Diese amerikanischen Präsidenten arbeiteten in Russland

John Quincy Adams, der 6. Präsident der USA, war von 1809 bis 1814 in Russland tätig.

John Quincy Adams, von John Singleton Copley. Museum der Schönen Künste, Boston Museum der Schönen Künste, Boston

Adams besuchte Russland zum ersten Mal, als er 14 Jahre alt war: 1781 begleitete er Francis Dane, den ersten US-Gesandten in St. Petersburg, als dessen Sekretär.

Das zweite Mal kam John Quincy 1809 in das Land – bereits als offizieller diplomatischer Vertreter der Vereinigten Staaten in Russland. In einem Briefwechsel mit seiner Mutter beklagte er sich über die hohen Lebenshaltungskosten in der russischen Hauptstadt.

„Sie sind vertraut mit den Schwierigkeiten und den Kosten zur Schaffung einen angemessenen häuslichen Einrichtung für einen amerikanischen Minister in anderen Teilen Europas. Sie sind überall groß. Hier sind sie größer als irgendwo sonst. Wir sind immer noch in einem Gasthaus untergebracht, und das kostet sehr viel. Die Besuche bei Hofe sind häufig und von unabdingbarer Wichtigkeit. Meistens sind es zwei Mal am Tag, morgens zu einem Empfang und am selben Abend bei einem Ball und einem Abendessen. Nicht ein Teil der Kleidung, die ich mitgebracht habe, konnte ich tragen, und die Kosten für die Kleidung einer Dame sind viel höher und müssen vielseitiger sein als die eines Mannes. Die Zahl der Bediensteten, die gehalten werden müssen, ist mindestens das Dreifache dessen, was anderswo notwendig ist, und das Klima des Landes erfordert für jeden Einzelnen Ausgaben für Kleidung, die in südlicheren Regionen unbekannt sind“, schrieb er im Februar 1810.

Adams arbeitete bis 1814 in Russland. Sein Mandat fiel in die Zeit der Napoleonischen Kriege, und die Aufgabe des Diplomaten bestand darin, den USA die größtmöglichen Handelsvorteile zu sichern. Die Schwierigkeit bestand darin, dass die Vereinigten Staaten mit England, damals ein Verbündeter Russlands, im Streit lagen. Dennoch baute Adams ein gutes Verhältnis zu Zar Alexander I. auf.

Auf Bitten von Noah Webster, dem Autor des berühmten Wörterbuchs, schickte Adams ihm Bücher über russische Grammatik und Vokabeln. Dies war der Beginn des Studiums der russischen Sprache und Kultur in den Vereinigten Staaten.

James Buchanan, der 15. Präsident der USA, arbeitete in den Jahren 1832-1834 in Russland.

James Buchanan von George Peter Alexander Healy. Nationale Porträtgalerie Nationale Porträtgalerie

Dank Buchanan wurde 1832 der russisch-amerikanische Vertrag über Handel und Schifffahrt unterzeichnet. Das Dokument sah bilaterale Handelsrechte vor und legte Bedingungen für den Meistbegünstigungshandel fest.

Trotz seiner kurzen Amtszeit gelang es Buchanan, Kontakte in St. Petersburg zu knüpfen und die Gunst von Nikolaus I. zu gewinnen.

„Der Kaiser ist der ideale Herrscher für Russland, und meiner Meinung nach ist er ein fähigerer und tugendhafterer Mann als alle anderen um ihn herum. Ich fühle mich geschmeichelt, dass sich seine Haltung gegenüber den Vereinigten Staaten seit meiner Ankunft zum Positiven gewandelt hat. Anfangs wurde ich nämlich mit äußerster Verachtung behandelt“, schrieb er an seine Schwester. „Unabhängig davon, was wir von seiner Politik halten, gibt jeder hier zu, dass sein Charakter in privaten Beziehungen ein Beispiel für das ganze Reich ist. Als Ehemann, Vater, Bruder und Freund ist er ein Vorbild für seine Untertanen.“

Als der Diplomat St. Petersburg verließ, bat Nikolaus I. ihn, Präsident Jackson zu sagen, der neue amerikanische Gesandte solle „wie Buchanan“ sein.

Herbert Clark Hoover, der 31. Präsident der Vereinigten Staaten, arbeitete von 1909 bis 1913 als Unternehmer in Russland und half bei der großen Hungersnot von 1921-1923.

Herbert Clark Hoover, 31. US-Präsident Universal History Archive/Getty Images Universal History Archive/Getty Images

Hoover, ein ausgebildeter Bergbauingenieur, arbeitete ab 1909 in Russland. In Kyschtym im Ural kaufte er Unternehmen von den Erben des Kaufmanns Lew Rastorgujew aus dem Südural und gründete die Aktiengesellschaft Bergwerke Kyschtym. Hier kümmerte er sich sowohl um die finanzielle Reorganisation als auch um die Modernisierung der Produktion.

Dieser Erfolg in Kyschtym hatte wichtige Auswirkungen. Die russische Industrie war bis dahin oft von deutschen und britischen Unternehmen beherrscht worden. Die Russen waren ihnen gegenüber stets misstrauisch, da sie politische Verwicklungen befürchteten. Sie ärgerten sich über die vermeintliche Überlegenheit der Briten und der deutschen Beamten. Den Amerikanern gegenüber hatten sie keine solchen Gefühle. Die russischen Ingenieure waren sehr gute Techniker, aber es fehlte ihnen an einer Ausbildung im Management. Es gab eine instinktive Kameradschaft, dank derer die Russen und Amerikaner miteinander auskamen“, schrieb Hoover in seinen Memoiren.

Hoover, der in Kyschtym schnell an Autorität gewonnen hatte, wurde eingeladen, die Erschließung von Lagerstätten im Altai-Gebirge zu leiten. Amerikanische Ingenieure arbeiteten dort bis zur russischen Revolution von 1917.

Hoover selbst verließ Russland im Jahr 1913. „Wäre der Erste Weltkrieg nicht gewesen, hätte ich das größte Ingenieur-Gehalt bekommen, das die Menschheit je gesehen hat“, erinnerte er sich an seine Arbeit in Russland. Dort leitete er auch mehrere Bergbau- und Ölgesellschaften.

Im Jahr 1917 brachen die USA die diplomatischen Beziehungen zur bolschewistischen Regierung ab. Als jedoch 1921 in Sowjetrussland eine große Hungersnot ausbrach, schickte Hoover, der bereits US-Handelsminister und Leiter der American Relief Administration (ARA) war, humanitäre Hilfsgüter in das Land, obwohl er dem Bolschewismus gegenüber äußerst negativ eingestellt war.

Die ARA leistete unentgeltlich Hilfe für 20 Millionen Menschen in Sowjetrussland. Sie lieferte Lebensmittel und Schuhe, landwirtschaftliche Maschinen und Saatgut und eröffnete Krankenhäuser und Ambulanzen.

Unter Präsident Hoover entwickelten die USA aktiv Handelsbeziehungen mit der UdSSR. Im Jahr 1932 wurden mit amerikanischer Hilfe ein Automobilwerk in Nischnij Nowgorod und ein Hüttenwerk in Nowokusnezk in Betrieb genommen.



