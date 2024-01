Wichtige Orte auf der Karte des belagerten Leningrads

In St. Petersburg und seiner Umgebung gibt es mehr als einhundert Denkmäler und etwa vierzig Museen, die der Verteidigung der Belagerung von Leningrad gewidmet sind. Sie ehren nicht nur die Heldentaten der Kämpfer, sondern auch die der einfachen Bürger, die halfen, in der belagerten Stadt zu überleben. Fast jede Straße kann ihre eigene Geschichte über die Jahre der Belagerung erzählen. Aber einzelne Adressen hatten eine besondere Bedeutung.

„Am 8. September 1941 versammelten wir uns im Hof und sahen ein scharlachrotes Glühen am Himmel. Es war ein erstaunlicher Anblick, an den Himmel erinnere ich mich bis heute. Es schien uns, als ob es den ganzen Himmel vom Moskauer Bahnhof bis zur Admiralität einnahm. Später erfuhren wir, dass es der Schein eines Feuers war – die Deutschen hatten die Badajew-Lagerhäuser bombardiert, in denen sich Lebensmittelvorräte für die Bewohner der Stadt befanden“, erinnert sich die Leningraderin Sinaida Fedjuschina, die als Schülerin die gesamte Blockade überlebte.

872 Tage lang, vom 8. September 1941 bis zum 27. Januar 1944, war Leningrad vom Feind eingekesselt. Die Stadt, die die Nazis vom Angesicht der Erde tilgen wollten, war von der Außenwelt abgeschnitten. Die einzige Verbindung war die Straße des Lebens über den Ladogasee. Sie diente der Lieferung von Lebensmitteln und der Evakuierung der Bevölkerung. Im Jahr 1942 wurde das Kabel des Lebens auf dem Grund des Sees verlegt, um die belagerte Stadt mit Strom zu versorgen.

Vom Sommer 1941 bis Ende 1943 wurden über 1,7 Millionen Menschen aus Leningrad evakuiert. Diejenigen, die zurückblieben, sorgten unter schwierigen Bedingungen für einen ununterbrochenen Betrieb von Fabriken und städtischen Diensten, Schulen und Krankenhäusern, Theatern und Banken und schützten die Stadt vor Bränden und Epidemien.

Einige Adressen auf der Karte des modernen St. Petersburg haben eine heilige Bedeutung: Sie wurden zu Symbolen für Leben und Tod in der belagerten Stadt.

Gedenkinschrift Bürger! Diese Seite der Straße ist während des Beschusses die gefährlichere

Newskij-Prospekt 14

Mit Beginn der Blockade tauchten auf den Straßen der Stadt die Inschrift Bürger! Diese Straßenseite ist während des Beschusses die gefährlichere auf – insgesamt etwa 1.500. Die deutschen Truppen beschossen die Stadt aus südlicher und südwestlicher Richtung, so dass die Warnungen auf der nördlichen und nordöstlichen Seite der Straßen angebracht wurden. Das Überqueren der Straße hätte das Leben eines Menschen retten können.

Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Inschriften nicht überlebt. Aber einige wurden in den 1960er und 1970er Jahren wiederhergestellt. Die berühmteste befindet sich am Newskij-Prospekt 14, am Gebäude der Schule Nr. 210, die während der Blockade ihren Betrieb nicht eingestellt hat. Im Jahr 1973 wurde dort das Museum der jungen Teilnehmer an der Verteidigung Leningrads eröffnet.

Das Blockade-Umspannwerk (Traktions-Umspannwerk Nr. 11)

Fontanka-Flusspromenade 3

Hier befindet sich eines der drei Umspannwerke der Leningrader Belagerung, die den Betrieb der Straßenbahnen sicherstellten – das einzige Verkehrsmittel in der belagerten Stadt. Sie wurden für den Transport von Militäreinheiten, Granaten, Ausrüstung, Maschinen, Ausrüstung und Verwundeten eingesetzt.

Während der Blockade fuhren die Straßenbahnen nicht nur im Winter 1941-1942. Im November 1941 kam es in Leningrad zu Stromausfällen. Am 25. Januar 1942 gab es ein Minimum an Stromerzeugung: Nur eine Turbine mit einer Leistung von 3 MW arbeitete in der Stadt. Im März 1942 wurde das Kraftwerk Krasnyj Oktjabr in Betrieb genommen, nachdem der Kessel auf Torfverbrennung umgestellt worden war. Am 31. März 1942 begannen die Güterzüge wieder durch die Straßen zu fahren und ab dem 15. April die Personenzüge.

„Auf dem geräumten Newskij-Prospekt fuhr der erste Straßenbahnwagen. Die Menschen ließen ihre Arbeit liegen, schauten wie Kinder auf ein Spielzeug auf den Wagen, der über die Schienen fuhr, und plötzlich gab es Applaus von Zehntausenden. Es waren Leningrader, die den ersten wieder in Betrieb genommenen Wagen mit einer Ovation begrüßten“, erinnerte sich der Schriftsteller Nikolai Tichonow in den Leningrader Geschichten

Das im Stadtzentrum gelegene Umspannwerk Nr. 11 wurde – zusammen mit der Straßenbahn – zu einem der Symbole der Belagerung Leningrads. Es war bis 2014 in Betrieb.

Das Funkhaus und der Blockade-Lautsprecher

Malaja-Sadowaja-Straße 2/27

Das Radio hielt Leningrad mit dem Rest des Landes in Verbindung und ersetzte das Postamt. Es übertrug Nachrichten des Sowinformburo und Luftalarm. Die Sprecher verlasen nicht nur Nachrichten und Anordnungen, sondern auch russische Klassiker und Sinfonien. In den Pausen zwischen den Sendungen erklang ein Metronom. Nach der Ankündigung eines Luftalarms schlug es in einem beschleunigten Modus einen Takt, um die Bürger vor der Gefahr zu warnen.

Die Sendung wurde über Straßenlautsprecher übertragen. In den Häusern gab es keine Radios: Auf Beschluss der Behörden wurden sie für die Dauer des Krieges beim Staat hinterlegt. Manchmal gab es aber auch keinen Strom in den Wohnungen. Und eine Übertragung über den Äther war unmöglich, da die Funkwellen vom Feind abgefangen werden konnten.

Wenn bei Stromausfällen das Radio schwieg, kamen die Leningrader, „die auf die Sendungen des Radios wie auf Brot warteten, aus der ganzen Stadt zum Rundfunkkomitee, um zu erfahren, was passiert war. <...> Die Menschen baten: Egal, was passiert, auch wenn es kein Brot und Wasser gibt, auch wenn die Bedingungen unmenschlich sind, sorgt vor allem dafür, dass das Radio funktioniert! Ohne das Radio hört das Leben auf. Das darf nicht zugelassen werden!“, erinnerte sich Jurij Aljanskij in seinem Buch Theater im Feuergefecht.

Das Denkmal für den Blockade-Lautsprecher befindet sich an der Ecke des Gebäudes 54 auf dem Newskij-Prospekt, zweihundert Meter vom Funkhaus entfernt.

Blockade-Eisloch

Fontanka-Ufer 21

Während der Blockade, vor allem im ersten Winter 1941-1942, gab es Unterbrechungen nicht nur bei der Strom-, sondern auch bei der Wasserversorgung.

„In den ersten Tagen des Krieges traf eine Bombe die Wasserleitungen in der Nähe des Badehauses. Dort bildete sich ein riesiger Krater, an dessen Boden ein dünnes Rinnsal Wasser aus der Leitung floss. In den Häusern gab es zum Teil keine Wasserversorgung mehr und es bildete sich eine riesige Schlange nach dem Wasser aus dem Trichter. Der Weg nach unten war sehr beschwerlich, besonders als das kalte Wetter einsetzte. Es wurde kein Versuch unternommen, die Wasserversorgung zu reparieren, denn jeden Tag würde die Stadt bombardiert, und zwar sehr heftig. Und die Warteschlangen wurden von Flugzeugen aus beschossen“, erinnert sich die Leningraderin Emma Kasakowa.

Deshalb gingen die Bürger zu den Promenaden, um Wasser zu holen, von wo aus sie schmutziges Flusswasser aus dem Eisloch schöpften.

„Es gibt eine riesige Schlange auf dem Eis des Flusses, auf Schlitten werden Töpfe, Eimer und Kannen herangefahren. Das Eisloch, aus dem die Menschen Wasser schöpfen, wird von zwei Soldaten bewacht, die für Ordnung sorgen. Plötzlich fällt eine Frau, die gerade Wasser schöpft, kopfüber in das Loch. Die Soldaten greifen nach ihren Beinen und ziehen sie heraus. Sie ist tot. Jetzt bin ich an der Reihe. Ich fülle die Zisterne und bringe das kostbare Wasser nach Hause, wo meine Mutter schon ungeduldig und besorgt auf mich wartet“, schreibt Sinovij Chanin in seinem Tagebuch.

Der St.-Isaak-Platz

Im Frühjahr 1942, nach einem strengen Winter, begannen die Einwohner Leningrads, kollektive Gemüsegärten auf Brachflächen und in Gärten, in Stadien, Höfen, Parks und auf Plätzen anzulegen. Einer der schönsten Plätze der Stadt, der St. Isaak-Platz, verwandelte sich ebenfalls in einen Gemüsegarten: Hier wurden Kohlköpfe angebaut.

In den Kellern der St. Isaakskathedrale, deren Kuppeln im Juli 1941 mit schützendem grauen Ölanstrich überzogen wurden, lagerte man museale Wertgegenstände, die aus den Vorstädten – den Palastmuseen von Puschkin, Pawlowsk, Peterhof, Gatschina und Oranienbaum – ausgelagert wurden. Alle diese Städte, außer der letzten, waren von den Nazis besetzt.

Der Platz beherbergt auch das Institut für Pflanzenindustrie. Während der Blockade gelang es seinen Mitarbeitern, den gesamten Saatgutbestand zu retten. Die hungernden Angestellten verließen ihren Posten nicht: Sie bewahrten Dutzende Tonnen Getreide und Tonnen von Kartoffeln vor Frost, Feuchtigkeit, Ratten, deutschem Beschuss und Dieben. Dank der geretteten Bestände gelang es dem Land nach dem Krieg, die Landwirtschaft schnell wieder aufzubauen.

U-Bahn-Station Park Pobjedy

Moskowskij Prospekt 188

Die Station der blauen Linie der St. Petersburger U-Bahn wurde 1961 eröffnet. Der Eingang zur Metro befindet sich in der Nähe des Moskowskij-Siegesparks, von dem die Station ihren Namen hat. Bis 1960 befand sich an der Stelle der Metro-Eungangshalle das Ziegel- und Bimssteinwerk Nr. 1. In den Jahren 1942-1943 wurde es zu einem Krematorium umgebaut.

Augenzeugenberichten zufolge lag die Kapazität bei etwa 800 Leichen in einer Schicht. Die Einäscherung fand in drei Schichten statt. Die Asche wurde in die Steinbrüche der Fabrik gekippt, auf deren Gelände später ein Park angelegt wurde. Archivdaten zufolge ruhen an diesem Ort die Überreste von 130.000 Leningradern. Lange Zeit waren die Dokumente über die „Sonderaufgabe“ des Werks geheim.

Im Jahr 1999 wurde vom Grund des Parkteichs ein Wagen gehoben, der für den Transport der Leichen zu den Einäscherungsöfen verwendet wurde. Im Jahr 2001 wurde er in ein Denkmal umgewandelt.

Gedenkfriedhof Piskarjewskoje

Nepokoronennych-Prospekt 72

Das Krematorium wurde im Süden Leningrads betrieben, während im Norden der Stadt der Friedhof Piskarjewskoje die Opfer der Belagerung aufnahm. Während der Belagerung wurden 420.000 Bürger und 70.000 Soldaten in 186 Massengräbern und 6.000 Einzelgräbern bestattet.

„Der gesamte Graben entlang des Friedhofs war mit Leichen überhäuft. Es gab keine Möglichkeit, diesen schrecklichen Ort zu umgehen – es gab weder einen Weg noch eine andere Straße. Autos kamen und kippten die gefrorenen Leichen wie Brennholz ab. Ich versuchte, die Toten nicht anzuschauen, aber ich erinnerte mich noch daran, dass es Kinderleichen waren. Ich glaube, es gibt nur wenige Menschen auf der Welt, die in ihrem Leben so viele Leichen gesehen haben wie ich, ein neunjähriger Junge: Es waren wahrscheinlich Zehntausende“, so beschrieb Anatolij Nikonow, der in der Nachbarschaft lebte, den Friedhof von Piskarjewskoje im November 1941.

Am 9. Mai 1960 wurde der Friedhof als Gedenkstätte für die während der Blockade gefallenen Leningrader eröffnet. Am Eingang brennt die Ewige Flamme, die von der Gedenkstätte auf dem Marsfeld aus entzündet wurde. Von ihr geht eine 300 Meter lange Allee aus, die zu der sechs Meter hohen Bronzeskulptur Mutter Heimat führt. Dahinter befindet sich eine Wandstele mit sechs Reliefs, die Episoden aus dem Leben der Einwohner Leningrads während der Belagerung darstellen. Viermal im Jahr finden hier Trauerzeremonien statt.



