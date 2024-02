Fakt des Tages: Die UdSSR baute früher ihre eigenen Sportwagen

Die meisten einheimischen Modelle erreichten Spitzengeschwindigkeiten im Bereich von 200 km/h.

Sowjetische Sportwagen nahmen sogar an internationalen Wettbewerben teil, mit unterschiedlichem Erfolg. So wurde 1958 eine sowjetische Mannschaft Dritter bei der Tausend-Seen-Rallye in Finnland, und 1971 nahmen sowjetische Rennfahrer erstmals an einem Rund-um-die-Uhr-Marathon in Spa (Belgien) teil. Die Moskwitsch-412-Autos belegten den letzten Platz, aber man muss dabei bemerken, dass viele Besatzungen überhaupt nicht ins Ziel kamen.

Liftarn (CC BY-SA 3.0) Liftarn (CC BY-SA 3.0)

Der „Pioneer 2-M“ stellte 1963 einen in der UdSSR unübertroffenen Rekord auf.

Alexander Plushev (CC BY 2.0) Alexander Plushev (CC BY 2.0)

Der „GL-1“ wurde 1938 entwickelt und gilt als der erste sowjetische Sportwagen.

Archiv des Museums der Geschichte von „GAZ“ Archiv des Museums der Geschichte von „GAZ“

Der raketenartige „Torpedo-Gaz“ beschleunigte auf 190 km/h und stellte mehrere Rekorde der Sowjetunion auf.

Liftarn (CC BY-SA 3.0) Liftarn (CC BY-SA 3.0)

Der SIL-112S entsprach vollständig den technischen Anforderungen der FIA, der Internationalen Automobilföderation, und erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 270 km/h.

Archiv des Museums der Geschichte von „GAZ“ Archiv des Museums der Geschichte von „GAZ“

Der Pobeda-Sport wurde 1951 speziell für Straßenrennen entwickelt. Die Höchstgeschwindigkeit des Sportwagens erreichte 191 km/h.



Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/rbth_deu

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.