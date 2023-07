Russian Bill: Der Geächtete aus dem Wilden Westen, der sagte, er entstamme dem russischen Adel

William Tattenbaum oder Russian Bill – wie der Mann von seinen Bandenkumpanen genannt wurde – behauptete, er sei aus Russland geflohen, um einem Kriegsgericht zu entgehen, wurde aber in New Mexico gelyncht, weil er Rinder gestohlen hatte.

Die Geschichte beginnt wie ein typischer Western: Eine kleine Stadt an der amerikanisch-mexikanischen Grenze, friedliche Einwohner, die von einer Bande terrorisiert werden, und ein seltsamer Charakter, der in dieser typischen Westernkulisse fehl am Platz wirkt. Doch er war keineswegs der Held in dieser Geschichte.

Die Clanton-Bande aus Tombstone

1873 kam ein Cowboy namens Newman Haynes „Old Man“ Clanton mit seinen Söhnen nach Arizona. Sie ließen sich in der Stadt Tombstone nieder, wo sie andere Cowboys trafen und eine Ranch gründeten. Anfänglich waren die „Cowboys“ – wie die Clanton-Bande genannt wurde – im Frachtgeschäft und in der Viehzucht tätig, doch schon bald machten sie das Verbrechen zu ihrer Hauptbeschäftigung.

Einer der skrupellosesten Gesetzlosen der Bande war William Brocius, weithin bekannt als Curly Bill Brocius. Innerhalb der Bande hatte er den Ruf, der tödlichste Schütze zu sein. „Er konnte rennende Hasen erlegen, Kerzenflammen ausschießen, ohne die Kerzen oder den Kerzenhalter zu zerstören, und eine Vierteldollar-Münze zwischen den Fingern von Freiwilligen treffen“, schrieb der Autor Billy Breakenridge über Curly Bill.

Gepaart mit seiner schlechten Laune bedeutete sein Schießtalent Ärger für alle, die das Pech hatten, ihm über den Weg zu laufen. Er tötete oft Menschen und kam damit davon.

Es wäre eine Untertreibung zu sagen, dass Curly Bill alle, die ihm über den Weg liefen, in Angst und Schrecken versetzte. Doch wenn es jemanden gab, der seine schlechte Laune besänftigen und in Schach halten konnte, dann war es ein anderer Outlaw, der mit den Regeln der amerikanischen Grenze in Konflikt stand.

Russian Bill

Ein Gesetzloser mit dem Namen William Tattenbaum verdiente sich das Recht, sich der Bande anzuschließen. Der Mann erwarb sich den Ruf eines tadellosen Dandys. Tattenbaum soll lockiges blondes Haar und einen gepflegten Schnurrbart gehabt haben. Er kleidete sich immer äußerst elegant und achtete auf die Details.

Darüber hinaus pflegte Tattenbaum eine höchst ungewöhnliche Geschichte über seine Herkunft zu erzählen. Der Dandy behauptete, er sei ein russischer Adliger und ein Husar in der Kavallerie des Zaren. Aus diesem Grund nannten ihn die anderen Gesetzlosen Russian Bill.

Über den Charakter von Russian Bill und seine Hintergrundgeschichte ist nur wenig bekannt. Ein Artikel in der New York Times vom 23. September 1883 scheint die einzige Quelle für Informationen über diese eigenartige Persönlichkeit zu sein.

„Sein Aussehen hätte überall Aufmerksamkeit erregt, aber in seiner schicken Cowboykleidung war er besonders auffällig. Seine klar geschnittenen Gesichtszüge, der lange, hängende Schnurrbart und die blonden Haare, die ihm in Locken auf die Schultern fielen, machten Russian Bill für Fremde zu einem besonders interessanten Objekt“, beschrieb der Autor des Artikels in der New York Times, der behauptete, Russian Bill getroffen zu haben.

Zusammen mit dem Rest der Bande ging Russian Bill dem Geschäft des Viehdiebstahls nach, indem er in den Städten der USA Rinder stahl und sie über die Grenze nach Mexiko brachte, um sie zu verkaufen. Obwohl er behauptete, Menschen getötet zu haben, gibt es keine schriftlichen Zeugenaussagen seiner Zeitgenossen, die bestätigen, dass er außer dem Viehdiebstahl noch andere Verbrechen begangen hat.

Es wurde jedoch berichtet, dass er auch andere Talente hatte. „Russian Bill war ein gebildeter Mann, der vier Sprachen fließend beherrschte und bei jeder sich bietenden Gelegenheit gerne über Literatur, Wissenschaft oder Kunst diskutierte. Über seine Vergangenheit war nichts bekannt, außer dass er aus Russland stammte, und da es von den Viehdieben als Beleidigung aufgefasst worden wäre, Fragen zu einem so heiklen Thema zu stellen, versuchte niemand herauszufinden, warum sich ein Mann mit solchen geistigen Fähigkeiten einer Bande von Gesetzlosen angeschlossen hatte“, heißt es im Artikel der New York Times.

Der Geächtete behauptete, er stamme aus einer russischen Adelsfamilie. Wenn das stimmte, war es nicht unwahrscheinlich, dass er mehrere Sprachen beherrschte.

Seine anderen Behauptungen scheinen jedoch nicht überprüfbar zu sein. Zum Beispiel behauptet Russian Bill, er habe in der Kavallerie des Zaren als Husar gedient und sei aus dem Land geflohen, weil er vor ein Kriegsgericht gestellt werden sollte, weil er einen vorgesetzten Offizier geschlagen hatte. Obwohl diese Behauptung weder widerlegt noch belegt werden kann, scheint der beschriebene Vorfall theoretisch möglich gewesen zu sein, denn die Husaren waren für ihr heißblütiges Temperament und ihre impulsiven Handlungen berüchtigt.

„Verdammtes Ärgernis“ in Shakespeare

Russian Bill fand sein Ende in der Stadt Shakespeare, New Mexico.

Er freundete sich mit einem anderen Gesetzlosen namens Sandy King an, einem Viehdieb, der sich in der Stadt niedergelassen hatte, den Frieden der Kleinstadt störte und sich schnell einen Ruf als Stadttyrann erwarb.

Nachdem Sandy King am 9. November 1881 verhaftet und ins Gefängnis gesteckt worden war, weil er im Streit einem Ladenbesitzer in den Zeigefinger geschossen hatte, verschwendete Russian Bill keine Zeit damit, seinen Freund zu befreien, sondern machte sich stattdessen daran, Pferde zu stehlen, die er in der Stadt fand. Da er offenbar kein Händchen für Pferdediebstahl hatte, wurde er sofort auf frischer Tat ertappt und mit seinem Freund hinter Gittern wiedervereint.

Ein Wachsamkeitskomitee – Privatpersonen, die die Durchsetzung der Gesetze in die Hand genommen hatten – stellte Russian Bill schnell vor Gericht und verurteilte ihn zum Tode durch Erhängen. Sein Freund Sandy King wurde zum „verdammten Ärgernis“ erklärt und ebenfalls zum Tod durch den Strang verurteilt.

Die Lynchmörder schleppten die beiden Gesetzlosen in einen behelfsmäßigen Gerichtssaal im Speisesaal des örtlichen Stratford Hotels, warfen Seile über die Dachsparren, legten ihnen Schlingen um den Hals und zogen die Männer hoch, bis sie tot waren.

So endet die Geschichte von Russian Bill, einem seltsamen Gesetzlosen, der behauptete, aus dem fernen Russland in den Wilden Westen gekommen zu sein.

Der Autor des New York Times-Artikels fügte ein merkwürdiges Postskriptum hinzu:

„Vor kurzem erhielt der Sheriff von Grant County, New Mexico, einen Brief vom amerikanischen Konsul in St. Petersburg, in dem stand, dass die Gräfin Telfrin sehr daran interessiert war, den Aufenthaltsort ihres Sohnes zu erfahren, der aus politischen Gründen verbannt worden war, aber große Ländereien besaß. Dem Brief lag ein Foto von Russian Bill bei. Dem Grafen wurde mitgeteilt, dass er vor zwei Jahren in Shakespeare Selbstmord begangen habe. Die wahren Tatsachen wurden seiner Mutter vorenthalten.“

Es ist jedoch schwer zu sagen, ob dieser Bericht wahr ist. Zum einen ist der Name Telfrin nicht russischen Ursprungs. Außerdem taucht die Gräfin, die auf diesen Namen hört, nur im Zusammenhang mit der Geschichte von Russian Bill auf.

