagt, aber er war äußerst prinzipientreu, wenn es um die Ehre ging – er konnte seine Geliebte nicht mit dem Status seiner Mätresse beleidigen. Im Jahr 1910 bekam das Paar einen Sohn, George, und zwei Jahre später heiratete das Paar in Wien.

Nikolaus war wütend und schrieb an seine Mutter, er solle jeden Kontakt zu seinem Bruder abbrechen. Michail wurde all seiner Ränge enthoben und es wurde ihm sogar verboten, nach Russland zurückzukehren. Natürlich wurden ihm auch alle Rechte auf den Thron entzogen.

Er verzichtete auf den Thron, ohne Zar zu sein.

Als der Erste Weltkrieg ausbrach, bat Michail, ein Mann der Ehre, Nikolaus um die Erlaubnis, zurückkehren und für Russland kämpfen zu dürfen. Nach der Zustimmung seines Bruders führte der Großfürst die so genannte Wilde Division aus muslimischen Freiwilligen aus dem Kaukasus an, die nicht in den offiziellen Streitkräften kämpfen konnten.

Seine Frau Natalia begleitete ihren Mann überall hin und engagierte sich wie die Frauen der Zarenfamilie in der Wohltätigkeitsarbeit, indem sie Krankenhäuser für die Verwundeten organisierte. Michail überließ auch sein Haus in St. Petersburg dem Roten Kreuz. Nikolaus II. lenkte ein und erkannte sowohl die Ehe seines Bruders als auch seinen Neffen an, indem er Natalia den Titel einer Gräfin Brasowa verlieh.

Im März 1917, während der Revolution, unterzeichnete Nikolaus II. seinen Thronverzicht und entsagte damit gleichzeitig für seinen minderjährigen Sohn Alexej auf den Thron – zugunsten seines Bruders Michail. Der nun ehemalige Zar schickte seinem Bruder ein Telegramm, in dem er ihn als Michail II. bezeichnete und darauf vertraute, dass er das Mutterland retten könne. „Die Ereignisse der letzten Tage haben mich gezwungen, mich unwiderruflich zu diesem extremen Schritt zu entschließen. Verzeihen Sie mir, wenn ich Sie gekränkt habe und dass ich keine Zeit hatte, Sie rechtzeitig zu informieren“, schrieb der abgedankte Imperator.

Geschockt von der Abdankung, erkannte Michail, dass seine Position noch schwächer war. Er war sich bewusst, dass seine Thronbesteigung einen weiteren revolutionären Umsturz auslösen könnte. Der Volkszorn wirkte sich seiner Meinung nach auf die gesamte Monarchie aus.

Obwohl einige Militäreinheiten Michail bereits die Treue geschworen hatten, unterzeichnete er einen vorläufigen Thronverzicht, als wolle er dem Volk die Möglichkeit geben, sein eigenes Schicksal durch eine Abstimmung zu bestimmen. In diesem Dokument forderte er die Bürger auch auf, sich der provisorischen Regierung zu unterwerfen.

Zwischen der Abdankung Nikolaus' II. und Michails Unterschrift unter den Thronverzicht vergingen weniger als 24 Stunden, und die Historiker streiten noch immer darüber, ob er zu diesem Zeitpunkt als Imperator Michael II. von ganz Russland angesehen werden kann. Gegen diese Version argumentieren diejenigen, die behaupten, dass die Dokumente unrechtmäßig sind und dass Michail seine Rechte auf den Thron bereits 1912 verlor, als er eine morganatische Ehe einging.

Exil und Mord

Nach der Revolution blieb Michail das Schicksal vieler Mitglieder der königlichen Familie nicht erspart. Ein Jahr lang stand er in seinem Haus in Gatschina bei St. Petersburg unter Hausarrest. Im März 1918 wurde er von den Bolschewiken verhaftet und ins Exil nach Perm geschickt.

Seine Frau Natalia blieb in St. Petersburg und bat um seine Rückkehr, allerdings erfolglos. Im Juni erhielt sie ein Telegramm über das Verschwinden von Michail. Die offizielle Version lautete, dass er und seine Sekretärin nachts von den Bolschewiki entführt, in den Wald gebracht und ermordet worden waren. Die Tatsache seiner Ermordung wurde lange Zeit geheim gehalten, und seine sterblichen Überreste wurden nie gefunden.

Natalia, die ihn in Perm besucht hatte, konnte mit falschen Papieren aus Russland fliehen. Sie starb 1952 in Paris, arm und allein.

Ihr Sohn Georg konnte unmittelbar nach der Revolution ins Ausland geschickt werden. Er studierte in Großbritannien und dann in Frankreich. Von seiner Großmutter, der Zarenwitwe Maria Fjodorowna, erbte er ein beträchtliches Vermögen. Doch im Alter von zwanzig Jahren kam der junge Mann 1931 bei einem Autounfall ums Leben.



