Wie die Schlacht von Kursk den Nazis die Chance nahm, den Zweiten Weltkrieg zu gewinnen

Am 5. Juli 1943 begann bei Kursk eine der wichtigsten Schlachten in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Hier entschied sich, ob Deutschland die strategische Initiative gegen die UdSSR zurückgewinnen werden könne, die es nach dem Fiasko von Stalingrad verloren hatte.

Die Einkreisung der 6. Armee von Friedrich Paulus in der Stadt an der Wolga und die anschließenden Niederlagen der Wehrmacht und ihrer rumänischen, ungarischen und italienischen Verbündeten am Don brachten die deutsche Front buchstäblich zum Einsturz. Unter dem zunehmenden Druck der Sowjets zogen sich die Nazis Hunderte von Kilometern nach Westen zurück.

Erst im Frühjahr 1943 gelang es den Deutschen, die Front zu stabilisieren und sogar die von ihnen aufgegebenen Städte Charkow und Belgorod zurückzuerobern. Infolge der Kämpfe bildete sich eine riesige Ausbuchtung, die tief in die deutsche Stellung eingebettet war. Sie wurde bald als Kursker Bogen bekannt.

Die dort konzentrierten sowjetischen Truppen bedrohten die Flanken und den Rücken der deutschen Heeresgruppen Mitte und Süd. Umgekehrt konnten auch die Deutschen im Falle einer günstigen Entwicklung der Ereignisse den Vorsprung mit konvergierenden Flankenangriffen „abschneiden“ und große Kräfte der Roten Armee einschließen.

Dies war der Zweck des vom Oberkommando der Wehrmacht ausgearbeiteten Unternehmens Zitadelle. In dem Befehl vom 15. April 1943 hieß es: „Der Offensive wird die größte Bedeutung beigemessen. Sie muss in einem schnellen und entscheidenden Erfolg gipfeln ... Die besten Einheiten, die besten Waffen, die besten Kommandeure und große Mengen an Munition müssen in Richtung der Hauptschläge eingesetzt werden. Der Sieg bei Kursk soll ein Signal für die ganze Welt sein.“

Die deutsche Angriffsgruppe hatte über 900.000 Mann, etwa 10.000 Geschütze und Mörser, bis zu 2.700 Panzer und Sturmgeschütze, etwa 2.000 Flugzeuge. Sie stellte etwa 70 Prozent der Panzerdivisionen, bis zu 30 motorisierte Divisionen, mehr als 20 Prozent der Infanteriedivisionen und auch über 65 Prozent aller Kampfflugzeuge, die am Krieg gegen die UdSSR beteiligt waren.

Zu Beginn des groß angelegten Kampfes im Besatzungsgebiet verfügte die Rote Armee über 1,3 Millionen Soldaten (weitere 600.000 befanden sich in Reserve), mehr als 26.500 Geschütze und Mörser, über 4.900 Panzer und Selbstfahrlafetten, etwa 2.900 Flugzeuge.

Obwohl die sowjetische Militärführung bei allen Indikatoren einen quantitativen Vorteil gegenüber dem Feind erreicht hatte, beschloss sie dennoch, sich zu verteidigen. In seinem Bericht an Stalin vom 8. April berichtet Marschall Georgij Schukow: „Der Übergang unserer Truppen zur Offensive in den kommenden Tagen, um dem Feind zuvorzukommen, ist unzweckmäßig. Es wäre besser, den Feind in der Defensive zu zermürben, seine Panzer auszuschalten und dann mit neuen Reserven in die Generaloffensive zu gehen und schließlich die Hauptgruppe des Feindes zu zerschlagen.“

Der Erfolg der deutschen Offensive hing weitgehend vom Überrumpelungseffekt des ersten Schlags ab. Dem sowjetischen Nachrichtendienst gelang es jedoch, das Datum des Beginns der Operation herauszufinden, und am frühen Morgen des 5. Juli, kurz vor dem Beginn des Unternehmens Zitadelle, führte die sowjetische Artillerie einen massiven Präventivschlag.

„Die deutschen faschistischen Einheiten wurden vollkommen überrascht“, erinnerte sich Marschall Konstantin Rokossowskij, der damalige Kommandeur der Zentralfront. „Der Feind dachte, dass die sowjetische Seite selbst in die Offensive ging. Das brachte natürlich seine Pläne durcheinander und sorgte für Verwirrung in den Reihen der deutschen Soldaten. Der Feind brauchte etwa zwei Stunden, um Ordnung in seine Truppen zu bringen.“

Danach gingen zwei Gruppierungen der deutschen Truppen an der Nord- und Südfront des Kursker Bogens in die Offensive. Sie beabsichtigten, die sowjetische Verteidigung zu durchbrechen und ihre Kräfte in der Nähe von Kursk zu vereinen, um so einen großen „Sack“ für die Rote Armee zu schaffen.

Angesichts des Widerstands der sowjetischen Streitkräfte an der Nordfront konnten die Deutschen nur 6-8 km vorrücken. Bis zum 12. Juli hatte der Feind sein Offensivpotenzial hier erschöpft und ging zur Verteidigung über.

Besser erging es den deutschen Stoßtruppen, die an der Südfront der Kursker Ardennen operierten. „Die ersten Verteidigungsstellungen des Feindes wurden relativ leicht durchbrochen, mehrere Siedlungen wurden eingenommen“, erinnerte sich Kurt Götzschmann, ein Mitglied der Panzergrenadier-Division Großdeutschland. „Bereits am zweiten Tag verstärkte sich der Widerstand der Russen. Vor allem die sowjetischen panzerbrechenden Waffen bereiten viele Probleme.“

Die deutschen Truppen erlitten große Verluste, aber dennoch gelang es ihnen nicht, die sowjetischen Verteidigungsanlagen zu durchbrechen. Anstatt über Obojan nach Kursk vorzustoßen, nahmen sie einen Umweg über das Dorf Prochorowka. Dem II. SS-Panzerkorps der SS wurde die 5. Garde- und die 5. Panzerarmee entgegengeworfen. Ursprünglich hatte das sowjetische Kommando nicht vor, sie in der defensiven Phase der Schlacht einzusetzen.

Am 12. Juli kam es in der Nähe von Prochorowka zu einer großen Panzerschlacht, an der auf beiden Seiten über tausend gepanzerte Fahrzeuge beteiligt waren. „Man kann es nicht in Worten beschreiben, alles um uns herum brannte: die Ausrüstung, der Boden, die Menschen...“, erinnerte sich ein Augenzeuge der Schlacht, der Pilot Jakow Scheinkman. „Es wurde ununterbrochen geschossen. Wir landeten mit unserer PO-2 (U-2) in der Nähe des Gefechtsstandes der an der Schlacht beteiligten Panzerbrigaden, liefen unter Fliegerbeschuss zum Gefechtsstand, übergaben das Geheimpaket und hoben wieder über dem Feuermeer ab. Nach jedem Einsatz flickten die Mechaniker Dutzende von Löchern in den Flugzeugen. Prochorowka war das Schrecklichste, was ich in diesem Krieg gesehen habe.“

Am Ende des Tages brannten noch vierhundert Panzer auf dem Schlachtfeld, aber keine Seite hatte einen Vorteil erlangt.

Dennoch wurde es offensichtlich, dass das Unternehmen Zitadelle gescheitert war. Bereits am 12. Juli begann die Gegenoffensive der West- und der Brjansker Front und am 15. Juli die der Truppen der Zentralfront.

Während der darauf folgenden Offensive rückten die sowjetischen Truppen 150 km nach Westen vor. Am 5. August befreiten sie die Städte Orjol und Belgorod, zu deren Ehren der erste Salut in Moskau gegeben wurde. Am 23. August rückte die Rote Armee in Charkow ein. Dieses Ereignis markierte das Ende der großen Schlacht.

Während der anderthalb Monate andauernden Kämpfe verloren die sowjetischen Truppen über 800.000 Menschen, 255.000 von ihnen waren Gefallene und Vermisste. Die Deutschen verloren zwischen 400.000 und 500.000 Mann.

Der erschöpfte Feind war gezwungen, im Weiteren auf die Durchführung großer Offensivoperationen zu verzichten und sich auf die Verteidigung der gesamten sowjetisch-deutschen Front zu verlegen. Gleichzeitig ergriff die Rote Armee entschlossen die strategische Initiative und gab sie bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr aus der Hand.



