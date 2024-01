Fakt des Tages: Warum beschloss Stalin 1941, die Moskauer Metro zu sprengen und zu fluten?

In ihrer 88-jährigen Geschichte wurde die U-Bahn der Hauptstadt nur einmal für Fahrgäste geschlossen. Das geschah am Morgen des 16. Oktober 1941.

Die unmittelbare Ursache war die schwere Niederlage der sowjetischen Truppen in den Kämpfen bei Wjasma in der ersten Oktoberdekade. Infolge der Katastrophe der Roten Armee drohte die Wehrmacht, in ein praktisch ungeschütztes Moskau einzudringen.

Auf der Rolltreppe der Moskauer Metro. Mark Markow-Grinberg/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Am 15. Oktober 1941 erließ das Staatliche Verteidigungskomitee den Erlass Über die Evakuierung der Hauptstadt der UdSSR Moskau. Die Unternehmen, Lager und Einrichtungen, die nicht evakuiert werden konnten, sollten vernichtet werden. Ein trauriges Schicksal erwartete die Moskauer U-Bahn.

Auf der Station „Majakowskaja“, 1941. Arkadij Schaichet/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

„Die Metropole muss geschlossen werden. Es sind innerhalb von drei Stunden Vorschläge für ihre Zerstörung vorzubereiten, die Einrichtungen mit allen Mitteln zu zerstören“, so lautete der Befehl des Volkskommissars für Eisenbahnwesen Lasar Kaganowitsch. In der Nacht zum 16. Oktober begannen die Arbeiten zur Demontage von Rolltreppen und Ausrüstungen, unterirdische Anlagen wurden abgebaut, und einige Abschnitte wurden für die Flutung vorbereitet.

Die Arbeiten wurden jedoch nicht rechtzeitig abgeschlossen — das Staatliche Verteidigungskomitee überdachte die Entscheidung zur Zerstörung der unterirdischen Anlagen und hob Kaganowitschs Befehl auf. Infolgedessen mussten die Arbeiter in aller Eile wiederherstellen, was sie zerstört hatten.

Die Station „Kurskaja“. Michail Gratschjow/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Bereits um zwei Uhr nachmittags am 16. Oktober wurde eine der U-Bahn-Linien unter Strom gesetzt, und um sieben Uhr abends war der Zugverkehr in der Moskauer Metro wieder vollständig hergestellt.

Fahrdienstleiterin in der U-Bahn-Station „Ploschtschad Rewoljuzii“. Georgij Petrusow/МАММ/МDF/russiainphoto.ru



