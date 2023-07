Wie der reichste Mann des russischen Reiches die Bolschewiki unterstützte

Die Familie Morosow war als eine der reichsten im Russischen Reich bekannt. Sawwa Morosow, der im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert das Textilgeschäft der Familie leitete, war auch ein großer Kunstmäzen. Seinen Spenden ist die Existenz des Moskauer Kunsttheaters zu verdanken, für das er ein eigenes Gebäude errichten ließ. Der Unternehmer spendete jedoch nicht nur Geld für die Kunst, sondern auch für die Revolution.

Wissenschaftler, Reformer und Kunstmäzen

Morosow verfügte über eine ausgezeichnete Ausbildung und studierte Chemie in Cambridge, wo er seine Dissertation verteidigen sollte. Doch die familiären Umstände zwangen ihn zur Rückkehr nach Hause: Der Gesundheitszustand seines Vaters hatte sich rapide verschlechtert und Sawwa war gezwungen, sich der Leitung des Familienunternehmens zu widmen und seine Karriere als Wissenschaftler zu vergessen.

Sawwa Morosow Gemeinfrei Gemeinfrei

Er verfolgte einen neuen Geschäftsansatz und strukturierte die Textilindustrie um. Im Ausland bestellte er die neueste Anlagen, baute Fabriken nach dem neuesten Stand von Wissenschaft und Technik, errichtete für die damalige Zeit recht komfortable Backsteinbaracken für die Arbeiter und förderte ihren Wissensdurst. Die besten Auszubildenden der Fortbildungskurse wurden zur praktischen Ausbildung nach England und Deutschland geschickt. Und die Löhne in der Nikolskaja-Manufaktur waren höher als in vergleichbaren Betrieben.

Nikolskaja-Manufaktur Gemeinfrei Gemeinfrei

Morosow spendete große Summen für wohltätige Zwecke und war ein herausragender Kunstmäzen. Ihm verdankte das später berühmte Moskauer Kunsttheater seine Existenz. Der Industrielle hatte seit seiner Jugend eine Leidenschaft für das Theater und unterstützte eine Reihe solcher Einrichtungen in Moskau und St. Petersburg und richtete sogar ein Theater für seine Arbeiter ein. Außerdem gefiel ihm die Idee der Gründer des Moskauer Künstlertheaters, Konstantin Stanislawskij und Wladimir Nemirowitsch-Dantschenko, Theater für alle zugänglich zu machen und Stücke aufzuführen, die die Wahrheit des modernen Lebens und „die edelsten modernen Ideen“ widerspiegeln sollten. Damit das Theater seine Arbeit aufnehmen konnte, schoss Morosow 10.000 Rubel zu – eine enorme Summe für die damalige Zeit, die sich im Laufe der Zeit noch erhöhte, denn das Moskauer Kunsttheater wurde zu Morosows Lebenswerk.

Auffüllung der Parteikasse

Neben seinem Engagement als Gesellschafter des Moskauer Kunsttheaters hatte Morosow ein zusätzliches großes Ausgabengebiet – die Unterstützung der Revolutionäre. Dies geschah nach seiner Bekanntschaft mit der Schauspielerin Maria Andrejewa. Nach den Erinnerungen von Zeitgenossen war Andrejewa sehr schön und talentiert, und nur wenige ahnten, dass sie seit Anfang 1897 revolutionäre Ideen vertrat und überzeugte Marxistin war.

Moskauer Kunsttheater Moscow Art Theater Museum/Russia in photo

Als er Andrejewa kennenlernte, war die Beziehung zwischen Morosow und seiner Frau bereits angeschlagen, und es kam zu einer Affäre zwischen ihm und der Schauspielerin. Obwohl Andrejewa stets betonte, dass sie und Morosow nur eine enge Freundschaft verband, schrieb Dmitrij Olsufjew, ein Freund des Unternehmers, in seinen Memoiren: „In Moskau war bekannt, dass es bei all dieser Faszination [für das Kunsttheater] einen weiblichen Einfluss durch eines der Mitglieder der Truppe gab.“ In einem persönlichen Brief an Andrejewa warf Stanislawskij ihr vor, das Vertrauen von Morosow missbraucht zu haben: „Sawwa Timofejewitschs Beziehung zu Ihnen ist außergewöhnlich. Das ist die Art von Beziehung, für die man sein Leben einsetzt, sich aufopfert, und Sie wissen das und behandeln ihn mit Sorgfalt und Ehrfurcht. Aber wissen Sie, zu welchem Sakrileg Sie sich hinreißen lassen, wenn Sie von einem Schauspieler besessen sind? [...] Sie prahlen in aller Öffentlichkeit vor fast Fremden damit, dass Sinaida Grigorjewna, die schmerzlich eifersüchtig auf Sie ist, Ihren Einfluss auf ihren Mann sucht.“

Maria Andrejewa Sputnik Sputnik

Durch Andrejewa lernte Morosow die Marxisten kennen, denen er auf ihre Bitte hin enorme Unterstützung zukommen ließ: Der Unternehmer zahlte Kaution für die Verhafteten, und für die nach Sibirien Verbannten wurden Kleidung und Lebensmittel gekauft. Laut den Memoiren des sowjetischen Schriftstellers Maxim Gorki, dem späteren Ehemann von Andrejewa, spendete Morosow außerdem 24.000 Rubel pro Jahr an die bolschewistische Zeitung Iskra. Sergej Witte, Vorsitzender des Ministerrats, behauptete in seinen Memoiren, der Industrielle habe den Revolutionären insgesamt mehrere Millionen Rubel gegeben. Zum Vergleich: Das Gebäude des Moskauer Kunsttheaters in der Kammerherr-Gasse in Moskau, das ebenfalls von Morosow finanziert wurde, kostete etwa 300.000 Rubel. Der Unternehmer stand bis zu seinem Tod im Jahr 1905 unter dem Einfluss von Andrejewa – zu diesem Zeitpunkt lebte die Schauspielerin bereits seit zwei Jahren mit Maxim Gorki zusammen.

Mysteriöser Tod

Sawwas Faszination für die Bolschewiki endete, als diese trotz des fortschrittlichen Charakters seiner Fabriken und seiner enormen finanziellen Unterstützung für die Revolution in seiner Fabrik in Orechowo-Sujewo streikten. Der Unternehmer erholte sich nie ganz von diesem Schock.



Maria Andrejewa und Maxim Gorki posieren für den Künstler Ilja Repin. Sputnik Sputnik

Im Jahr 1905 begannen sogar in Moskau Gerüchte über Morosows Wahnsinn zu kursieren. Olsufjew schrieb, dass er seinen Freund nach dem Streik völlig am Boden zerstört und verwirrt vorfand. Im April desselben Jahres wurde auf Drängen seiner Frau und Mutter ein Ärztekollegium einberufen, das zu dem Schluss kam, dass Sawwa „an einer schweren allgemeinen Nervenerkrankung leidet, die sich in übermäßiger Erregung, Unruhe, Schlaflosigkeit, dann in einem depressiven Zustand, Anfällen von Melancholie usw. äußert“.

Aber niemand suspendierte ihn von seinem Posten als Direktor der Manufaktur, und er erfüllte erfolgreich seine Pflichten. Diese Ungereimtheiten gaben Anlass zu der Vermutung, dass Morosow seine Krankheit nutzte, um zu versuchen, die Bolschewiki loszuwerden, die weiterhin Geld von ihm erpressten und ihn bedrohten. Und diese Version ist nicht unbegründet, schrieb Gorki an einen Parteifreund: „Wenn du irgendwelche Nachrichten über Leonid, seinen Vater und die Moskauer im Allgemeinen hast – gib sie in Worten oder in Briefen weiter, denn es ist sehr beunruhigend... Man sorgt sich um den Vater - wie lange dauert es in unserer wirren Zeit, einem Mann den Schädel einzuschlagen?“ Vater nannten die Bolschewiki Morosow. Einige Tage nach der Konsultation des Arztes reisten der Unternehmer und seine Frau ins Ausland, offiziell, um ihre Gesundheit zu verbessern.

Sawwa Morosow mit seiner Mutter und seinen Kindern, 1897-1898. МАММ /МДФ/Russia in photo

Es gibt ein sehr wichtiges Ereignis in der mysteriösen Geschichte von Morosows Tod. Im Jahr 1904 versicherte er sein Leben auf 100.000 Rubel – und gab die Versicherungspolice der Inhaberin Maria Andrejewa. 100.000 Rubel waren für die Bolschewiki eine beträchtliche Summe.

Morosows Auslandsreise dauerte weniger als einen Monat. Am 13. Mai 1905 erschoss er sich in einem Hotelzimmer in Cannes. Nach Aussagen von Personen, die ihm nahe standen, war der Unternehmer an diesem Tag bester Laune, bot seiner Frau an, am nächsten Tag nach Monte Carlo zu fahren, bat um Erdbeeren und Sahne zum Mittagessen. Er schmiedete Pläne, und allem Anschein nach dachte er nicht einmal an seinen baldigen Tod. Gegen vier Uhr am Nachmittag hörte Morosows Frau einen Schuss, rannte ins Zimmer und sah nach ihrer Aussage durch das Fenster, wie ein Mann fortrannte. Zurück blieb lediglich ein Zettel mit der Notiz Bitte geben Sie niemandem die Schuld an meinem Tod ohne Datum oder Unterschrift, und die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei Sawwas Tod um Selbstmord handelte. Die Verwandten des Unternehmers waren mit dem Ermittlungsergebnis nicht einverstanden und glaubten, dass der Industrielle ein Opfer der Bolschewiki geworden war.

Sinaida Morosowa Gemeinfrei Gemeinfrei

Maria Andrejewa erhielt die Versicherungssumme in Höhe von 100.000 Rubel, von denen sie 60.000 an die bolschewistische Partei abgab. Weder sie noch Gorki nahmen an der Beerdigung von Sawwa teil.



