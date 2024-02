Wie funktionierten Hubschraubertaxis im sowjetischen Moskau?

Sergei Semjontschew, ein Pilot erster Klasse, arbeitet heute im Zentralen Haus der Luftfahrt und Kosmonautik des DOSAAF von Russland. Direkt gegenüber dem Museumsgebäude befand sich einst das Flugterminal, von dem aus Lufttaxis die Flughäfen Wnukowo und Scheremetjewo ansteuerten. Im Jahr 1966 hatte Sergej die Gelegenheit, diesen Dienst zu nutzen.

Wie sah das aus?

„Kurz vor meinem Schulabschluss überlegte ich, welchen Weg ich einschlagen sollte. Ich beschloss, mich auf einen Platz in der Ausbildungseinheit am Flughafen Wnukowo zu bewerben. Dazu musste ich dorthin fahren und herausfinden, wann ich meine Papiere einreichen konnte. Man konnte einen Trolleybus oder eine Straßenbahn in der Nähe seines Wohnorts nehmen und in etwa einer halben Stunde zum Flughafen gelangen. Damals gab es in Moskau noch keine Staus, wie es sie heute gibt. Aber ich war neugierig, wie ich den Flug überhaupt überstehen würde, also beschloss ich, ein Flugtaxi zu nehmen“, sagt Semjontschew.

Mit der Straßenbahn am Flughafenterminal angekommen erkannte Semjontschew schnell die Hubschrauberstation. An der Station selbst befand sich ein kleines Haus mit einem Fahrkartenschalter darin. Eine Fahrkarte kostete 2 Rubel, und die Fahrt mit dem Bus nach Wnukowo etwa die Hälfte. Für Kinder gab es die gleichen Ermäßigungen wie in anderen öffentlichen Verkehrsmitteln: Kinder unter 12 Jahren zahlten die Hälfte des Preises, und Kinder unter 5 Jahren wurden kostenlos befördert.

Die Flüge wurden von Mi-4P- und Mi-8P-Hubschraubern durchgeführt, die stündlich Passagiere abholten. „In diesem Hubschrauber befindet sich das Cockpit oben, über der Passagierkabine, und ich erinnere mich, wie sich eine Luke in der Decke öffnete und der Co-Pilot uns ansah und sagte: „Also, los geht's.“ Mir gegenüber saß eine Babuschka mit unzähligen Körben - man durfte bis zu 20 kg Gepäck mitnehmen. Es waren so viele Körbe, dass ich meine Füße hochhalten musste, obwohl der Hubschrauber nicht ganz voll war. Die Geschwindigkeit hielt sich in Grenzen, etwa 150 Kilometer pro Stunde. In 15 Minuten flogen wir nach Wnukowo und blickten dabei aus 150 Metern Höhe auf Moskau. In der Kabine war es sehr laut und holprig, aber ich habe es trotzdem genossen“, sagt Sergej.

Flughafen Wnukowo, 1964 Sergey Preobrazhensky/TASS Sergey Preobrazhensky/TASS

Preiswerter als ein normales Taxi

Bei den damaligen Preisen war ein Hubschraubertaxi für Moskauer relativ erschwinglich, denn das Durchschnittsgehalt betrug etwa 120 Rubel. Ein reguläres Taxi war dagegen viel teurer - eine Fahrt von der Metrostation Dinamo zum Flughafen Wnukowo kostete 5-6 Rubel. Trotzdem war das Hubschraubertaxi nicht sehr beliebt. Damals gab es in der Stadt noch keine Staus, und viele Menschen hatten Angst vor dem Fliegen. Den Weg zur Metrostation Dinamo musste man erst einmal zurücklegen, was auch einen gewissen Aufwand bedeutete. Außerdem waren die Abstände zwischen den Flügen ziemlich lang, und das Wetter spielte nicht immer mit.

Warum wurde der Hubschrauberdienst eingestellt?

Wegen Unrentabilität und mangelnder Nachfrage stellte das Hubschraubertaxi 1971 seinen Betrieb ein. Man versuchte, touristische Rundflüge und die Registrierung von Frischvermählten am Himmel über Moskau zu organisieren, aber auch das konnte sich nicht durchsetzen.

Flughafen Scheremetjewo, 1960 pastvu.com

„Hubschrauberfahrten sind ein teures Vergnügen, vor allem was die Wartung betrifft. Ein Flug kostete nur 2 Rubel, und die Kabine war nicht immer voll besetzt. Offensichtlich war das Flugtaxi nicht rentabel. Das Fliegen war, glaube ich, eher ein Hobby, für diejenigen, die einfach nur neugierig waren, wie ich. Viele Leute wussten nicht einmal, dass es Hubschraubertaxis gibt. Es gibt ein Flughafenterminal, dahinter ein riesiges Feld, wer bemerkt da schon diese Hubschrauber?“, erklärte Semjontschew.

Auch Moskau begann in jenen Jahren schnell in die Höhe zu wachsen. Es gab zu viele Hindernisse in Form von Hochhäusern, verschiedenen Türmen, Antennen und anderen hohen Gebäuden. Das beeinträchtigte die Sicherheit des Flugverkehrs. Flüge über Moskau wurden verboten. Heute durchqueren nur noch Hubschrauber des Ministeriums für Notstandssituationen und des Innenministeriums gelegentlich auf Sonderflügen den Luftraum über Moskau.



