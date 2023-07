„Hölle auf dem Wasser: Warum waren die „Todeskähne“ der wahre Albtraum des russischen Bürgerkriegs?

Gefängnisse für Kriminelle und Kriegsgefangene wurden sowohl von den Roten als auch von ihren Gegnern, den Weißen, genutzt. Aus diesen Gefängnissen war es viel schwieriger zu entkommen als aus den Gefängnissen an Land, und es wurde weniger Personal für die Bewachung benötigt.

Beide Seiten beschuldigten sich gegenseitig offen, dass ihre Gegner die Schiffe mit den Kriegsgefangenen auf das Meer oder in die Flussmitte bringen und dort absichtlich versenken würden. Es gibt jedoch keine dokumentarischen Belege für solche Massenexekutionen. Aber auch sonst waren die Todeskähne ein wahrer Albtraum.

Gemeinfrei Gemeinfrei

So beschrieb der Arzt Kononow, der sich auf dem von den Weißen benutzten Kahn Wolchow befand, was er dort sah: „Die gesamte Bevölkerung war in schrecklicher Enge zusammengedrängt; die Luken, die die einzige Versorgung mit Luft und Licht darstellten, waren zugenagelt und wurden tagelang nicht geöffnet. Die Gefangenen erhielten keine andere Nahrung als ein Stück Brot... Alle Insassen des Kahns sind von Typhus und Ruhr befallen. Die Kranken koteten unter sich, und ihre Exkremente flossen auf die Menschen unter ihnen. Die Toten lagen tagelang unter den Lebenden... Die eiternden Wunden der Lebenden, die Nasen und Ohren der Toten waren voll von Würmern. Unerträglicher Gestank überwältigte jeden, der sich der Luke näherte: Dort waren die Menschen wochenlang eingeschlossen...“

Die Brotstücke, die die Häftlinge bekamen, waren oft mit Schimmel bedeckt und bei heißem Wetter verwandelten sie sich schnell in eine faulige Masse. Es mangelte stets an sauberem Wasser, und die Menschen schöpften Wasser aus dem Fluss, was wiederum zur Verbreitung von Darmerkrankungen beitrug.

Gemeinfrei Gemeinfrei

Wenn ein Häftling etwas Wertvolles bei sich hatte, konnte er von den Wachposten Lebensmittel erhalten. Es kam vor, dass die Menschen ihre einzigen Stiefel oder Hosen für ein altes Stück Brot hergaben.

Die Wachen behandelten ihre Schützlinge nicht mit Samthandschuhen und wendeten aus nichtigen Gründen körperliche Gewalt an. In einigen Fällen kam es sogar zu Mord. Die Leichen der Unglücklichen, die erschossen oder mit dem Bajonett durchbohrt worden waren, wurden über Bord geworfen.

Gemeinfrei Gemeinfrei

Flucht aus der Hölle

Obwohl es fast unmöglich war, einem Todeskahn zu entkommen, wurden dennoch solche Versuche unternommen. An einem heißen Julitag im Jahr 1919 beschlossen die Gefangenen des Kahns Wolchow, der in der Nähe der Stadt Tjumen den Fluss Tura hinunterfuhr, zu fliehen.

Auf dem Schiff befanden sich 160 Kriminelle und 900 Kriegsgefangene der Roten Armee, darunter vierhundert Ungarn, die für die Bolschewiki gekämpft hatten. Der Grund war das Gerücht, dass die Weißen beabsichtigten, den Kahn mitsamt allen Passagieren zu versenken.

Gemeinfrei Gemeinfrei

Als die beiden Luken zum Laderaum geöffnet wurden und die Gefangenen auf das Deck geführt wurden, um die Toilette zu benutzen, ertönte der Ruf Hurra als Signal. Am Heck gelang es ihnen, einige der Wachen zu entwaffnen und auszuschalten, doch an der zweiten Luke scheiterte der Versuch.

Als die Gefangenen merkten, dass sie es nicht schaffen würden, begannen sie im Kugelhagel ins Wasser zu springen, aber nur ein Bruchteil von ihnen schaffte es ans Ufer. Die Konvois übernahmen die Kontrolle über die Situation und trieben die Gefangenen zurück an Deck, wo sie zur Strafe einige Dutzend von ihnen erschossen, während die übrigen drei Tage lang nichts zu essen bekamen.

Gemeinfrei Gemeinfrei

Weitaus glücklicher war das Schicksal der Gefangenen des Kahns, den die Weißen am Kai des Dorfes Goljany nahe der Stadt Sarapul festgehalten hatten. Als er erfuhr, dass sich vierhundert Gefangene der Roten Armee an Bord befanden, unternahm der Kommandeur der Wolga-Flottille Fjodor Raskolnikow einen kühnen Schritt.

Am 16. Oktober 1918 steuerte das Minensuchboot Prytkij, das sich als Schiff der Weißen Garde ausgab, den Standort des Feindes an. Verkleidete sowjetische Matrosen informierten diejenigen, die ihnen begegneten, dass sie gekommen waren, um den Kahn an einen anderen Ort zu evakuieren. Das Vertrauen, mit dem sie auftraten, half ihnen schließlich, ihren Plan auszuführen.

Gemeinfrei Gemeinfrei

Als der Kahn in einen angemessenen Abstand von Goljany weggeschleppt worden war, griffen die Bolschewiki die Wachen an und entwaffneten sie rasch. „Die Luke begann sich zu öffnen. Alle sprangen auf die Seite...“, erinnerte sich der Kriegsgefangene Wikentij Karmanow: „Ein Matrose schaute in die Luke und sagte: Seid ihr am Leben, Brüder? und warf einen Laib Brot hinein. Was dann geschah, ist mit Worten nicht zu beschreiben! Sie schrien Hurra!, klatschten in die Hände, und viele konnten noch nicht glauben, dass es ihre eigenen Leute waren.“

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.