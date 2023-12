Was konnte man in Russland früher und heute für 100 US-Dollar kaufen

Wir haben verglichen, wie stark sich die Preise für Lebensmittel und andere Waren in den letzten zwei Jahrhunderten verändert haben.

Ende des 19. Jahrhunderts: Der Goldrubel

1897 führte der russische Finanzminister Sergej Witte den Goldstandard für den Rubel ein, der bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs in Kraft blieb. Ein Rubel wurde auf 0,77 g reinen Golds festgesetzt. Ein US-Dollar war 1,94 Rubel wert, das heißt, 100 US-Dollar waren 194 Rubel wert.

Dies war eine beträchtliche Summe. Der Monatslohn eines Arbeiters lag zwischen 20 und 70 Rubel, also zwischen 10 und 36 US-Dollar. Für 100 US-Dollar konnte man ein gutes Pferd, etwa 13.000 kg Kartoffeln, 843 Dutzend Eier oder 388 Hühner kaufen.

Die Bezahlung für einen Kutscher mit Pferd (dem öffentlichen Verkehrsmittel der damaligen Zeit) in einer Kleinstadt betrug 20 Kopeken, d.h. für 100 US-Dollar konnte man 970 Mal mit der Kutsche fahren.

1897 fertigte der Juwelier Carl Fabergé das Osterei Krönung mit einer goldenen Kutsche im Inneren an und bot es für 7.150 Rubel, d.h. für 3.700 US-Dollar, zum Verkauf an. Heutzutage liegt der Wert solcher Lose bei Auktionen aufgrund ihres historischen, schmucktechnischen und kulturellen Wertes zwischen 20 und 100 Millionen US-Dollar.

Anfang des 20. Jahrhunderts: Sowjetischer Rubel

Der Beginn des Jahrhunderts war in Russland von mehreren Revolutionen, der Teilnahme am Ersten Weltkrieg, dem Ende der Romanow-Dynastie, der Machtübernahme durch die Bolschewiki und einer Hyperinflation geprägt.

In den Jahren 1922-1924 fand eine Währungsreform statt: Der alte Rubel wurde entwertet. Ein neuer Rubel wurde 1923 im Verhältnis 1 : 50.000 umgetauscht und unter Berücksichtigung aller durchgeführten Denominierungen - als 1 zu 50 Milliarden Rubel der Jahre 1917-1921. Der Wert des US-Dollars wurde auf 2 Rubel 22 Kopeken festgelegt.

Für 100 US-Dollar (222 Rubel) konnte man im Jahr 1924 4.440 kg Kartoffeln, 444 kg Fleisch oder 634 Dutzend Eier kaufen. Der Durchschnittslohn lag bei 40-60 Rubel pro Monat (18-27 US-Dollar).

Zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts: die Tauwetterperiode unter Chruschtschow

1961 wurde die Chruschtschow-Währungsreform (benannt nach dem damaligen Generalsekretär der UdSSR) durchgeführt: 10 alte Rubel wurden einem neuen Rubel gleichgesetzt. Löhne und Ladenpreise änderten sich in ähnlicher Weise.

Ein US-Dollar kostete 90 Kopeken, d.h. 100 US-Dollar 90 Rubel. Der Durchschnittslohn betrug 80-100 Rubel, also knapp 100 US-Dollar. Mit diesem Geld konnte man 900 kg Kartoffeln kaufen (das ist fast 5 Mal weniger als ein halbes Jahrhundert zuvor), 69 Dutzend Eier (10 Mal weniger). Für eine Feier konnte man für diese Summe 34 Kuchen Leningrad kaufen oder 21 Flaschen Cognac kaufen. Für 100 US-Dollar bekam man 1.800 Fahrkarten für die Metro.

Besonders wohlhabende Bürger träumten von einem Wolga GAZ-21 für 5.100 Rubel (5.670 US-Dollar) oder zumindest einem Motorrad Wos’chod für 410 Rubel bzw. 455 US-Dollar (etwa fünf Monatslöhne).

Ende des 20. Jahrhunderts: Perestroika

Von 1985 bis 1991 erlebte die UdSSR die Perestroika, die mit dem Zusammenbruch der UdSSR endete. In diesen Jahren stiegen die Preise etwa um das Eineinhalbfache der Preise vor der Perestroika.

Anfang 1991 wurde die Pawlowsche Währungsreform (benannt nach dem sowjetischen Premierminister Walentin Pawlow) durchgeführt. Es ging darum, die 50- und 100-Rubel-Banknoten des Musters von 1961 aus dem Verkehr zu ziehen und umzutauschen. Die Umtauschfrist betrug drei Tage und in Laufe der darauf folgenden zwei Monate konnten insgesamt nicht mehr als 1.000 Rubel umgetauscht werden. Der offizielle Kurs des Rubels gegenüber dem US-Dollar wurde gesenkt: 1 US-Dollar wurde mit 1,75 Rubel bewertet. Zur gleichen Zeit lag der Schwarzmarktkurs bei 1 zu 30 und im Herbst dieses Jahres bei 1 zu 55. Importierte Waren wurden oft auf dem Schwarzmarkt verkauft, die Preise wurden zu einem schwankenden Wechselkurs festgelegt.

Der Durchschnittslohn lag Ende 1991 bei 500-600 Rubel (286-343 US-Dollar). Für 100 US-Dollar konnte man (zum offiziellen Wechselkurs) 11 kg Rindfleisch, 77 kg Kartoffeln oder 39 Dutzend Eier kaufen. Für das gleiche Geld konnte man 29 U-Bahn-Fahrkarten oder 92 Kinokarten kaufen bzw. einen achttägigen Urlaub in einem Ferienheim buchen.

Heutzutage

Im Februar 2022 startete Russland eine spezielle Militäroperation (SWO) in der Ukraine. Als Reaktion darauf wurden internationale Sanktionen, einschließlich Wirtschaftssanktionen, gegen das Land verhängt. Der Rubelkurs wurde sehr volatil: Betrug der Durchschnittskurs eines US-Dollars vor Beginn der SWO im Jahr 2021 73,7 Rubel, waren es im Jahr 2022 63,5 Rubel (mit dem Maximum von 103,5 Rubel im März und dem Minimum im Juni von 57 Rubel). Im Jahr 2023 liegt der Durchschnittskurs für die ersten 8 Monate bei 81,6 US-Dollar (mit dem Minimum von 68,8 Rubel im Januar und dem Maximum von 95,3 Rubel im August).

Für 100 US-Dollar können Sie Mitte 2023 19 kg Rindfleisch, etwa 250 kg Kartoffeln oder 120 Dutzend Eier kaufen. Das ist eine Steigerung gegenüber 1991: anderthalb Mal so viel Rindfleisch, 3 Mal so viele Kartoffeln und 3 Mal so viele Eier.

Aber auch einige andere Ausgaben sind gestiegen. Mit dem gleichen Geldbetrag können Sie 173 U-Bahn-Fahrkarten (17 % der Menge von 1991) oder 32 Kinokarten (33 % der Menge von 1991) kaufen. Und um sich drei Tage lang in einem Ferienheim zu erholen, zahlen Sie 40 % des damaligen Geldwertes).

Das Durchschnittsgehalt beträgt gegenwärtig etwa 70.000 Rubel (im Juni 2023 waren es laut Rosstat 76.600 Rubel), was ungefähr 800 US-Dollar entspricht (2,5-mal mehr als 1991). Die durchschnittlichen Kosten für ein Auto liegen bei 1.900.000 Rubel (etwa 20.000 US-Dollar).

Um auf das Pferd zurückzukommen, das man im 19. Jahrhundert für 100 US-Dollar kaufen konnte, so liegt dessen Durchschnittspreis heute bei etwa 150.000 Rubel, also etwa 1.600 US-Dollar.

Der Artikel verwendet Daten des Föderalen Staatlichen Statistikdienstes (Rosstat) und offene Quellen.



